सोमवार, 27 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Seattle Shooting Bite Of Seattle Food Festival Space Needle Marathi News

Seattle Shooting: अमेरिकेतील सिएटलमध्ये ‘स्पेस नीडल’जवळ फूड फेस्टिव्हलदरम्यान अंधाधुंद गोळीबार; दोन जणांचा मृत्यू, 5 जखमी

Updated On: Jul 27, 2026 | 11:58 AM IST
जाहिरात
सारांश

Seattle Gunfire: अमेरिकेत स्पेस नीडलजवळ एका वार्षिक खाद्य महोत्सवात झालेल्या गोळीबारात दोन जणांचा मृत्यू झाला. जखमींमध्ये दोन वर्षांच्या मुलाचा समावेश आहे. पोलीस तपास सुरू आहे.

seattle shooting bite of seattle food festival space needle marathi news

अमेरिकेतील 'बाइट ऑफ सिएटल' फूड फेस्टिव्हलमध्ये झालेल्या गोळीबारात दोन जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ‘बाइट ऑफ सिएटल’ महोत्सवात भीषण गोळीबार
  • २ जणांचा जागीच मृत्यू, २ वर्षांच्या बालकासह ५ जखमी
  • दोन संशयित ताब्यात, एफबीआय व पोलिसांचा संयुक्त तपास

अमेरिकेतील (America) वॉशिंग्टन राज्यातील सिएटल शहरात रविवारी संध्याकाळी एक अत्यंत धक्कादायक आणि भीषण घटना घडली. शहरातील सर्वात प्रमुख पर्यटन स्थळ मानल्या जाणाऱ्या ‘स्पेस NEEDLE’ च्या अगदी जवळ असलेल्या सिएटल सेंटर परिसरात आयोजित करण्यात आलेल्या प्रसिद्ध वार्षिक ‘बाइट ऑफ सिएटल’ (Bite of Seattle) अन्न महोत्सवामध्ये अचानक अज्ञात हल्लेखोरांनी अंधाधुंद गोळीबार केला. या गोळीबारामुळे परिसरात प्रचंड पळापळ आणि घबराट पसरली. या रक्तरंजित घटनेत दोघांचा जागीच मृत्यू झाला असून, दोन वर्षांच्या चिमुकल्यासह ५ जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

वार्षिक ‘बाइट ऑफ सिएटल’ हा उत्सव अन्न, संस्कृती आणि संगीताचा आनंद लुटण्यासाठी अत्यंत लोकप्रिय मानला जातो आणि दरवर्षी इथे हजारो नागरिक जमतात. रविवारी संध्याकाळी सुमारे ६ वाजता जेव्हा नागरिक आणि पर्यटक या महोत्सवाचा आनंद घेत होते, तेव्हा अचानक गोळ्या झाडल्याचा आवाज आला. सुरुवातीला उपस्थितांना फटाके फोडले जात असल्याचा भास झाला, परंतु लगेचच लोक जीव वाचवण्यासाठी सैरावैरा धावू लागले. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार लोकांची तुडवंबड झाली, लहान मुलांच्या गाड्या उलटल्या आणि काही क्षणांतच आनंदाचे वातावरण भयाच्या सावटाखाली आले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nepal News: 10 वर्षांनंतर नेपाळमध्ये 200, 500च्या नोटांची जोरदार एन्ट्री; भारतीय चलनाबाबत सरकारने घेतला ‘हा’ महत्त्वपूर्ण निर्णय

२ वर्षांच्या चिमुकल्यासह ५ जण गंभीर जखमी

सिएटल अग्निशमन विभाग आणि तातडीच्या मदत पथकाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन बचावकार्य सुरू केले. दोन नागरिकांचा गंभीर जखमांमुळे जागीच मृत्यू झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी घोषित केले. इतर जखमींमध्ये एका २ वर्षांच्या लहान मुलाचा, २३ वर्षांचा तरुण आणि तीन महिलांचा समावेश आहे. जखमींना तात्काळ हरबरव्ह्यू मेडिकल सेंटरमध्ये (Harborview Medical Center) उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे, जिथे एका ५६ वर्षीय महिलेची प्रकृती चिंताजनक असून तिच्यावर तातडीने शस्त्रक्रिया करण्यात आली. हल्ल्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सिएटल पोलीस दलासह फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (FBI) आणि ब्यूरो ऑफ अल्कोहोल, टोबॅको, आर्म्स अँड एक्स्प्लोसिव्ह्स (ATF) च्या पथकांनी तातडीने संपूर्ण सिएटल सेंटर परिसर सील केला. सुरक्षेच्या कारणास्तव सिएटल सेंटर कडे जाणारी मोनोरेल सेवा तात्पुरती बंद करण्यात आली.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : NATO Spy: नाटोच्या सर्वात सुरक्षित तळाला खिंडार! ‘शेप’ मुख्यालयातून गुप्त माहिती चोरीचा प्रयत्न; ‘या’ देशाची महिला इंटर्न ताब्यात

