HSC Result 2026: बारावी पुरवणी परीक्षेचा निकाल ऑनलाईन जाहीर; यंदा निकालात ४.९३ टक्के घट

या वर्षी कला शाखेचे ३१ हजार ९६०, विज्ञान शाखेचे ४१ हजार ५४१, वाणिज्य शाखेचे २७ हजार ६९५, उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे (एमसीव्हीसी) २ हजार १४०, आयटीआयच्या ३०६ विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. १ लाख २ हजार ५० विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली होती. त्यापैकी ३९ हजार ५१८ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. विज्ञान शाखेचा २६ हजार ४ (६४.९५ टक्के), कला शाखेचे ६ हजार ८३४ (२१.४० टक्के), वाणिज्य शाखेचे ६ हजार १९५ (२२.४० टक्के), एमसीव्हीसीचे ३९२ (१८.३४ टक्के), आयटीआयचे ९३ (३४.४९ टक्के) विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. गेल्यावर्षी बारावीच्या पुरवणी परीक्षेचा निकाल ४३.६५ टक्के लागला होता. त्यामुळे यंदा निकालात ४.९३ टक्के घट झाली आहे.
गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिका
ऑनलाइन निकाल जाहीर झाल्यानंतर १५ ते २४ जुलै २०२६ या कालावधीत विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिकेच्या छायाप्रती आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत. गुणपडताळणी शुल्क: प्रति विषय ५० रुपये उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत: प्रति विषय ४०० रुपये पुनर्मूल्यांकन शुल्क: प्रति विषय ३०० रुपये (छायाप्रत घेणे अनिवार्य) अशी आहे.
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बारावी पुरवणी परिक्षा निकाल
तपशील – मुले – मुली – एकूण
नोंदणी झालेले – ६८,७४३ – ३४,८९९ – १,०३६४२
प्रविष्ट झालेले – ६७,७६७ – ३४,२८३ – १,०२०५०
उतिर्ण – २४,४७२ – १५,०४६ – ४०,५१८
उतिर्ण टक्केवारी – ३६.११ – ४३.८८ – ३८.७२
विभागीय मंडळनिहाय निकाल
विभागीय मंडळ – नोंदणी झालेले – प्रविष्ट झालेले – उतिर्ण – टक्केवारी
पुणे – १८,९८३ – १८,६७८ – ६,९०६ – ३६. ९७
नागपूर – १०,८३२ – १०,६८६ – ३९१३ ३६.६१
छ. संभाजीनगर – ११,५८५ – ११४१२ – ६०३८ – ५२.९०
मुंबई – ३०,३३६ – २९,७२४ – ९,८७५ – ३३.२२
कोल्हापूर – ८,१५७ – ८,०७३ – २,८४४ – ३५.२२
अमरावती – ५,२७३ – ५१८५ – १९५५ – ३७. ७०
नाशिक – ७,७७५ – ७७४९ – ३,२५६ – ४२.०१
लातूर – १०००१ – ९८५९ – ४५८८ – ४६. ५३
कोकण – ७०० – ६८४ – १४३ २०. ९०
एकूण – १,०३६४२ – १०२०५० – ३९५१८ – ३८.७२
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निकालात घट
विभागीय मंडळनिहाय उत्तीर्णतेची तुलना
वर्ष – टक्केवारी
जुलै- ऑगस्ट – २०२४ – ३२.४६
जुन – जुलै – २०२५ – ४३.६५
जुन – जुलै – २०२६ – ३८.७२