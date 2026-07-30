गुरुवार, 30 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Teachers Themselves End Up Out Of School While Conducting The Survey They Are Now Required To Survey Out Of School Students As Well

Amravati New: सर्वेक्षणाच्या नादात शिक्षकच झाले शाळाबाह्य! शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षणही करावे लागणार; मनस्ताप कायम

Updated On: Jul 30, 2026 | 03:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

सध्या जिल्ह्यातील शिक्षकांना बीएलओ आणि एसआयआरच्या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे सक्तीचे आदेश आहेत. या सगळ्यामुळे शिक्षकांची पुरती दमछाक उडाली आहे. एसआयआरचे काम अतिशय क्लिष्ट असून ते पूर्णपणे प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन करावे लागते.

सर्वेक्षणाच्या नादात शिक्षकच झाले शाळाबाह्य! शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षणही करावे लागणार; मनस्ताप कायम

सर्वेक्षणाच्या नादात शिक्षकच झाले शाळाबाह्य! शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षणही करावे लागणार; मनस्ताप कायम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भंडारा जिह्ल्यातील स्थानिक स्वराज्य संख्या तसेच खासगी शाळांमधील शिक्षकांना सतत विविध प्रकारच्या शाळाबाह्य आणि अशैक्षणिक कामात गुंतवून ठेवल्यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यातच आता शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना शिक्षकांच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची अतिरिक्त जबाबदारीही शिक्षकांवर सोपवण्यात आली आहे. आधीच अनेक नको असलेल्या कामांचा ताण झेलणारे शिक्षक आता शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या शोधात स्वतःच शाळाबाह्य झाल्याचे विदारक चित्र संपूर्ण जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

‘रूफटॉप सोलर’ने उजळणार गरिबांचे घर! २५०० रुपयात वीजबिलातून सुटका; अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नाचीही संधी

शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी दरवर्षी जुलै महिन्यात सर्वेक्षण केले जाते. सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात हे सर्वेक्षण १५ ते ३० जुलै या कालावधीत पूर्ण करण्याचे सक्तीचे आदेश आहेत. आधीच २९ जून ते ३० जुलै या कालावधीत एसआयआरचे काम पूर्ण करण्याचे टार्गेट होते. मात्र आता या कामाची मुदत ८ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. एकीकडे एसआयआरच्या कामाचा प्रचंड तणाव असतानाच, प्रशासनाने १५ ते ३० जुलै दरम्यान पुन्हा शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी शिक्षकांच्या माथी मारली आहे. प्रशासनाच्या या मनमानी धोरणामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे नुकसान होत असल्याने पालकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

एकीकडे शाळा प्रवेशपात्र, स्थलांतरित तसेच शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना शाळेत दाखल करण्याचे आव्हान असतानाच, दुसरीकडे आधार कार्डच्या तांत्रिक अडचणींनी शिक्षकांचे जगणे मुश्कील केले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांकडे अद्ययावत आधार कार्ड नाही, अशा विद्यार्थ्यांना ‘यू डायस प्लस’ प्रणालीतून बाहेर काढले जाते. प्रत्यक्ष पटसंख्येवर विद्यार्थी असूनही केवळ आधार कार्ड अद्ययावत नसल्यामुळे ते ऑनलाईन पटसंख्येत दिसत नाहीत. परिणामी, शाळांची पटसंख्या कमी दाखवली जाऊन शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड शिक्षकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत असून शिक्षकीय वर्तुळातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

Amravati News: अमृत जलपुरवठा योजनेचे ४४ टक्के काम पूर्ण! ९८५.२६ कोटींच्या प्रकल्पाला पावसामुळे ब्रेक; दिवाळीनंतर येणार वेग

सध्या जिल्ह्यातील शिक्षकांना बीएलओ आणि एसआयआरच्या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे सक्तीचे आदेश आहेत. या सगळ्यामुळे शिक्षकांची पुरती दमछाक उडाली आहे. एसआयआरचे काम अतिशय क्लिष्ट असून ते पूर्णपणे प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन करावे लागते. घरोघरी फिरताना लोकांचेही पाहिजे तसे सहकार्य मिळत नसल्याची ओरड शिक्षक करत आहेत. शिक्षकांकडून अध्यापनाचे काम सोडून इतर सर्वच कामे करून घेतली जात असल्याने गुणवत्तेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Teachers themselves end up out of school while conducting the survey they are now required to survey out of school students as well

