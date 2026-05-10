महाराष्ट्रात वाढतोय बर्ड फ्लूचा धोका, माणसांमध्ये कसा पसरत आहे संसर्ग; जाणून घ्या लक्षणे आणि उपचार

वर्ल्ड हेल्थ ऑरगनायजेशनच्या (WHO) मते, बर्ड फ्लूचे विषाणू प्रामुख्याने पक्ष्यांमध्ये आढळून येत असले तरी H5N1 आजाराचा धोका माणसांमध्ये दिसून येतो. तथापि, अजूनपर्यंत माणसांकडून माणसाला झालेल्या संक्रमणाचा कोणताही महत्त्वपूर्ण पुरुवा मिळालेला नाहीये. तज्ञांच्या मते, यात घाबरण्याची गरज नाही पण याच्या लक्षणांकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे जेणेकरुन जर आपल्या शरीरात याचे संक्रमण झालेच तर वेळीच यावर उपाययोजना करता येतील. चला याच्या सुरुवातीच्या लक्षणांविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.
बर्ड फ्लूचा संसर्ग माणसांपर्यंत कसा पोहोचू शकतो?
बर्ड फ्लूचा धोका माणसांमध्ये सहज पसरु शकत नाही. H5N1 हा विषाणू माणसांमध्ये सातत्याने पसरत असल्याचा आजपर्यंत कोणताही पुरावा नाही. तज्ञांच्या मते, बर्ड फ्लूचे विषाणू अधिकतर वेळी कोंबड्या, बदके आणि इतर पाळीव पक्ष्यांमध्ये अधिकतर आढळून येतात. हा विषाणू प्रामुख्याने पक्ष्यांना होत असल्याने जर आपण अशा पक्ष्यांच्या सहवासात आलो तर माणसाला याचे संक्रमण होण्याचा धोका असतो. दूषित पृष्ठभागांना स्पर्श केल्याने किंवा पक्ष्यांची कत्तल केल्याने तो माणसांमध्ये पसरतो. माहितीनुसार, याचे विषाणू डोळे, नाक आणि तोंडावाटे मानवी शरीरात प्रवेश करतात. पोल्ट्री फार्ममध्ये असलेले संक्रमित थेंब किंवा धुळीचे कण याद्वारे श्वासावाटे शरीरात पसरण्याची शक्यता असते.
तज्ज्ञ या साथीच्या आजारावर लक्ष का ठेवून आहेत?
बर्ड फ्लूचा हा धोका वाढत असल्याने तज्ञ यावर लक्ष ठेवून आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून याचे विषाणू आशिया, युरोप, आफ्रिका आणि अमेरिका खंडात पसरले आहेत. २०२४ मध्ये, अमेरिकेतील गायींमध्ये बर्ड फ्लूचे विषाणू आढळून आले होते. याचबरोबर त्यावेळी काही शेतमजुरांना याची लागण झाली होती. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, सध्या या आजाराचा धोका कमी आहे परंतु लक्ष आणि जलद निदान करणे आवश्यक आहे.
बर्ड फ्लूची लक्षणे?