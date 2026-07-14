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HSC Result 2026: बारावी पुरवणी परीक्षेचा निकाल ऑनलाईन जाहीर; यंदा निकालात ४.९३ टक्के घट

Updated On: Jul 14, 2026 | 04:38 PM IST
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सारांश

ऑनलाइन निकाल जाहीर झाल्यानंतर १५ ते २४ जुलै २०२६ या कालावधीत विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिकेच्या छायाप्रती आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत.

HSC Result 2026: बारावी पुरवणी परीक्षेचा निकाल ऑनलाईन जाहीर; यंदा निकालात ४.९३ टक्के घट

बारावी पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर (फोटो- istockphoto)

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विस्तार
  • बारावी पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर
  • यंदा निकालात ४.९३ टक्के घट
  • राज्याचा निकाल ३८.७२ टक्के
सोनाजी गाढवे/पुणे: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने जून-जुलै २०२६ मध्ये आयोजित केलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी) पुरवणी परीक्षेचा (HSC) निकाल मंगळवार (दि. १४ जुलै) रोजी दुपारी १ वाजता जाहीर केला. यंदा राज्यभरातून परीक्षेसाठी १,०३,६४२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी १,०२,०५० विद्यार्थी परीक्षेला प्रविष्ट झाले आणि ३९,५१८ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. त्यामुळे राज्याचा (Career) एकूण निकाल ३८.७२ टक्के लागला आहे. अशी माहिती राज्य मंडळाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी, सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे निकालाचा तपशील जाहीर केला.

या वर्षी कला शाखेचे ३१ हजार ९६०, विज्ञान शाखेचे ४१ हजार ५४१, वाणिज्य शाखेचे २७ हजार ६९५, उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे (एमसीव्हीसी) २ हजार १४०, आयटीआयच्या ३०६ विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. १ लाख २ हजार ५० विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली होती. त्यापैकी ३९ हजार ५१८ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. विज्ञान शाखेचा २६ हजार ४ (६४.९५ टक्के), कला शाखेचे ६ हजार ८३४ (२१.४० टक्के), वाणिज्य शाखेचे ६ हजार १९५ (२२.४० टक्के), एमसीव्हीसीचे ३९२ (१८.३४ टक्के), आयटीआयचे ९३ (३४.४९ टक्के) विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. गेल्यावर्षी बारावीच्या पुरवणी परीक्षेचा निकाल ४३.६५ टक्के लागला होता. त्यामुळे यंदा निकालात ४.९३ टक्के घट झाली आहे.

गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिका
ऑनलाइन निकाल जाहीर झाल्यानंतर १५ ते २४ जुलै २०२६ या कालावधीत विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिकेच्या छायाप्रती आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत. गुणपडताळणी शुल्क: प्रति विषय ५० रुपये उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत: प्रति विषय ४०० रुपये पुनर्मूल्यांकन शुल्क: प्रति विषय ३०० रुपये (छायाप्रत घेणे अनिवार्य) अशी आहे.

10th Supplementary Result 2026: इयत्ता १० वी पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर! मुलींची बाजी, नागपूर विभाग राज्यात अव्वल

बारावी पुरवणी परिक्षा निकाल

तपशील – मुले – मुली – एकूण
नोंदणी झालेले – ६८,७४३ – ३४,८९९ – १,०३६४२
प्रविष्ट झालेले – ६७,७६७ – ३४,२८३ – १,०२०५०
उतिर्ण – २४,४७२ – १५,०४६ – ४०,५१८
उतिर्ण टक्केवारी – ३६.११ – ४३.८८ – ३८.७२

विभागीय मंडळनिहाय निकाल

विभागीय मंडळ – नोंदणी झालेले – प्रविष्ट झालेले – उतिर्ण – टक्केवारी
पुणे – १८,९८३ – १८,६७८ – ६,९०६ – ३६. ९७
नागपूर – १०,८३२ – १०,६८६ – ३९१३ ३६.६१
छ. संभाजीनगर – ११,५८५ – ११४१२ – ६०३८ – ५२.९०
मुंबई – ३०,३३६ – २९,७२४ – ९,८७५ – ३३.२२
कोल्हापूर – ८,१५७ – ८,०७३ – २,८४४ – ३५.२२
अमरावती – ५,२७३ – ५१८५ – १९५५ – ३७. ७०
नाशिक – ७,७७५ – ७७४९ – ३,२५६ – ४२.०१
लातूर – १०००१ – ९८५९ – ४५८८ – ४६. ५३
कोकण – ७०० – ६८४ – १४३ २०. ९०
एकूण – १,०३६४२ – १०२०५० – ३९५१८ – ३८.७२

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निकालात घट

विभागीय मंडळनिहाय उत्तीर्णतेची तुलना

वर्ष – टक्केवारी
जुलै- ऑगस्ट – २०२४ – ३२.४६
जुन – जुलै – २०२५ – ४३.६५
जुन – जुलै – २०२६ – ३८.७२

Web Title: Class 12 supplementary exam results declared 4 93 drop in results this year hsc career

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Published On: Jul 14, 2026 | 04:38 PM

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