Seattle Shooting: अमेरिकेतील सिएटलमध्ये ‘स्पेस नीडल’जवळ फूड फेस्टिव्हलदरम्यान अंधाधुंद गोळीबार; दोन जणांचा मृत्यू, 5 जखमी

अमेरिकेतील (America) वॉशिंग्टन राज्यातील सिएटल शहरात रविवारी संध्याकाळी एक अत्यंत धक्कादायक आणि भीषण घटना घडली. शहरातील सर्वात प्रमुख पर्यटन स्थळ मानल्या जाणाऱ्या ‘स्पेस NEEDLE’ च्या अगदी जवळ असलेल्या सिएटल सेंटर परिसरात आयोजित करण्यात आलेल्या प्रसिद्ध वार्षिक ‘बाइट ऑफ सिएटल’ (Bite of Seattle) अन्न महोत्सवामध्ये अचानक अज्ञात हल्लेखोरांनी अंधाधुंद गोळीबार केला. या गोळीबारामुळे परिसरात प्रचंड पळापळ आणि घबराट पसरली. या रक्तरंजित घटनेत दोघांचा जागीच मृत्यू झाला असून, दोन वर्षांच्या चिमुकल्यासह ५ जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
वार्षिक ‘बाइट ऑफ सिएटल’ हा उत्सव अन्न, संस्कृती आणि संगीताचा आनंद लुटण्यासाठी अत्यंत लोकप्रिय मानला जातो आणि दरवर्षी इथे हजारो नागरिक जमतात. रविवारी संध्याकाळी सुमारे ६ वाजता जेव्हा नागरिक आणि पर्यटक या महोत्सवाचा आनंद घेत होते, तेव्हा अचानक गोळ्या झाडल्याचा आवाज आला. सुरुवातीला उपस्थितांना फटाके फोडले जात असल्याचा भास झाला, परंतु लगेचच लोक जीव वाचवण्यासाठी सैरावैरा धावू लागले. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार लोकांची तुडवंबड झाली, लहान मुलांच्या गाड्या उलटल्या आणि काही क्षणांतच आनंदाचे वातावरण भयाच्या सावटाखाली आले.
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सिएटल अग्निशमन विभाग आणि तातडीच्या मदत पथकाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन बचावकार्य सुरू केले. दोन नागरिकांचा गंभीर जखमांमुळे जागीच मृत्यू झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी घोषित केले. इतर जखमींमध्ये एका २ वर्षांच्या लहान मुलाचा, २३ वर्षांचा तरुण आणि तीन महिलांचा समावेश आहे. जखमींना तात्काळ हरबरव्ह्यू मेडिकल सेंटरमध्ये (Harborview Medical Center) उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे, जिथे एका ५६ वर्षीय महिलेची प्रकृती चिंताजनक असून तिच्यावर तातडीने शस्त्रक्रिया करण्यात आली. हल्ल्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सिएटल पोलीस दलासह फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (FBI) आणि ब्यूरो ऑफ अल्कोहोल, टोबॅको, आर्म्स अँड एक्स्प्लोसिव्ह्स (ATF) च्या पथकांनी तातडीने संपूर्ण सिएटल सेंटर परिसर सील केला. सुरक्षेच्या कारणास्तव सिएटल सेंटर कडे जाणारी मोनोरेल सेवा तात्पुरती बंद करण्यात आली.
🚨 VIDEO: A person has been taken into custody after a reported multi-victim shooting at the Bite of Seattle festival at Seattle Center. Authorities remain on scene as the investigation continues. More details as they become available. 🚔 pic.twitter.com/Z0JCqX3xn9 — Chad Ledger (@TheChadLedger) July 27, 2026
credit – social media and Twitter
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घटनेनंतर स्थानिक प्रशासनाने आणि पोलिसांनी वेगाने शोधमोहीम राबवली. ताज्या माहितीनुसार, सिएटलच्या महापौर केटी विल्सन यांनी दोन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आल्याची पुष्टी केली आहे. हा गोळीबार वैयक्तिक वादातून झाला की यामागे काही मोठा कट होता, यादृष्टीने पोलीस प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षीच्या आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे अधिक तपास करत आहेत. अमेरिकेत सार्वजनिक ठिकाणी आणि गर्दीच्या महोत्सवांमध्ये वारंवार होणाऱ्या अशा गोळीबाराच्या घटनांमुळे तेथील गन कल्चर (Gun Culture) आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. स्थानिक रहिवासी आणि पर्यटकांना सध्या या परिसरापासून दूर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.