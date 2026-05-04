Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Government Jobs For Typing Skills Steno Clerk Postal Assistant Salary

Government Jobs for Typing Skills: टायपिंग स्किलद्वारे शासकीय सेवेत प्रवेश कसा मिळवाल? जाणून घ्या एका क्लिकवर…

Government Jobs for Typing Skills: टायपिंग आणि संगणक ज्ञानाच्या जोरावर सरकारी नोकरी कशी मिळवायची? न्यायालय, टपाल विभाग आणि बँकिंग क्षेत्रातील संधींबद्दल सविस्तर वाचा.

Updated On: May 04, 2026 | 12:36 PM
typing job

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
  • न्यायालयात टायपिंग कौशल्याला संधी
  • नोकरीमध्ये स्थिरता आणि शासकीय लाभ
  • पदोन्नतीच्या संधी
Government Jobs for Typing Skills : आजकाल सरकारी नोकरी मिळवण्याची प्रक्रिया बदलत आहे. पूर्वी, लोकांना वाटायचे की नोकरी मिळवण्यासाठी उच्च पदवी आवश्यक आहे. पण आता तसे राहिलेले नाही, तुमच्याकडे चांगले टायपिंग कौशल्य आणि संगणक चालवण्याचे उत्तम ज्ञान असेल तर तुम्हालासुद्धा सरकारी नोकरी मिळू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे या पदावर चांगला पगार आणि नोकरीची सुरक्षितता असून सुरूवातीचा पगार २५,००० ते ४०,००० रूपयांपर्यंत असू शकतो.

न्यायालयात टायपिंग कौशल्याला संधी

सध्या जिल्हा न्यायालये आणि उच्च न्यायालये वेळोवेळी लिपिक आणि डेटा एंट्री ऑपरेटर पदासाठी भरती करत असल्याने टायपिंग कौशल्याला मागणी वाढत आहे. या पदांवरील व्यक्ती खटल्यांच्या नोंदी ठेवणे, महत्त्वाची कागदपत्रे तयार करणे यासारखी कामे करत असतात. या पदाला बारावी उत्तीर्ण उमेद्वार अर्ज करू शकतात तर यातील काही पदांसाठी पदवी आवश्यक आहे.

UPPCS Success Story Monali Singh: कोचिंगशिवाय या जोडप्याने यूपी पीसीएस परीक्षेत कशी मारली बाजी?वाचा थक्क करणारी यशोगाथा

नोकरीमध्ये स्थिरता आणि शासकीय लाभ

टपाल विभागातही टायपिंग करणाऱ्यांसाठी उत्तम संधी उपलब्ध आहे. या विभागातील पोस्टल असिस्टंट ते सॉर्टिंग असिस्टंट यासारख्या पदांसाठी पदवीधर असणे अनिवार्य आहे. या कामांमध्ये टपाल नोंदी हाताळणे आणि संगणकात नोंदी करणे यांचा समावेश असतो. या पदासाठी लेखी परीक्षेनंतर टायपिंग चाचणी घेतली जाते. या नोकरीमध्ये स्थिरता आणि शासकीय लाभ मिळतात.

Indian Students in USA:परदेशात शिक्षणाचं स्वप्न की एकटेपणाची शिक्षा? भारतीय विद्यार्थ्याचा व्हायरल व्हिडिओ काय सांगतो? एकदा बघाच..

तसेच बँकिंग क्षेत्रातही टायपिंग कौशल्ये महत्त्वाची आहेत. एसबीआय (SBI)  आणि आयबीपीएस क्लर्क (IBPS Clerk) यासारख्या पदांसाठी संगणाकांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. या पदांवर काम करणाऱ्यांना डेटा हाताळावा लागतो आणि संगणकावर काम करावे लागते.

पदोन्नतीच्या संधी

एकंदरीत तुम्हाला टायपिंग आणि शॉर्टहँडची आवड असेल तर स्टेनोग्राफरची नोकरी तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय आहे. या नोकरीमध्ये अधिकाऱ्याचे संदेश पटकन लिहून नंतर टाईप करावे लागतात. विशेष म्हणजे या क्षेत्रात पदोन्नतीच्या संधी आहेत. या नोकऱ्यांमध्ये पगारसोबत वैद्यकीय सुविधा, भत्ते आणि सुट्ट्या यांसारखे फायदेही मिळतात. सरकारी क्षेत्रात काम करण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी दररोज टायपिंगचा सराव केला तर त्यांना चांगल्या पगाराची नोकरी मिळू शकते.

Web Title: Government jobs for typing skills steno clerk postal assistant salary

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 12:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?
1

“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

RRB ALP Recruitment : रेल्वेमध्ये ११,१२७ पदांची मेगाभरती; असिस्टंट लोको पायलट होण्याचे स्वप्न आता होणार पूर्ण?
2

RRB ALP Recruitment : रेल्वेमध्ये ११,१२७ पदांची मेगाभरती; असिस्टंट लोको पायलट होण्याचे स्वप्न आता होणार पूर्ण?

RRB ALP Recruitment 2026 : रेल्वेमध्ये ११,१२७ पदांची मेगा भरती! आता अर्ज करण्याची पद्धत पहा एका क्लिकवर..!
3

RRB ALP Recruitment 2026 : रेल्वेमध्ये ११,१२७ पदांची मेगा भरती! आता अर्ज करण्याची पद्धत पहा एका क्लिकवर..!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

May 16, 2026 | 11:41 AM
Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

May 16, 2026 | 11:34 AM
हनुमानांना चिरंजीवी का म्हटले जाते? जाणून घ्या रामायणातील प्रसिद्ध कथा

हनुमानांना चिरंजीवी का म्हटले जाते? जाणून घ्या रामायणातील प्रसिद्ध कथा

May 16, 2026 | 11:30 AM
SBI Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती! दरमहा ८० हजारांपर्यंत मानधन; ‘या’ तारखेपूर्वी करा ऑनलाइन अर्ज

SBI Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती! दरमहा ८० हजारांपर्यंत मानधन; ‘या’ तारखेपूर्वी करा ऑनलाइन अर्ज

May 16, 2026 | 11:28 AM
OpenAI वर गंभीर आरोप! Google आणि Meta सोबत शेअर केला जातोय यूजर्सचा वैयक्तिक डेटा? कंपनीवर खटला दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

OpenAI वर गंभीर आरोप! Google आणि Meta सोबत शेअर केला जातोय यूजर्सचा वैयक्तिक डेटा? कंपनीवर खटला दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

May 16, 2026 | 11:27 AM
Blood Pressure Control : कोणत्याही औषधाशिवाय हाय ब्लड प्रेशरला करता येईल कंट्रोल, रोजच्या जीवनात न चुकता करा ‘हे’ काम

Blood Pressure Control : कोणत्याही औषधाशिवाय हाय ब्लड प्रेशरला करता येईल कंट्रोल, रोजच्या जीवनात न चुकता करा ‘हे’ काम

May 16, 2026 | 11:21 AM
ठेकेदारांचे ‘पेमेंट’ थांबवा, निकृष्ट कामावर गडकरींचा संताप; वारी सुखाची की होणार कष्टदायक?

ठेकेदारांचे ‘पेमेंट’ थांबवा, निकृष्ट कामावर गडकरींचा संताप; वारी सुखाची की होणार कष्टदायक?

May 16, 2026 | 11:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM