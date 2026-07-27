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गोळीबार प्रकरण चांगलेच भोवले! अधिकाऱ्यांची बदली; पोलीस आयुक्तांनी घेतला मोठा निर्णय

Updated On: Jul 27, 2026 | 11:57 AM IST
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सारांश

खडक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत शुक्रवारी घडलेल्या सलग दोन गोळीबाराच्या घटनांचे प्रकरण चांगलेच भोवले असून, याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेत दोन पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश दिले आहेत.

गोळीबार प्रकरण चांगलेच भोवले! अधिकाऱ्यांची बदली; पोलीस आयुक्तांनी घेतला मोठा निर्णय

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

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विस्तार

पुणे : खडक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत शुक्रवारी घडलेल्या सलग दोन गोळीबाराच्या घटनांचे प्रकरण चांगलेच भोवले असून, याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेत दोन पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश दिले आहेत. सोबतच गुन्हे शाखेच्या युनिट दोनमधील अधिकारी, कर्मचारी यांनाही कंट्रोलला सलग्न करण्यात आले आहे. या कारवाईनंतर पोलिस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, स्वारगेट पोलिस ठाण्यातील खूनाच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यात गोळीबारातील दोन आरोपी वॉन्टेड असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे स्वारगेट पोलिस ठाण्यावरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

 

खडक पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण यांची नियंत्रण कक्षात बदली केली. तर, त्यांच्या जागी वाहतूक शाखेतील पोलिस निरीक्षक धनंजय पिंगळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर, खडक परिसराची हद्द असलेल्या गुन्हे शाखा युनिट एकचे पोलिस निरीक्षक अजित जाधव यांचीही नियंत्रण कक्षात बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी अद्याप कोणाची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. यासोबतच इतर काही पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश देण्यात आले आहेत.

जुन्या वादातून शुक्रवारी घोरपडे पेठ पोलिस चौकीसमोरच भरदिवसा गोळीबार झाला. एका तरुणावर तीन गोळ्या झाडण्यात आल्या. त्यातील एक गोळी तरुणाला लागली. हे प्रकरण सुरू असतानाच अवघ्या काही तासांत लोहियानगर परिसरात अल्पवयीन मुलांनी एका ठिकाणी हवेत गोळीबार केला. तर, काही अंतरावर एका मुलावर देखील गोळीबार केला. सलग घडलेल्या गोळीबाराच्या घटनांमुळे मध्यवर्ती भागातील कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी तातडीने प्रशासकीय फेरबदल करत खडक पोलिस ठाण्याच्या नेतृत्वात बदल केला आहे. दरम्यान, यासह इतर काही पोलिस निरीक्षकांच्याही बदल्या करण्यात आल्या आहेत. गोळीबाराचे प्रकरणात गुन्हे शाखेला देखील धाऱ्यावर धरण्यात आले असून, गेल्या काही दिवसांमधील गुन्हे शाखेचे नेमके कामकाज काय असा मुद्दा यानिमित्ताने समोर आला आहे.

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येरवडा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक अंजुम बागवान यांची गुन्हे शाखेत तर, येरावड्याचे गुन्हे निरीक्षक निळकंठ जगताप यांची लक्ष्मीनगर पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे निरीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली. तर लक्ष्मीनगर पोलिस ठाण्याचे गुन्हे निरीक्षक उमेश गित्ते यांची येरवडा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Web Title: The police commissioner has taken a major decision following the shooting incident in pune

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Published On: Jul 27, 2026 | 11:57 AM

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