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Bullet Train Driver Eligibility: भारतात बुलेट ट्रेन ड्रायव्हर कसे बनायचे? जाणून घ्या शैक्षणिक पात्रता आणि निवड प्रक्रिया!

Updated On: Jul 30, 2026 | 12:02 PM IST
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सारांश

Bullet Train Driver Qualification: भारतात बुलेट ट्रेनचे ड्रायव्हर कसे बनता येईल? NHSRCL ची नवी भरती, शैक्षणिक पात्रता, वय आणि अनुभव याबद्दलची सविस्तर माहिती वाचा.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Bullet Train Driver Eligibility: भारतातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम वेगाने अंतिम टप्प्याकडे जात आहे. मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल कॉरिडॉर वर १५ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत बुलेट ट्रेन सुरू करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत, भारतात बुलेट ट्रेनचे ड्रायव्हर नक्की कसे बनता येईल, त्यासाठी शैक्षणिक पात्रता काय असेल आणि किती पगार मिळेल, असा प्रश्न अनेक तरुणांच्या मनात निर्माण होत आहे.

भारताच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम वेगात

मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल कॉरिडॉर हा देशातील पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प आहे. सुमारे ५०८ किलोमीटर लांबीच्या या कॉरिडॉरवर मुंबई आणि अहमदाबादसह एकूण १२ स्थानके उभारली जात आहेत. रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाचे संचालन १५ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत सुरू करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

बुलेट ट्रेनचे संचालन अत्याधुनिक ऑटोमेटेड सिस्टीमद्वारे केले जाईल. तरीही, ट्रेनमधील पायलटची मुख्य जबाबदारी कंट्रोल सेंटरच्या सूचनांचे पालन करणे, सिस्टीमवर लक्ष ठेवणे आणि कोणत्याही आणीबाणीच्या प्रसंगी तात्काळ निर्णय घेणे ही असेल.

भारतात बुलेट ट्रेनचे ड्रायव्हर कसे बनता येईल?

भारतात सध्या बुलेट ट्रेन सेवा अधिकृतपणे सुरू झालेली नाही, त्यामुळे त्यासाठी स्वतंत्र ड्रायव्हर भरती प्रक्रिया अद्याप सुरू करण्यात आलेली नाही. मात्र, हाय स्पीड रेल प्रकल्पाशी संबंधित तांत्रिक आणि ऑपरेशन्स कर्मचाऱ्यांची भरती NHSRCL द्वारे केली जात आहे.

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भविष्यात बुलेट ट्रेन चालवण्यासाठी रेल्वे, मेट्रो किंवा हाय स्पीड रेल सिस्टीममधील अनुभवी कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देऊन पायलट बनवले जाऊ शकते. यासाठी आधीपासूनच रेल्वे संचालनाचा अनुभव असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जपानमध्ये विशेष प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाईल, कारण भारतातील पहिली हाय स्पीड रेल प्रणाली जपानच्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहे.

सध्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पात काम करण्यास उत्सुक असलेल्या उमेदवारांसाठी NHSRCL ने विविध तांत्रिक आणि ऑपरेशन्सशी संबंधित पदांसाठी भरतीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

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NHSRCL मध्ये २२४ पदांवर भरती

नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (NHSRCL) एकूण २२४ पदांवर भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये २०९ नॉन-एक्झिक्युटिव्ह आणि १५ एक्झिक्युटिव्ह पदांचा समावेश आहे. या भरतीअंतर्गत ज्युनिअर इंजिनिअर, स्टेशन-ट्रेन मॅनेजर, डेपो अँड ऑपरेशन कंट्रोलर, माहिती तंत्रज्ञान आणि सुरक्षेशी संबंधित पदांवर नियुक्त्या केल्या जातील. ज्युनिअर इंजिनिअरची पदे सिव्हिल, ट्रॅक, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग अँड टेलिकॉम, रोलिंग स्टॉक आणि ऑटोमॅटिक फेअर कलेक्शन या विभागांमध्ये उपलब्ध आहेत.

या पदांसाठी कोण करू शकते अर्ज?

वयोमर्यादा: भरती अधिसूचनेनुसार, ३१ मे २०२६ पर्यंत उमेदवाराचे कमाल वय ४५ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.

शैक्षणिक पात्रता: उमेदवारांकडे संबंधित पदानुसार ३ वर्षांचा डिप्लोमा किंवा BE / B.Tech ची पदवी असणे आवश्यक आहे.

अनुभव: रेल्वे, मेट्रो किंवा रीजनल रॅपिड ट्रान्सिट सिस्टीमच्या (RRTS) ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स क्षेत्रात कमीत कमी ३ वर्षांचा अनुभव असणे अनिवार्य आहे.

निवड प्रक्रिया: उमेदवारांची निवड कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा, कागदपत्र पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणीच्या आधारे केली जाईल.

Web Title: How to become bullet train driver in india nhsrcl recruitment qualification salary

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Published On: Jul 30, 2026 | 12:02 PM

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