Marathi Serial: ‘मी जिंकून घेईन सारं’मध्ये मोठा ट्विस्ट! शांभवीविरोधात छवी-अनिकेतची युती; मालिकेत रंगणार निर्णायक संघर्ष

कलर्स मराठीवरील लोकप्रिय मालिका ‘मी जिंकून घेईन सारं’ सध्या रंजक वळणावर आली आहे. मालिकेत शांभवीच्या कारस्थानांचा पर्दाफाश करण्यासाठी छवीने कंबर कसली असून, या लढाईत अनिकेतही तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणार आहे. त्यामुळे आगामी भागांमध्ये प्रेक्षकांना हायव्होल्टेज ड्रामा आणि अनेक धक्कादायक ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहेत.
आगामी भागात छवीला शांभवीच्या खोलीत एक महत्त्वाची गुप्त फाईल सापडते. या फाईलमधील पुरावे ती अनिकेतसमोर ठेवते. सुरुवातीला संशय वाटणाऱ्या अनिकेतला अखेर छवीचं म्हणणं पटतं आणि दोघे मिळून शांभवीविरोधात लढण्याचा निर्णय घेतात. राजगुरू कुटुंबाचं रक्षण करण्यासाठी आणि शांभवीचे डाव उधळून लावण्यासाठी छवी आणि अनिकेत आता एकाच टीममध्ये काम करणार आहेत.
दुसरीकडे, शांभवी मात्र आपली कारस्थाने सुरूच ठेवते. गैरसमज पसरवण्याबरोबरच ती बाईआजींच्या औषधांमध्ये फेरफार करून नवा डाव आखते. मात्र छवी तिला रंगेहात पकडते आणि एका महिन्याच्या आत तिचं खरं रूप सर्वांसमोर आणण्याची शपथ घेते. यानंतर बाईआजींच्या औषधांची जबाबदारीही ती स्वतः स्वीकारते.
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दरम्यान, आश्रमातील बनावट देणगी प्रकरणाचा तपास सुरू असताना महत्त्वाचा साक्षीदार पळून जातो. त्यामुळे छवीची पहिली चाल अयशस्वी ठरते आणि शांभवी पुन्हा एकदा वरचढ ठरल्याचं दिसून येतं.
आता राजगुरू कुटुंबाचा सन्मान वाचवण्यासाठी छवी आणि अनिकेत कोणती नवी रणनीती आखणार? शांभवीच्या कारस्थानांचा अखेर पर्दाफाश होणार का? या प्रश्नांची उत्तरं मालिकेच्या आगामी भागांमध्ये मिळणार आहेत.
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