सोमवार, 27 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Cjp Parliament March Raf Jawan Fired Pellet Gun Big Revelation News Marathi

CJP आंदोलनातील मोठा खुलासा! RAF जवानाने चालवली पेलेट गन? सात राऊंड फायरिंगनंतर पाच आंदोलनकर्ते जखमी

Updated On: Jul 27, 2026 | 11:51 AM IST
जाहिरात
सारांश

CJPच्या संसद मार्चादरम्यान RAFच्या एका जवानाने पेलेट गनचा वापर केल्याचा मोठा दावा समोर आला आहे. या घटनेनंतर सुरक्षा दलांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, आंदोलनादरम्यान नेमके काय घडले याबाबत नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे.

CJPच्या आंदोलनातील मोठा खुलासा! RAF जवानाने चालवली पेलेट गन? सात राऊंड फायरिंगनंतर पाच आंदोलनकर्ते जखमी

CJPच्या आंदोलनातील मोठा खुलासा! RAF जवानाने चालवली पेलेट गन? सात राऊंड फायरिंगनंतर पाच आंदोलनकर्ते जखमी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • संसद आंदोलनादरम्यान पेलेट गनच्या वापराचा दावा
  • CJP आंदोलनावर नवे प्रश्न
  • RAFच्या जवानांची ओळख पटली
20 जुलै रोजी CJPच्या संसद मोर्चादरम्यान दिल्लीतील कनॉट प्लेस परिसरात तैनात असलेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (CRPF) रॅपिड अॅक्शन फोर्स (RAF)च्या एका जवानाने आपल्या पेलेट गनमधून किमान सात राऊंड फायर केल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे. यापैकी पाच पेलेट आंदोलनकर्त्यांना लागले, तर दोन जमिनीवर पडल्याची माहिती प्राथमिक चौकशीतून समोर आली आहे.

पेलेट गनमुळे कोण जखमी झाले?

मिळालेल्या माहितीनुसार, या फायरिंगमध्ये जखमी झालेल्या किमान तिघांवर रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. यामध्ये गुरुग्राममध्ये कार्यरत 25 वर्षीय इरशाद शेख, दिल्ली विद्यापीठातील 19 वर्षीय विद्यार्थी साहिल लोछाब आणि आउटलुक मासिकातील 28 वर्षीय पत्रकाराचा समावेश आहे. आंदोलनादरम्यान पेलेट लागल्यानंतर तिघांनाही उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

CJP Protest: जंतरमंतरवरील तरुणांना अन्न पाणी पुरवणाऱ्या मोहम्मद जुनैदच्या कुटुंबियांचा पोलिसांकडून मानसिक छळ

जवानांना फायरिंग का करावी लागली?

चौकशीदरम्यान RAF जवानांच्या ड्युटी लॉगची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये कनॉट प्लेस येथे तैनात असलेल्या एका RAF जवानाने एकूण सात पेलेट राऊंड झाडल्याची नोंद आढळली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आंदोलनकर्त्यांनी सुरक्षा दलांवर हल्ला करत दगडफेक सुरू केल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी संबंधित जवानाने ही फायरिंग केल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

CRPF काय म्हणाले?

CRPFचे महासंचालक (डीजी) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले की, आंदोलन आता संपले असून सर्वजण घटनास्थळावरून निघून गेले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक मोठ्या कारवाईप्रमाणे या संपूर्ण घटनेचाही सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर CRPF मुख्यालयाची अधिकृत भूमिका सार्वजनिक केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

RAF जवानांच्या कामकाजाचा आढावा

22 जुलै रोजी सीमा धुंधिया यांनी दिल्लीतील CRPFच्या कंपनी कमांडर आणि कमांडंट्स यांच्यासोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीत जंतर-मंतरवरील आंदोलन आणि ‘संसद चलो’ मोर्चादरम्यान RAF जवानांनी केलेल्या कारवाईचा आणि त्यांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीत जवानांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले की, बळाचा वापर केवळ अत्यावश्यक आणि मर्यादित प्रमाणातच करावा. त्याआधी शक्य असल्यास आंदोलनकर्त्यांना इशारा द्यावा आणि परिस्थितीनुसार लाठीचार्ज, अश्रुधूराच्या नळकांड्या किंवा इतर नियंत्रणात्मक उपायांचा अवलंब करावा.

संसद मोर्चादरम्यान काय घडले?

CJPच्या ‘संसद चलो’ मोर्चात सहभागी झालेल्या युवकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला तसेच अश्रुधूराच्या नळकांड्या फोडल्या. या कारवाईनंतर विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाजवळ धरणे आंदोलन करत सरकारवरील राजकीय दबाव अधिक वाढवला.

E20 Fuel Protest: E20 इंधनाविरोधात एल्गार; ४ ऑगस्टला संसदेला टॅक्सी संघटनांचा घेराव

Web Title: Cjp parliament march raf jawan fired pellet gun big revelation news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 27, 2026 | 11:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CJP Protest: जंतरमंतरवरील तरुणांना अन्न पाणी पुरवणाऱ्या मोहम्मद जुनैदच्या कुटुंबियांचा पोलिसांकडून मानसिक छळ
1

CJP Protest: जंतरमंतरवरील तरुणांना अन्न पाणी पुरवणाऱ्या मोहम्मद जुनैदच्या कुटुंबियांचा पोलिसांकडून मानसिक छळ

PM Narendra Modi: पेपरफुटीच्या वादावर पंतप्रधान मोदींचे मोठे विधान! संसदेत कायदा आणण्यापूर्वी जारी केला नवीन Video, म्हणाले…
2

PM Narendra Modi: पेपरफुटीच्या वादावर पंतप्रधान मोदींचे मोठे विधान! संसदेत कायदा आणण्यापूर्वी जारी केला नवीन Video, म्हणाले…

E20 Janta Party: मुद्दा पेटणार? CJP नंतर आता E20 जनता पार्टीची एन्ट्री! 100% शुद्ध पेट्रोलची सोशल मीडियावर मोठी मागणी
3

E20 Janta Party: मुद्दा पेटणार? CJP नंतर आता E20 जनता पार्टीची एन्ट्री! 100% शुद्ध पेट्रोलची सोशल मीडियावर मोठी मागणी

धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता नितीन गडकरी टार्गेटवर? उद्धव ठाकरेंच्या एका वक्तव्याने राजकीय चर्चांना उधाण
4

धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता नितीन गडकरी टार्गेटवर? उद्धव ठाकरेंच्या एका वक्तव्याने राजकीय चर्चांना उधाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shivlilamrut Adhyay 9: शिवलीलामृताच्या नवव्या अध्यायातील वामदेव ऋषींची कथा आणि भस्माचा चमत्कार

Shivlilamrut Adhyay 9: शिवलीलामृताच्या नवव्या अध्यायातील वामदेव ऋषींची कथा आणि भस्माचा चमत्कार

Jul 27, 2026 | 11:50 AM
CJP आंदोलनातील मोठा खुलासा! RAF जवानाने चालवली पेलेट गन? सात राऊंड फायरिंगनंतर पाच आंदोलनकर्ते जखमी

CJP आंदोलनातील मोठा खुलासा! RAF जवानाने चालवली पेलेट गन? सात राऊंड फायरिंगनंतर पाच आंदोलनकर्ते जखमी

Jul 27, 2026 | 11:49 AM
Jio Freedom Offer: जिओची धमाकेदार ऑफर! 15 महिने इंटरनेटसह मिळणार ओटीटीचा आनंद, इतकी आहे किंमत

Jio Freedom Offer: जिओची धमाकेदार ऑफर! 15 महिने इंटरनेटसह मिळणार ओटीटीचा आनंद, इतकी आहे किंमत

Jul 27, 2026 | 11:47 AM
चमकदार त्वचेसाठी आजपासूनच प्या ‘हे’ नॅचरल ज्यूस, सुरकुत्या कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर येईल गोल्डन ग्लो

चमकदार त्वचेसाठी आजपासूनच प्या ‘हे’ नॅचरल ज्यूस, सुरकुत्या कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर येईल गोल्डन ग्लो

Jul 27, 2026 | 11:45 AM
जंतर-मंतरवरील आंदोलन संपलं, पण ८ वर्षांपूर्वीचं ‘हे’ गाणं पुन्हा चर्चेत; सोशल मीडियावर जबरदस्त ट्रेंड, लाखो Gen-Z बनवतायत रील्स

जंतर-मंतरवरील आंदोलन संपलं, पण ८ वर्षांपूर्वीचं ‘हे’ गाणं पुन्हा चर्चेत; सोशल मीडियावर जबरदस्त ट्रेंड, लाखो Gen-Z बनवतायत रील्स

Jul 27, 2026 | 11:33 AM
Exam Reforms: देशाची परीक्षा प्रणाली नंदन नीलेकणी सुधारणार; जाणून घ्या त्यांच्या नियुक्तीमागील नेमके कारण?

Exam Reforms: देशाची परीक्षा प्रणाली नंदन नीलेकणी सुधारणार; जाणून घ्या त्यांच्या नियुक्तीमागील नेमके कारण?

Jul 27, 2026 | 11:33 AM
International Safe Places to Work Day: शारीरिक सुरक्षेसोबत मानसिक आरोग्याला प्राधान्य; जाणून घ्या काय आहेत कर्मचाऱ्यांचे अधिकार?

International Safe Places to Work Day: शारीरिक सुरक्षेसोबत मानसिक आरोग्याला प्राधान्य; जाणून घ्या काय आहेत कर्मचाऱ्यांचे अधिकार?

Jul 27, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
अ‍ॅपमध्ये वाचा