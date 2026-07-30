NEET UG Low Score Options: MBBS नाही मिळालं तर काय? ‘हे’ ५ मेडिकल कोर्सेस देतील उत्तम पगार!

NEET UG Low Score Options : दरवर्षी लाखो विद्यार्थी ‘बॅचलर ऑफ मेडिसिन अँड बॅचलर ऑफ सर्जरी’ मध्ये प्रवेश घेण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून नीट यूजी परीक्षा देतात. मात्र, जेव्हा स्कोर ५०० पेक्षा कमी येतो, तेव्हा अनेक विद्यार्थी आपल्या भविष्याबद्दल चिंतेत पडतात. परंतु, कमी गुण मिळण्याचा अर्थ असा अजिबात नाही की वैद्यकीय क्षेत्रातील तुमचे सर्व रस्ते बंद झाले आहेत. हेल्थकेअर क्षेत्रात असे अनेक प्रोफेशनल कोर्सेस उपलब्ध आहेत, जे उत्तम करिअर, चांगला पगार आणि भविष्यात वाढीच्या उत्कृष्ट संधी देतात.
जर यंदा तुम्हाला ‘एमबीबीएस’ला प्रवेश मिळत नसेल, तर वैद्यकीय क्षेत्रातील असे ५ सर्वोत्तम पर्याय जाणून घ्या, जे तुमच्या करिअरला नवी दिशा देऊ शकतात.
दात आणि तोंडाशी संबंधित आजारांवर उपचार करणारे तज्ज्ञ होण्यासाठी ‘बीडीएस’ हा एक अत्यंत लोकप्रिय कोर्स आहे. हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये नोकरी करण्यासोबतच स्वतःचे क्लिनिक सुरू करण्याची संधी मिळते. पुढे जाऊन एमडीएस करून यामध्ये स्पेशलाझेशन देखील करता येते.
आयुर्वेदिक उपचारांबद्दल लोकांचा विश्वास सातत्याने वाढत आहे. ‘बीएएमएस’ करणारे विद्यार्थी आयुर्वेदिक डॉक्टर म्हणून काम करू शकतात. याशिवाय वेलनेस सेंटर्स, संशोधन संस्था आणि सरकारी आरोग्य सेवांमध्येही रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत.
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होमिओपॅथी वैद्यकीय पद्धतीची मागणी देशातील अनेक भागांत सातत्याने टिकून आहे. हा कोर्स पूर्ण केल्यानंतर खाजगी प्रॅक्टिस, रुग्णालयांमध्ये सेवा, औषध कंपन्या आणि संशोधनाशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये करिअर करता येते.
आजच्या काळात स्पोर्ट्स इंज्युरी, ऑर्थोपेडिक समस्या आणि रिहॅबिलिटेशन (पुनर्वसन) सेवांची मागणी वाढल्याने फिजियोथेरपिस्टची भूमिका पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाची झाली आहे. ‘बीपीटी’ (BPT) केल्यानंतर रुग्णालये, स्पोर्ट्स अकॅडमी, फिटनेस सेंटर्स आणि खाजगी क्लिनिकमध्ये काम करण्याच्या उत्तम संधी मिळतात.
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जर तुमचे ध्येय रुग्णांची सेवा करणे आणि आधुनिक वैद्यकीय सेवेचा भाग बनणे हे असेल, तर ‘बी.एससी नर्सिंग’ आणि पॅरामेडिकल कोर्सेस हे अतिशय उत्तम पर्याय ठरू शकतात. मेडिकल लॅब टेक्नॉलॉजी, रेडिओलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नॉलॉजी आणि डायलिसिस टेक्नॉलॉजी यांसारख्या कोर्सेसनंतर सरकारी व खाजगी रुग्णालयांमध्ये रोजगाराच्या भरपूर संधी असतात. शिवाय, परदेशातही या व्यावसायिकांना मोठी मागणी आहे.
योग्य निर्णयच ठरवेल तुमचे भविष्य
कमी गुण मिळणे म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्रातील दरवाजे बंद होणे असा होत नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही तुमची आवड, क्षमता आणि भविष्यातील नियोजनाचा विचार करून योग्य कोर्स निवडावा. योग्य दिशेने केलेले प्रामाणिक प्रयत्न कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळवून देऊ शकतात. म्हणूनच, नीट यूजीच्या स्कोरला तुमचा अंतिम टप्पा न मानता, पुढे जाण्याची एक नवी सुरुवात माना.