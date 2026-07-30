Satara News: ‘विठू नामाचा गजर’ अन् पारंपरिक खेळांची रेलचेल; श्री क्षेत्र देऊरमध्ये गोपाळकाला उत्साहात

‘2 ते 4 वर्षात ड्रग्ज फ्री मुंबई…’, राज्य सरकारच्या नशामुक्ती अभियानाचा शुभारंभ; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन
दुपारी माऊली पादुका दर्शन करून माऊली दिंडी विठ्ठल मंदिराच्या प्रांगनात आल्यानंतर हा सोहळा सुरु झाला सुरुवातीला कृष्णलीला त्यानंतर विठी दांडू, चेंडू फळी, गोट्या, हमामा असे खेळ खेळण्यात आले या नंतर टिपरीनृत्य ढोल लेझिम आणि अधून मधून पारंपारीख करडी वाद्याच्या तालावर ठेका धरत विविध सोगांनी उपस्थित शेकडो ग्रामस्थांचे मनोरंजन करत समाज प्रबोधन केले या मध्ये, रेड्यावरून आलेलं यमराज, पोतराज, नाभिक, वेडी, झाड पाल्याचे औषध विक्री करणारा वैधु अशी विविध सोंगांनी उपस्थित शेकडो भाविक भक्तांची मने जिंकली या सोहळ्यात महिलांची उवस्थिती लक्षनीय होती.
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सोंगाच्या स्पर्धेत विजयी झालेल्या प्रथम तीन क्रमांकास यावेळी साप्ताहीक संपादक पत्रकार संघांचे प्रदेशाध्यक्ष संजय कदम महाराष्ट्र वन न्यूज चॅनेलचे संपादक प्रकाश राजे, देऊर विकास सेवा सोसायटी चेअरमन धनसिंग कदम यांच्या हस्ते सन्मान चिन्ह व रोख रक्कम देऊन गौरवण्यात आले सोहळा यशस्वी करण्यासाठी माऊली प्रासादिक मंडळाचे सर्व कार्यकर्ते यांनी परिश्रम घेतले. तर सोंगाच्या स्पर्धेसाठी परीक्षक म्हणून श्री मुधाई विद्यालयाचे प्रा.काटकर सर , प्रा. राजू बागुल सर, प्रा.शुभांगी शिंदे मॅडम , प्रा. शैलजा खूडे मॅडम, यांनी काम पाहिले सूत्र संचालन प्रदीप कदम यांनी केले. गोपाळकाल्याचा शेवट गोपाळकाला गोड झाला देव आमच्या घराशी आला या अभंगाने झाला आहे.