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 30, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Education News: ज्या जिल्ह्यांत ‘केंद्रीय विद्यालय’ नाही, तिथे नवीन शाळा सुरू होणार! शिक्षणमंत्र्यांचे केंद्र सरकारला प्रस्ताव
1

Education News: ज्या जिल्ह्यांत ‘केंद्रीय विद्यालय’ नाही, तिथे नवीन शाळा सुरू होणार! शिक्षणमंत्र्यांचे केंद्र सरकारला प्रस्ताव

Amravati News: शेतात वन्यप्राण्यांचा धुमाकूळ! शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट; वनविभागाकडे पंचनाम्यासह भरपाईची मागणी
2

Amravati News: शेतात वन्यप्राण्यांचा धुमाकूळ! शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट; वनविभागाकडे पंचनाम्यासह भरपाईची मागणी

Assistant Professor Recruitment: आयआयटीमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदांची बंपर भरती; जाणून घ्या पात्रता, वेतन आणि अर्ज प्रक्रिया…
3

Assistant Professor Recruitment: आयआयटीमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदांची बंपर भरती; जाणून घ्या पात्रता, वेतन आणि अर्ज प्रक्रिया…

Amravati News: हेल्मेट सक्तीचा गैरफायदा? अमरावतीत बनावट हेल्मेटची विक्री; नागरिकांच्या जीवाशी खेळ
4

Amravati News: हेल्मेट सक्तीचा गैरफायदा? अमरावतीत बनावट हेल्मेटची विक्री; नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ठाण्याच्या विकासाला नवी गती! जागतिक दर्जाचा वॉटरफ्रंट प्रकल्प उभारणार; तब्बल 50 एकरांहून अधिक क्षेत्रात…

ठाण्याच्या विकासाला नवी गती! जागतिक दर्जाचा वॉटरफ्रंट प्रकल्प उभारणार; तब्बल 50 एकरांहून अधिक क्षेत्रात…

Jul 30, 2026 | 05:26 PM
Neral News: मोबाईल टॉवर बॅटरी चोरीचा पर्दाफाश; दोन आरोपी अटकेत, ₹4.78 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Neral News: मोबाईल टॉवर बॅटरी चोरीचा पर्दाफाश; दोन आरोपी अटकेत, ₹4.78 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Jul 30, 2026 | 05:14 PM
Perfume Side Effects: अतिप्रमाणात परफ्यूम वापरताय? मग सावधान! शरीरावर होऊ शकतात ‘हे’ परिणाम

Perfume Side Effects: अतिप्रमाणात परफ्यूम वापरताय? मग सावधान! शरीरावर होऊ शकतात ‘हे’ परिणाम

Jul 30, 2026 | 05:09 PM
Single Teacher Schools : देशात तब्बल १ लाखांहून अधिक शाळा एकाच शिक्षकाच्या भरवशावर! पाहा महाराष्ट्राचा क्रमांक कितवा?

Single Teacher Schools : देशात तब्बल १ लाखांहून अधिक शाळा एकाच शिक्षकाच्या भरवशावर! पाहा महाराष्ट्राचा क्रमांक कितवा?

Jul 30, 2026 | 05:08 PM
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या जोडीचा नवा चित्रपट ‘मूर्ती’! वेगळ्या विषयाची प्रभावी सिनेमॅटिक मांडणी

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या जोडीचा नवा चित्रपट ‘मूर्ती’! वेगळ्या विषयाची प्रभावी सिनेमॅटिक मांडणी

Jul 30, 2026 | 05:04 PM
‘विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाहच जबाबदार’, मल्लिकार्जुन खरगेंचा थेट हल्लाबोल, गृहमंत्र्यांविरोधात केली ‘ही’ तात्काळ मागणी

‘विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाहच जबाबदार’, मल्लिकार्जुन खरगेंचा थेट हल्लाबोल, गृहमंत्र्यांविरोधात केली ‘ही’ तात्काळ मागणी

Jul 30, 2026 | 05:02 PM
Instagram बंद होण्याची अफवा खरी की खोटी? सरकारने नेमके काय सांगितले..

Instagram बंद होण्याची अफवा खरी की खोटी? सरकारने नेमके काय सांगितले..

Jul 30, 2026 | 05:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा