CJP आंदोलनातील मोठा खुलासा! RAF जवानाने चालवली पेलेट गन? सात राऊंड फायरिंगनंतर पाच आंदोलनकर्ते जखमी

मिळालेल्या माहितीनुसार, या फायरिंगमध्ये जखमी झालेल्या किमान तिघांवर रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. यामध्ये गुरुग्राममध्ये कार्यरत 25 वर्षीय इरशाद शेख, दिल्ली विद्यापीठातील 19 वर्षीय विद्यार्थी साहिल लोछाब आणि आउटलुक मासिकातील 28 वर्षीय पत्रकाराचा समावेश आहे. आंदोलनादरम्यान पेलेट लागल्यानंतर तिघांनाही उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
CJP Protest: जंतरमंतरवरील तरुणांना अन्न पाणी पुरवणाऱ्या मोहम्मद जुनैदच्या कुटुंबियांचा पोलिसांकडून मानसिक छळ
चौकशीदरम्यान RAF जवानांच्या ड्युटी लॉगची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये कनॉट प्लेस येथे तैनात असलेल्या एका RAF जवानाने एकूण सात पेलेट राऊंड झाडल्याची नोंद आढळली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आंदोलनकर्त्यांनी सुरक्षा दलांवर हल्ला करत दगडफेक सुरू केल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी संबंधित जवानाने ही फायरिंग केल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
CRPFचे महासंचालक (डीजी) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले की, आंदोलन आता संपले असून सर्वजण घटनास्थळावरून निघून गेले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक मोठ्या कारवाईप्रमाणे या संपूर्ण घटनेचाही सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर CRPF मुख्यालयाची अधिकृत भूमिका सार्वजनिक केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
22 जुलै रोजी सीमा धुंधिया यांनी दिल्लीतील CRPFच्या कंपनी कमांडर आणि कमांडंट्स यांच्यासोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीत जंतर-मंतरवरील आंदोलन आणि ‘संसद चलो’ मोर्चादरम्यान RAF जवानांनी केलेल्या कारवाईचा आणि त्यांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीत जवानांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले की, बळाचा वापर केवळ अत्यावश्यक आणि मर्यादित प्रमाणातच करावा. त्याआधी शक्य असल्यास आंदोलनकर्त्यांना इशारा द्यावा आणि परिस्थितीनुसार लाठीचार्ज, अश्रुधूराच्या नळकांड्या किंवा इतर नियंत्रणात्मक उपायांचा अवलंब करावा.
CJPच्या ‘संसद चलो’ मोर्चात सहभागी झालेल्या युवकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला तसेच अश्रुधूराच्या नळकांड्या फोडल्या. या कारवाईनंतर विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाजवळ धरणे आंदोलन करत सरकारवरील राजकीय दबाव अधिक वाढवला.
E20 Fuel Protest: E20 इंधनाविरोधात एल्गार; ४ ऑगस्टला संसदेला टॅक्सी संघटनांचा घेराव