अगदी १९ वर्षांचा एका भारतीय विद्यार्थ्यांचा असाच काहीसा अनुभव घेत आहे. तो एका सोशल मीडियाच्या रीलद्वारे अमेरिकेत एकट्याने शिक्षण घेत असल्याचा अनुभव शेयर करत आहे. अमेरिकेत एकटे राहण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या भावनिक आव्हानांची चर्चा तो करत आहे. त्याचा अनुभव अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेण्याचा विचार करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देणारा आहे.
तो भारतीय विद्यार्थी म्हणतो कि, येथे येण्यापूर्वी स्वत:च्या जेवणाची सोय कशी करायची, पैशांचे व्यवस्थापन कसे करायचे यावर कोणी चर्चा करत नाही. शाळेतून थेट कॉलेजमध्ये आल्याने अनेक गोष्टी बदलतात. मात्र या बदलणाऱ्या परिस्थितीशी कसे जुळवून घ्यायचे? हे कोणी समजावून सांगत नाही.
कनवने सांगितले कि, अमेरिकेत त्याला त्याच्या सभोवतालची प्रत्येक गोष्ट वेगळी वाटते. मग ती संस्कृती असो किंवा लोक. घरापासून दूर राहताना येणाऱ्या अडचणीबद्दल त्याने सांगितले. तो म्हणाला कि, सुट्ट्यांमध्ये घराची आठवण खूप येते. आता घरातील सण समारंभाच्या दरम्यानचे दृश्य त्याला हजारो मैल दूर बसून व्हिडिओ कॉलवरून पहावे लागत आहे.
तो पुढे म्हणतो कि, काही दिवस अपेक्षेपेक्षा जास्त कठीण असतात पण हे क्षण माणसाला प्रगतीकडे जाण्यास मदत करतात. हे अनुभव स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी मानसिकरित्या खंबीर बनवतात.