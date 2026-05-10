महाराष्ट्रात वाढतोय बर्ड फ्लूचा धोका, माणसांमध्ये कसा पसरत आहे संसर्ग; जाणून घ्या लक्षणे आणि उपचार

Bird Flu : बर्ड फ्लूचे संक्रमण वाढत असल्याने राज्यात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा गंभीर आजार नसला तरी याच्या लक्षणांकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे जेणेकरुन वेळीच यावर उपाययोजना करता येतील.

Updated On: May 10, 2026 | 08:15 PM
(फोटो सौजन्य: istock)

  • महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये बर्ड फ्लूचा धोका वाढल्याने आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली आहे.
  • संक्रमित पक्ष्यांच्या संपर्कातून H5N1 विषाणू माणसांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
  • ताप, खोकला, घसा खवखवणे आणि श्वास घेण्यास त्रास ही याची सुरुवातीची लक्षणे मानली जात आहेत.
महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये बर्ड फ्लूचा (Avian Influenza) धोका वेगाने वाढत आहे ज्यामुळे आरोग्य अधिकारी आणि जनतेमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. संक्रमित पक्षी आढळल्यानंतर राज्यात निगराणी आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना वाढवण्यात आल्या आहेत. राज्याच्या काही भागांत H5N1 विषाणू आढळून आल्यानंतर काही महिन्यांतच आता बर्ड फ्लूचाही धोका वाढला आहे. अनेकांना असे वाटते की, बर्ड फ्लू हा एक सामान्य आणि दूरचा आजार आहे किवा तो फक्त कोंबड्या आणि पोल्ट्री फार्मपुरताच मर्यादित आहे पण असं नाहीये. आरोग्य तज्ञांच्या मते, खरी चिंता तेव्हा निर्माण होते जेव्हा माणसे संक्रमित पक्ष्यांच्या सभोवतालच्या संपर्कात येतात.

वर्ल्ड हेल्थ ऑरगनायजेशनच्या (WHO) मते, बर्ड फ्लूचे विषाणू प्रामुख्याने पक्ष्यांमध्ये आढळून येत असले तरी H5N1 आजाराचा धोका माणसांमध्ये दिसून येतो. तथापि, अजूनपर्यंत माणसांकडून माणसाला झालेल्या संक्रमणाचा कोणताही महत्त्वपूर्ण पुरुवा मिळालेला नाहीये. तज्ञांच्या मते, यात घाबरण्याची गरज नाही पण याच्या लक्षणांकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे जेणेकरुन जर आपल्या शरीरात याचे संक्रमण झालेच तर वेळीच यावर उपाययोजना करता येतील. चला याच्या सुरुवातीच्या लक्षणांविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

बर्ड फ्लूचा संसर्ग माणसांपर्यंत कसा पोहोचू शकतो?

बर्ड फ्लूचा धोका माणसांमध्ये सहज पसरु शकत नाही. H5N1 हा विषाणू माणसांमध्ये सातत्याने पसरत असल्याचा आजपर्यंत कोणताही पुरावा नाही. तज्ञांच्या मते, बर्ड फ्लूचे विषाणू अधिकतर वेळी कोंबड्या, बदके आणि इतर पाळीव पक्ष्यांमध्ये अधिकतर आढळून येतात. हा विषाणू प्रामुख्याने पक्ष्यांना होत असल्याने जर आपण अशा पक्ष्यांच्या सहवासात आलो तर माणसाला याचे संक्रमण होण्याचा धोका असतो. दूषित पृष्ठभागांना स्पर्श केल्याने किंवा पक्ष्यांची कत्तल केल्याने तो माणसांमध्ये पसरतो. माहितीनुसार, याचे विषाणू डोळे, नाक आणि तोंडावाटे मानवी शरीरात प्रवेश करतात. पोल्ट्री फार्ममध्ये असलेले संक्रमित थेंब किंवा धुळीचे कण याद्वारे श्वासावाटे शरीरात पसरण्याची शक्यता असते.

तज्ज्ञ या साथीच्या आजारावर लक्ष का ठेवून आहेत?

बर्ड फ्लूचा हा धोका वाढत असल्याने तज्ञ यावर लक्ष ठेवून आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून याचे विषाणू आशिया, युरोप, आफ्रिका आणि अमेरिका खंडात पसरले आहेत. २०२४ मध्ये, अमेरिकेतील गायींमध्ये बर्ड फ्लूचे विषाणू आढळून आले होते. याचबरोबर त्यावेळी काही शेतमजुरांना याची लागण झाली होती. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, सध्या या आजाराचा धोका कमी आहे परंतु लक्ष आणि जलद निदान करणे आवश्यक आहे.

बर्ड फ्लूची लक्षणे?

  • जास्त ताप (सामान्यतः 38 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त)
  • सतत येणारा खोकला
  • घसा खवखवणे
  • वाहणारे नाक
  • श्वास घेण्यात अडचण येणे
  • डोकेदुखी होणे
  • स्नायू किंवा शरीर दुखणे
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: May 10, 2026 | 08:15 PM

Sony च्या नव्या स्मार्टफोनने हादरलं मार्केट! 16GB रॅम अन् 48MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… किंमत तब्बल इतकी

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Nasrapur Crime: नसरापूर प्रकरणात मोठी घडामोड; दोन चिमुकल्यांची कोर्टात महत्त्वाची साक्ष

US-Iran War: इराणचा 'गुप्त शिकारी' तैनात! अमेरिकन नौदलाला 'Narwhal' धसका; वाचा काय आहेत याची थरारक वैशिष्ट्ये

Iran Missile Power : इराणचे शक्तीप्रदर्शन! अमेरिकेचे दावे फोल? ३० मिसाइल साइट्स अजूनही 'ॲक्टिव्ह'

Pune Crime : पुण्यात लॉजिगच्या नावाखाली सुरू होता वेश्या व्यवसाय! चार महिलांची सुटका

Third Mumbai: तिसऱ्या मुंबईमुळे पर्यावरणाला मोठा धोका, MMRDA विरोधात थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