दोन संशयित पोलिसांच्या ताब्यात, तपास वेगाने सुरू

घटनेनंतर स्थानिक प्रशासनाने आणि पोलिसांनी वेगाने शोधमोहीम राबवली. ताज्या माहितीनुसार, सिएटलच्या महापौर केटी विल्सन यांनी दोन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आल्याची पुष्टी केली आहे. हा गोळीबार वैयक्तिक वादातून झाला की यामागे काही मोठा कट होता, यादृष्टीने पोलीस प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षीच्या आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे अधिक तपास करत आहेत. अमेरिकेत सार्वजनिक ठिकाणी आणि गर्दीच्या महोत्सवांमध्ये वारंवार होणाऱ्या अशा गोळीबाराच्या घटनांमुळे तेथील गन कल्चर (Gun Culture) आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. स्थानिक रहिवासी आणि पर्यटकांना सध्या या परिसरापासून दूर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Web Title: Seattle shooting bite of seattle food festival space needle marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 27, 2026 | 11:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

International News: लुला विरुद्ध ट्रम्प , ब्राझीलने दिला अमेरिकेलाच झटका ..
1

International News: लुला विरुद्ध ट्रम्प , ब्राझीलने दिला अमेरिकेलाच झटका ..

Breaking News : ड्रॅगन मोठी ताकद , दिल्ली सोबत दोस्ती हवी : माजी विदेश मंत्री अमेरिका ..
2

Breaking News : ड्रॅगन मोठी ताकद , दिल्ली सोबत दोस्ती हवी : माजी विदेश मंत्री अमेरिका ..

US Iran War: 13 दिवसांच्या रणधुमाळीनंतर अमेरिकेने बदलली रणनीती; जेडी व्हान्स यांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात जाऊन थांबवले युद्ध
3

US Iran War: 13 दिवसांच्या रणधुमाळीनंतर अमेरिकेने बदलली रणनीती; जेडी व्हान्स यांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात जाऊन थांबवले युद्ध

Visa Rules: अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा नियमांत ‘हा’ मोठा बदल; १५ सप्टेंबरपूर्वी परतण्याचा दिला सल्ला
4

Visa Rules: अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा नियमांत ‘हा’ मोठा बदल; १५ सप्टेंबरपूर्वी परतण्याचा दिला सल्ला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Seattle Shooting: अमेरिकेतील सिएटलमध्ये ‘स्पेस नीडल’जवळ फूड फेस्टिव्हलदरम्यान अंधाधुंद गोळीबार; दोन जणांचा मृत्यू, 5 जखमी

Seattle Shooting: अमेरिकेतील सिएटलमध्ये ‘स्पेस नीडल’जवळ फूड फेस्टिव्हलदरम्यान अंधाधुंद गोळीबार; दोन जणांचा मृत्यू, 5 जखमी

Jul 27, 2026 | 11:58 AM
गोळीबार प्रकरण चांगलेच भोवले! अधिकाऱ्यांची बदली; पोलीस आयुक्तांनी घेतला मोठा निर्णय

गोळीबार प्रकरण चांगलेच भोवले! अधिकाऱ्यांची बदली; पोलीस आयुक्तांनी घेतला मोठा निर्णय

Jul 27, 2026 | 11:57 AM
Shivlilamrut Adhyay 9: शिवलीलामृताच्या नवव्या अध्यायातील वामदेव ऋषींची कथा आणि भस्माचा चमत्कार

Shivlilamrut Adhyay 9: शिवलीलामृताच्या नवव्या अध्यायातील वामदेव ऋषींची कथा आणि भस्माचा चमत्कार

Jul 27, 2026 | 11:50 AM
CJP आंदोलनातील मोठा खुलासा! RAF जवानाने चालवली पेलेट गन? सात राऊंड फायरिंगनंतर पाच आंदोलनकर्ते जखमी

CJP आंदोलनातील मोठा खुलासा! RAF जवानाने चालवली पेलेट गन? सात राऊंड फायरिंगनंतर पाच आंदोलनकर्ते जखमी

Jul 27, 2026 | 11:49 AM
Jio Freedom Offer: जिओची धमाकेदार ऑफर! 15 महिने इंटरनेटसह मिळणार ओटीटीचा आनंद, इतकी आहे किंमत

Jio Freedom Offer: जिओची धमाकेदार ऑफर! 15 महिने इंटरनेटसह मिळणार ओटीटीचा आनंद, इतकी आहे किंमत

Jul 27, 2026 | 11:47 AM
चमकदार त्वचेसाठी आजपासूनच प्या ‘हे’ नॅचरल ज्यूस, सुरकुत्या कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर येईल गोल्डन ग्लो

चमकदार त्वचेसाठी आजपासूनच प्या ‘हे’ नॅचरल ज्यूस, सुरकुत्या कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर येईल गोल्डन ग्लो

Jul 27, 2026 | 11:45 AM
जंतर-मंतरवरील आंदोलन संपलं, पण ८ वर्षांपूर्वीचं ‘हे’ गाणं पुन्हा चर्चेत; सोशल मीडियावर जबरदस्त ट्रेंड, लाखो Gen-Z बनवतायत रील्स

जंतर-मंतरवरील आंदोलन संपलं, पण ८ वर्षांपूर्वीचं ‘हे’ गाणं पुन्हा चर्चेत; सोशल मीडियावर जबरदस्त ट्रेंड, लाखो Gen-Z बनवतायत रील्स

Jul 27, 2026 | 11:33 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
अ‍ॅपमध्ये वाचा