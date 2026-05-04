कानपूरच्या चकेरी जिल्ह्यातील श्याम नगर येथील रहिवासी असलेल्या मोनाली सिंग या नरवाल तहसीलमध्ये लेखापाल या पदावर कर्यरत होत्या. २०२२ मध्ये त्यांनी लखनौच्या रिव्ह्यू ऑफिसर (RO) आकर्ष खरे यांच्याशी विवाह केला. असा एक सामान्य समज असतो की, घरगुती जबाबदाऱ्यांपुढे अभ्यासाला दुय्यम स्थान मिळते. पण मोनालीच्या बाबतीत तसे नव्हते ती तिच्या कर्तव्यासोबतच पीसीएस परीक्षेची तयारी करत होती.आपल्या पत्नीची अभ्यास करण्यासाठीची धडपड पाहून पती आकर्ष खरे यांनी तिला रोखले नाही, तर त्यांनी तिला प्रोस्ताहन देऊन अभ्यास-सोबती म्हणूनही त्यांनीही स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली.
लेखापालाची क्षेत्रीय कर्तव्ये आणि उच्च न्यायालयातील आरओची नोकरी दोन्ही थकवणाऱ्या भूमिका होत्या. दिवसभराच्या कामानंतर जेव्हा बहुतेक लोक आराम करण्याचा विचार करतात. तेव्हा या पती-पत्नीला पुस्तकांमध्ये दिलासा मिळत असे.त्यावेळी मोनाली कानपूरमध्ये होती तर आकर्ष लखनौमध्ये पण या अंतरामुळे त्यांच्या अभ्यासात कोणताही अडथळा आला नाही. ते दोघे फोनवरून परीक्षेच्या विषयाची चर्चा करायचे. नोट्सची देवाणघेवाण करायचे आणि सुट्ट्यांचा वापर कठीण विषय सोडवण्यासाठी करायचे. विशेष म्हणजे त्यांचे हे यश कोणत्याही मोठ्या कोचिंग संस्थेच्या मदतीशिवाय स्वत:च्या अभ्यासातून मिळवले आहे.
जेव्हा यूपी पीसीएस २०२४ चा निकाल जाहीर झाला. तेव्हा दोघांच्याही घरी आनंदाचे वातावरण होते. मोनाली सिंगची लेखापाल पदावरून थेट सहाय्यक आयुक्त (व्यावसायिक कर) म्हणून निवड झाली. तर आकर्ष खरे यांची व्यवसायिक कर अधिकारी म्हणून निवड झाली. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दोघांचीही एकाच विभागात (व्यावसायिक कर) नियुक्ती झाली आहे.
मोनालीच्या यशात केवळ तिचे पतीच नव्हे तर तिच्या आई-वडिलांनी आणि सासरच्या मंडळींनीही हातभार लावला. सध्या मोनेलीच्या कुटुंबाला मुलीच्या ऐतिहासिक कामगिरीचा प्रचंड अभिमान आहे.