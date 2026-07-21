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Union Bank Recruitment 2026: युनियन बँकेत बंपर भरती! ४७ लाखांपर्यंतचे वार्षिक पॅकेज; ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज

Updated On: Jul 21, 2026 | 03:19 PM IST
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सारांश

Union Bank Recruitment 2026 notification: युनियन बँक ऑफ इंडियाने (UBI) ३९५ स्पेशलिस्ट आणि जनरल बँकिंग अधिकारी पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १० ऑगस्ट २०२६ आहे.

union bank

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Union Bank Recruitment 2026 notification: बँकिंग क्षेत्रात अधिकारी बनण्याची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी युनियन बँक ऑफ इंडियाने (Union Bank of India) नवीन भरती जाहीर केली आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियाने ‘भरती प्रकल्प २०२६-२७’ अंतर्गत स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जनरल बँकिंग ऑफिसर आणि डोमेन एक्सपर्ट ऑफिसर यांसारख्या विविध एकूण ३९५ पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया २१ जुलैपासून सुरू झाली असून उमेदवार १० ऑगस्टपर्यंत अर्ज करू शकतात. ही भरती कायमस्वरूपी आधारावर केली जाणार असून निवड झालेल्या उमेदवारांची पोस्टिंग बँकेच्या गरजेनुसार देशभरात कुठेही केली जाईल.

कोणत्या पदांसाठी किती जागांवर होणार भरती?

या भरती मोहिमेअंतर्गत मॅनेजर, सीनियर मॅनेजर, चीफ मॅनेजर, असिस्टंट जनरल मॅनेजर आणि डेप्युटी जनरल मॅनेजर स्तरावरील पदे भरली जातील. यामध्ये सर्वात जास्त १६३ पदे मॅनेजरसाठी, १५३ पदे सीनियर मॅनेजरसाठी, ५२ पदे चीफ मॅनेजरसाठी, २० पदे असिस्टंट जनरल मॅनेजरसाठी आणि ७ पदे डेप्युटी जनरल मॅनेजरसाठी निश्चित करण्यात आली आहेत.

अर्ज शुल्क आणि वयोमर्यादा

एससी, एसटी आणि दिव्यांग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी अर्ज शुल्क १७७ रुपये ठेवण्यात आले आहे, तर इतर सर्व प्रवर्गातील उमेदवारांना १,१८० रुपये फी द्यावी लागेल. वयोमर्यादा देखील पदानुसार वेगवेगळी निश्चित केली आहे. बहुतांश पदांसाठी किमान वय २२ वर्षे आहे, तर कमाल वय ३० ते ५० वर्षांपर्यंत ठेवण्यात आले आहे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना नियमानुसार वयोमर्यादेत सवलत मिळेल.

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निवड प्रक्रिया कशी असेल?

MMGS-II आणि MMGS-III स्तरावरील पदांवर उमेदवारांची निवड आवश्यकतेनुसार ऑनलाईन परीक्षा, त्यानंतर ग्रुप डिस्कशन (गट चर्चा), वैयक्तिक मुलाखत, कागदपत्र पडताळणी आणि वैद्यकीय चाचणीच्या आधारे केली जाईल. तर SMGS-IV ते TEGS-VI पर्यंतच्या वरिष्ठ पदांसाठी ग्रुप डिस्कशन, इतर मूल्यमापन आणि मुलाखती आयोजित केल्या जाऊ शकतात.

स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदांसाठी ऑनलाईन परीक्षेत प्रामुख्याने संबंधित विषयाचे व्यावसायिक ज्ञान विचारले जाईल, तर जनरल बँकिंग ऑफिसर पदांसाठी रीझनिंग (तर्कशास्त्र), क्वांटिटेटिव्ह अ‍ॅपिट्यूड (अंकगणित), इंग्रजी भाषा आणि प्रोफेशनल नॉलेज या विषयांवर आधारित प्रश्न असतील. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुणांची नेगेटिव्ह मार्किंग लागू असेल.

वर्षाला मिळणार ४७ लाख रुपयांपर्यंतचे पॅकेज

निवड झालेल्या उमेदवारांना पदानुसार आकर्षक वेतन मिळेल. मॅनेजर स्तरावर सुरुवातीचे वेतन ६४,८२० रुपयांपासून सुरू होईल, तर डेप्युटी जनरल मॅनेजर पदासाठी ते १,५६,५०० रुपयांपर्यंत जाईल. बँकेच्या माहितीनुसार, वेगवेगळ्या पदांवर अंदाजे वार्षिक सीटीसी सुमारे २१ लाख रुपयांपासून ४७ लाख रुपयांपर्यंत असू शकतो. याशिवाय महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वैद्यकीय सुविधा, लीव फेअर कन्सेशन आणि इतर भत्त्यांचा लाभही मिळेल.

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प्रोबेशन आणि सर्व्हिस बाँड

निवड झालेल्या उमेदवारांना २ वर्षांचा प्रोबेशन कालावधी पूर्ण करावा लागेल. यासोबतच नियुक्तीनंतर ३ वर्षांचा सर्व्हिस बाँड लागू राहील. जर कोणत्याही उमेदवाराने निश्चित कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी नोकरी सोडली, तर त्याला पदानुसार ठरवण्यात आलेली बाँडची रक्कम आणि लागू कर भरावे लागतील.

Web Title: Union bank recruitment 2026 specialist officer apply online 2026

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Published On: Jul 21, 2026 | 03:19 PM

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