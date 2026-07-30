Government Jobs 2026: १० वी उत्तीर्ण ते पदवीधरांसाठी सुवर्णसंधी; येत्या काही महिन्यांत ‘या’ मोठ्या सरकारी पदांसाठी बंपर भरती

Government Jobs 2026: सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी आनंदाची बातमी आहे. ऑगस्ट महिन्यापासून अनेक केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय विभागांमध्ये भरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे. रेल्वे, बँकिंग, इस्रो, एम्स आणि राज्य सरकारांच्या विविध विभागांमध्ये हजारो रिक्त पदांसाठी अर्ज मागवले जातील. याशिवाय अशाही अनेक भरती आहेत, ज्यांची अर्ज प्रक्रिया आधीपासूनच सुरू असून त्यांची शेवटची तारीख ऑगस्टमध्ये आहे. त्यामुळे उमेदवारांकडे एकाच वेळी अनेक संधी उपलब्ध असतील. चला तर मग जाणून घेऊया, भारत सरकारमध्ये नोकरी मिळवण्याच्या कोणत्या मोठ्या संधी येत आहेत आणि येत्या काही महिन्यांत कोणत्या नवनवीन जागा निघणार आहेत.
ऑगस्ट २०२६ मध्ये रेल्वे, बँकिंग आणि राज्य सरकारांच्या अनेक प्रमुख जागांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू होईल. यामध्ये सर्वात मोठी भरती रेल्वे भरती बोर्डाची ज्युनिअर इंजिनिअर पदासाठी आहे. याअंतर्गत ४,०९८ पदांवर नियुक्त्या केल्या जातील. या भरतीची अर्ज प्रक्रिया १४ ऑगस्टपासून सुरू होऊन १३ सप्टेंबरपर्यंत चालेल. निवड झालेल्या उमेदवारांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पे लेव्हल-६ चे वेतनमान मिळेल, ज्यामध्ये सुरुवातीचा मूळ पगार रु. ३५,४०० प्रतिमहिना निश्चित करण्यात आला आहे. याच महिन्यात IBPS क्लर्क भरतीसाठीही अर्ज सुरू होतील. यासाठी ऑनलाइन अर्ज १ ऑगस्ट ते २१ ऑगस्ट या कालावधीत करता येतील.
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने असिस्टंट, अपर डिव्हिजन क्लर्क, ज्युनिअर पर्सनल असिस्टंट आणि स्टेनोग्राफरसह विविध पदांवर भरती काढली आहे. या पदांसाठी पदवीधर आणि १२ वी उत्तीर्ण उमेदवार त्यांच्या पात्रतेनुसार अर्ज करू शकतात. याचे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जात असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १६ ऑगस्ट आहे.
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शासकीय भरती कॅलेंडरनुसार जुलै ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान बँकिंग, रेल्वे, संरक्षण, कर्मचारी निवड आयोग आणि इतर केंद्रीय विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भरत्या येण्याची शक्यता आहे.
यामध्ये SBI क्लर्क, IBPS PO, SSC CHSL, SSC MTS, SSC GD कॉन्स्टेबल, रेल्वे ग्रुप-डी, FCI, दिल्ली पोलिस कॉन्स्टेबल, IB ACIO, EPFO, DRDO, DDA, DSSSB, NABARD ग्रेड-A, LIC AAO आणि CBSE ज्युनिअर असिस्टंट यांसारख्या प्रमुख जागांचा समावेश आहे. या भरतीच्या माध्यमातून १० वी, १२ वी उत्तीर्ण, पदवीधर आणि व्युत्पन्न उमेदवारांना विविध विभागांत अर्जाची संधी मिळेल. वेगवेगळ्या पदांसाठीची निवड प्रक्रिया संगणकावर आधारित परीक्षा, स्किल टेस्ट, शारीरिक चाचणी, मुलाखत आणि कागदपत्र पडताळणी यांद्वारे केली जाईल.
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सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करण्यासाठी भरतीशी संबंधित अधिकृत पोर्टलला भेट देऊन अर्ज करू शकता. अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवाराने संबंधित भरतीची अधिकृत अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचावी. तुम्ही वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता आणि इतर अटी पूर्ण करता की नाही याची आधी खात्री करून घ्या. बहुतांश भरतीचे अर्ज पूर्णपणे ऑनलाइन असतात, त्यामुळे तुमचा फोटो, स्वाक्षरी, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि ओळखपत्र आधीच स्कॅन करून तयार ठेवा.अर्ज शुल्क भरणे, अर्ज फॉर्मची अंतिम प्रिंट काढून सुरक्षित ठेवणे आणि वेळोवेळी परीक्षेची तारीख व प्रवेशपत्राशी संबंधित अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.