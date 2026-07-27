सोमवार, 27 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Dr Apg Abdul Kalam 10 Golden Rules For Success Inspiration Youth

Golden Rules for Success: डॉ. कलाम यांचे १० सुवर्ण नियम कोणते? जे तरुणांचे आयुष्य बदलण्यासाठी ठरतील अत्यंत महत्त्वाचे!

Updated On: Jul 27, 2026 | 12:04 PM IST
जाहिरात
सारांश

Dr APJ Abdul Kalam 10 Golden Rules for Success: तुम्हाला माहीत आहे का की, 'मिसाइल मॅन' डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी तरुणांसाठी कोणते १० सुवर्ण नियम सांगितले होते, ज्यांचे पालन करून कोणीही यशाचे शिखर गाठू शकते? जाणून घ्या सविस्तर!

apj kalam

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Dr APJ Abdul Kalam 10 Golden Rules for Success: भारताचे माजी राष्ट्रपती आणि ‘मिसाल मॅन’ डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांना केवळ एक महान वैज्ञानिक म्हणून नव्हे, तर कोट्यवधी तरुणांचे प्रेरणास्थान म्हणूनही ओळखले जाते. २७ जुलै २०१५ रोजी भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIM) शिलोंग येथे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत असताना त्यांचे निधन झाले. त्यांची सर्वात मोठी ओळख ही होती की ते नेहमी तरुणांना मोठी स्वप्ने पाहण्यासाठी, कठोर परिश्रम करण्यासाठी आणि देशासाठी काहीतरी नवीन करण्यासाठी प्रेरित करत असत.

मोठी स्वप्ने पाहण्यास कधीही घाबरू नका!

डॉ. कलाम यांचा सर्वात प्रसिद्ध संदेश होता, “स्वप्ने ती नसतात जी आपण झोपेत पाहतो, स्वप्ने ती असतात जी आपल्याला झोपू देत नाहीत.” त्यांचा असा विश्वास होता की, मोठ्या उपलब्धी नेहमी मोठ्या स्वप्नांतूनच सुरू होतात. जर ध्येय उच्च असेल, तरच ते साध्य करण्याची प्रेरणा देखील मिळते.

अपयशाने घाबरण्याऐवजी त्यापासून शिका!

डॉ. कलाम यांनी आपल्या करिअरमध्ये अनेक अपयशे पाहिली. सुरुवातीच्या रॉकेट मोहिमांमधील अपयशांनंतरही त्यांनी हार मानली नाही. त्यांचा विश्वास होता की, प्रत्येक अपयश तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकवते आणि तीच शिकवण पुढील यशाचा पाया ठरते.

शिकणे कधीही बंद करू नका!

त्यांचे म्हणणे होते की, शिक्षण केवळ शाळा किंवा कॉलेजपुरते मर्यादित नसते. जी व्यक्ती आयुष्यभर शिकत राहते, तीच काळानुसार पुढे जाते. नवीन तंत्रज्ञान, नवीन कौशल्ये (स्किल्स) आणि नवीन अनुभव प्रत्येक तरुणासाठी आवश्यक आहेत.

Exam Reforms: देशाची परीक्षा प्रणाली नंदन नीलेकणी सुधारणार; जाणून घ्या त्यांच्या नियुक्तीमागील नेमके कारण?

कष्टाला पर्याय नाही!

डॉ. कलाम नेहमी सांगत असत की, यशाला कोणताही शॉर्टकट नसतो. प्रामाणिकपणा, अनुशासन आणि सातत्यपूर्ण मेहनत हाच कोणत्याही लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्याचा सर्वात विश्वासार्ह मार्ग आहे.

वेळेची किंमत समजा!

ते वेळ व्यवस्थापनाला यशाची सर्वात मोठी गुरुकिल्ली मानत असत. जो मनुष्य आपल्या वेळेचा योग्य वापर करतो, तोच आपली स्वप्ने वेळेत पूर्ण करू शकतो, असा त्यांचा विश्वास होता.

प्रामाणिकपणा आणि चारित्र्याला सर्वोच्च स्थान द्या!

डॉ. कलाम यांनी सार्वजनिक जीवनात नेहमी साधेपणा आणि प्रामाणिकपणाचा आदर्श ठेवला. चांगले चारित्र्य हे कोणत्याही पद वा पदवीपेक्षा अधिक मूल्यवान असते, असा त्यांचा विश्वास होता.

MPSC Paper Leak: टीईटी पेपरनंतर आता एमपीएससी औषध निरीक्षक भरतीची प्रश्नपत्रिका फुटली?

फक्त स्वतःचा नाही, तर देशाचा विचार करा!

तरुणांनी केवळ चांगली नोकरी मिळवण्यापुरते मर्यादित राहावे, असे त्यांना वाटत नव्हते; तर त्यांनी आपल्या ज्ञानाचा आणि कौशल्याचा वापर समाज आणि देशाच्या विकासासाठी करावा, अशी त्यांची इच्छा होती. भारत ज्ञान आणि नवनिर्मितीच्या क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करावे, हे त्यांचे स्वप्न होते.

प्रत्येक संकटाचे संधीत रूपांतर करा!

कठीण परिस्थिती माणसाची खरी क्षमता बाहेर आणते, असा डॉ. कलाम यांचा विश्वास होता. जे लोक संकटांपासून पळून जाण्याऐवजी त्यांचा सामना करतात, तेच भविष्यात नवा आदर्श प्रस्थापित करतात.

