सध्या जिल्हा न्यायालये आणि उच्च न्यायालये वेळोवेळी लिपिक आणि डेटा एंट्री ऑपरेटर पदासाठी भरती करत असल्याने टायपिंग कौशल्याला मागणी वाढत आहे. या पदांवरील व्यक्ती खटल्यांच्या नोंदी ठेवणे, महत्त्वाची कागदपत्रे तयार करणे यासारखी कामे करत असतात. या पदाला बारावी उत्तीर्ण उमेद्वार अर्ज करू शकतात तर यातील काही पदांसाठी पदवी आवश्यक आहे.
टपाल विभागातही टायपिंग करणाऱ्यांसाठी उत्तम संधी उपलब्ध आहे. या विभागातील पोस्टल असिस्टंट ते सॉर्टिंग असिस्टंट यासारख्या पदांसाठी पदवीधर असणे अनिवार्य आहे. या कामांमध्ये टपाल नोंदी हाताळणे आणि संगणकात नोंदी करणे यांचा समावेश असतो. या पदासाठी लेखी परीक्षेनंतर टायपिंग चाचणी घेतली जाते. या नोकरीमध्ये स्थिरता आणि शासकीय लाभ मिळतात.
तसेच बँकिंग क्षेत्रातही टायपिंग कौशल्ये महत्त्वाची आहेत. एसबीआय (SBI) आणि आयबीपीएस क्लर्क (IBPS Clerk) यासारख्या पदांसाठी संगणाकांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. या पदांवर काम करणाऱ्यांना डेटा हाताळावा लागतो आणि संगणकावर काम करावे लागते.
एकंदरीत तुम्हाला टायपिंग आणि शॉर्टहँडची आवड असेल तर स्टेनोग्राफरची नोकरी तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय आहे. या नोकरीमध्ये अधिकाऱ्याचे संदेश पटकन लिहून नंतर टाईप करावे लागतात. विशेष म्हणजे या क्षेत्रात पदोन्नतीच्या संधी आहेत. या नोकऱ्यांमध्ये पगारसोबत वैद्यकीय सुविधा, भत्ते आणि सुट्ट्या यांसारखे फायदेही मिळतात. सरकारी क्षेत्रात काम करण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी दररोज टायपिंगचा सराव केला तर त्यांना चांगल्या पगाराची नोकरी मिळू शकते.