संघटित प्रयत्नांची (टीमवर्क) ताकद समजा!

इस्रो (ISRO) आणि डीआरडीओ (DRDO) मध्ये काम करताना त्यांनी नेहमी संघाच्या यशाला वैयक्तिक उपलब्धीपेक्षा वरचे स्थान दिले. मोठी उद्दिष्टे एकट्याने नाही, तर एकत्रितपणे काम करून साध्य होतात, असे त्यांचे म्हणणे होते.

नेहमी विनम्र राहा!

एवढ्या मोठ्या उपलब्धी मिळवूनही डॉ. कलाम त्यांच्या साधेपणासाठी आणि नम्रतेसाठी ओळखले जात असत. ज्ञान जितके वाढेल, तितका स्वभाव अधिक सरळ आणि विनम्र असायला हवा, असा त्यांचा विश्वास होता.

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांचे जीवन हे शिकवते की, यश केवळ आयआयटी, आयआयएम किंवा कोणत्याही प्रतिष्ठित संस्थेच्या पदवीवरून ठरत नाही. मोठी स्वप्ने, सतत शिकण्याची सवय, मेहनत, अनुशासन, प्रामाणिकपणा आणि समाजाबद्दलची जबाबदारी हीच माणसाला खरी यशाकडे नेतात. त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त हे १० सुवर्ण नियम अंगीकारणे हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल.

Web Title: Dr apg abdul kalam 10 golden rules for success inspiration youth

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 27, 2026 | 12:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

July 27 History: आज सीआरपीएफ स्थापना दिवस; जाणून घ्या २७ जुलैचा इतिहास..
1

July 27 History: आज सीआरपीएफ स्थापना दिवस; जाणून घ्या २७ जुलैचा इतिहास..

NEET Success Story: नीट यूजी परीक्षेपूर्वी मुलाचा मृत्यू, वडिलांनी दिली परीक्षा अन् आता ते बनणार डॉक्टर
2

NEET Success Story: नीट यूजी परीक्षेपूर्वी मुलाचा मृत्यू, वडिलांनी दिली परीक्षा अन् आता ते बनणार डॉक्टर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Golden Rules for Success: डॉ. कलाम यांचे १० सुवर्ण नियम कोणते? जे तरुणांचे आयुष्य बदलण्यासाठी ठरतील अत्यंत महत्त्वाचे!

Golden Rules for Success: डॉ. कलाम यांचे १० सुवर्ण नियम कोणते? जे तरुणांचे आयुष्य बदलण्यासाठी ठरतील अत्यंत महत्त्वाचे!

Jul 27, 2026 | 12:04 PM
Mumbai Crime: फेसबुकवर झाली मैत्री, शेअर केले खासगी व्हिडिओ; मग सुरू झाला ब्लॅकमेलचा खेळ, 1.35 लाखांची फसवणूक

Mumbai Crime: फेसबुकवर झाली मैत्री, शेअर केले खासगी व्हिडिओ; मग सुरू झाला ब्लॅकमेलचा खेळ, 1.35 लाखांची फसवणूक

Jul 27, 2026 | 11:59 AM
Wildlife Rescue: जीवासाठी तासन्‌तास झुंज… पण मदत पोहोचण्याआधीच अस्वलासोबत घडलं भयंकर, video Viral

Wildlife Rescue: जीवासाठी तासन्‌तास झुंज… पण मदत पोहोचण्याआधीच अस्वलासोबत घडलं भयंकर, video Viral

Jul 27, 2026 | 11:59 AM
Seattle Shooting: अमेरिकेतील सिएटलमध्ये ‘स्पेस नीडल’जवळ फूड फेस्टिव्हलदरम्यान अंधाधुंद गोळीबार; दोन जणांचा मृत्यू, 5 जखमी

Seattle Shooting: अमेरिकेतील सिएटलमध्ये ‘स्पेस नीडल’जवळ फूड फेस्टिव्हलदरम्यान अंधाधुंद गोळीबार; दोन जणांचा मृत्यू, 5 जखमी

Jul 27, 2026 | 11:58 AM
गोळीबार प्रकरण चांगलेच भोवले! अधिकाऱ्यांची बदली; पोलीस आयुक्तांनी घेतला मोठा निर्णय

गोळीबार प्रकरण चांगलेच भोवले! अधिकाऱ्यांची बदली; पोलीस आयुक्तांनी घेतला मोठा निर्णय

Jul 27, 2026 | 11:57 AM
Shivlilamrut Adhyay 9: शिवलीलामृताच्या नवव्या अध्यायातील वामदेव ऋषींची कथा आणि भस्माचा चमत्कार

Shivlilamrut Adhyay 9: शिवलीलामृताच्या नवव्या अध्यायातील वामदेव ऋषींची कथा आणि भस्माचा चमत्कार

Jul 27, 2026 | 11:50 AM
CJP आंदोलनातील मोठा खुलासा! RAF जवानाने चालवली पेलेट गन? सात राऊंड फायरिंगनंतर पाच आंदोलनकर्ते जखमी

CJP आंदोलनातील मोठा खुलासा! RAF जवानाने चालवली पेलेट गन? सात राऊंड फायरिंगनंतर पाच आंदोलनकर्ते जखमी

Jul 27, 2026 | 11:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
अ‍ॅपमध्ये वाचा