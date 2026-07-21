मंगळवार, 21 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Marathi Serial: ‘मी जिंकून घेईन सारं’मध्ये मोठा ट्विस्ट! शांभवीविरोधात छवी-अनिकेतची युती; मालिकेत रंगणार निर्णायक संघर्ष

Updated On: Jul 21, 2026 | 04:05 PM IST
जाहिरात
सारांश

कलर्स मराठीवरील 'मी जिंकून घेईन सारं' मालिकेत मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. छवीच्या हाती शांभवीविरोधातील महत्त्वाचे पुरावे लागले असून आगामी भागात रंगणार हायव्होल्टेज ड्रामा.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

कलर्स मराठीवरील लोकप्रिय मालिका ‘मी जिंकून घेईन सारं’ सध्या रंजक वळणावर आली आहे. मालिकेत शांभवीच्या कारस्थानांचा पर्दाफाश करण्यासाठी छवीने कंबर कसली असून, या लढाईत अनिकेतही तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणार आहे. त्यामुळे आगामी भागांमध्ये प्रेक्षकांना हायव्होल्टेज ड्रामा आणि अनेक धक्कादायक ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहेत.

आगामी भागात छवीला शांभवीच्या खोलीत एक महत्त्वाची गुप्त फाईल सापडते. या फाईलमधील पुरावे ती अनिकेतसमोर ठेवते. सुरुवातीला संशय वाटणाऱ्या अनिकेतला अखेर छवीचं म्हणणं पटतं आणि दोघे मिळून शांभवीविरोधात लढण्याचा निर्णय घेतात. राजगुरू कुटुंबाचं रक्षण करण्यासाठी आणि शांभवीचे डाव उधळून लावण्यासाठी छवी आणि अनिकेत आता एकाच टीममध्ये काम करणार आहेत.

दुसरीकडे, शांभवी मात्र आपली कारस्थाने सुरूच ठेवते. गैरसमज पसरवण्याबरोबरच ती बाईआजींच्या औषधांमध्ये फेरफार करून नवा डाव आखते. मात्र छवी तिला रंगेहात पकडते आणि एका महिन्याच्या आत तिचं खरं रूप सर्वांसमोर आणण्याची शपथ घेते. यानंतर बाईआजींच्या औषधांची जबाबदारीही ती स्वतः स्वीकारते.

Ritesh-Genelia Deshmukh: ‘देशाच्या भविष्याचे…’, रितेश -जिनिलीया यांची एक्स पोस्ट व्हायरल; तरुणांच्या समर्थनार्थ मांडली ठाम भूमिका

दरम्यान, आश्रमातील बनावट देणगी प्रकरणाचा तपास सुरू असताना महत्त्वाचा साक्षीदार पळून जातो. त्यामुळे छवीची पहिली चाल अयशस्वी ठरते आणि शांभवी पुन्हा एकदा वरचढ ठरल्याचं दिसून येतं.

आता राजगुरू कुटुंबाचा सन्मान वाचवण्यासाठी छवी आणि अनिकेत कोणती नवी रणनीती आखणार? शांभवीच्या कारस्थानांचा अखेर पर्दाफाश होणार का? या प्रश्नांची उत्तरं मालिकेच्या आगामी भागांमध्ये मिळणार आहेत.

मेधा मांजरेकरांनंतर आणखी एका मराठी अभिनेत्रीला कॅन्सर; किमोथेरपीमुळे गेले केस, नव्या लूकचे फोटो शेअर करत दिला प्रेरणादायी संदेश

Web Title: Mi jinkun ghein saara serial twist watch high voltage drama ahead

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 21, 2026 | 04:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nimish Kulkarni: ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ नंतर निमिष कुलकर्णीची नवी झेप; ‘द्विधा’ चित्रपटातून भेटणार प्रेक्षकांच्या भेटीला
1

Nimish Kulkarni: ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ नंतर निमिष कुलकर्णीची नवी झेप; ‘द्विधा’ चित्रपटातून भेटणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

‘सन मराठी’चा अनोखा पुढाकार, ‘इच्छा कलश’मधून विठुरायाच्या चरणी पोहोचणार भक्तांच्या मनोकामना
2

‘सन मराठी’चा अनोखा पुढाकार, ‘इच्छा कलश’मधून विठुरायाच्या चरणी पोहोचणार भक्तांच्या मनोकामना

Marathi Serial: ‘सावळ्याची जणू सावली’ टीम पंढरपुरात; ‘स्वर पंढरी’च्या माध्यमातून साजरा केला यशाचा खास सोहळा
3

Marathi Serial: ‘सावळ्याची जणू सावली’ टीम पंढरपुरात; ‘स्वर पंढरी’च्या माध्यमातून साजरा केला यशाचा खास सोहळा

Kamali Serial : हॉस्टेलमधून ‘कमळी’ची हकालपट्टी! नयनताराच्या घरात मिळणार का स्थान? हृषीने घेतला निर्णय, पाहा Promo
4

Kamali Serial : हॉस्टेलमधून ‘कमळी’ची हकालपट्टी! नयनताराच्या घरात मिळणार का स्थान? हृषीने घेतला निर्णय, पाहा Promo

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Marathi Serial: ‘मी जिंकून घेईन सारं’मध्ये मोठा ट्विस्ट! शांभवीविरोधात छवी-अनिकेतची युती; मालिकेत रंगणार निर्णायक संघर्ष

Marathi Serial: ‘मी जिंकून घेईन सारं’मध्ये मोठा ट्विस्ट! शांभवीविरोधात छवी-अनिकेतची युती; मालिकेत रंगणार निर्णायक संघर्ष

Jul 21, 2026 | 04:05 PM
तणाव वाढला! थेट PM हाऊसबाहेर राहुल आणि प्रियंका गांधींचे धरणे आंदोलन; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी

तणाव वाढला! थेट PM हाऊसबाहेर राहुल आणि प्रियंका गांधींचे धरणे आंदोलन; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी

Jul 21, 2026 | 04:05 PM
Diamond theft case; हिऱ्याची चोरी करणाऱ्या भारतीयाला सिंगापूर कोर्टाने सुनावली शिक्षा ;साथीदार शुक्रवारी कोर्टात हजर होणार ..

Diamond theft case; हिऱ्याची चोरी करणाऱ्या भारतीयाला सिंगापूर कोर्टाने सुनावली शिक्षा ;साथीदार शुक्रवारी कोर्टात हजर होणार ..

Jul 21, 2026 | 04:05 PM
‘…त्यांना सहजपणे बाहेर करता येणार नाही’; Virat Kohli- Rohit Sharma वर आर. अश्विनचे मोठे भाष्य

‘…त्यांना सहजपणे बाहेर करता येणार नाही’; Virat Kohli- Rohit Sharma वर आर. अश्विनचे मोठे भाष्य

Jul 21, 2026 | 04:01 PM
हिरो मोटोकॉर्पची जर्मनीच्या मार्केटमध्ये धमाकेदार एन्ट्री; Xpulse 200 4V अन् 200 Pro बाईक्स लाँच!

हिरो मोटोकॉर्पची जर्मनीच्या मार्केटमध्ये धमाकेदार एन्ट्री; Xpulse 200 4V अन् 200 Pro बाईक्स लाँच!

Jul 21, 2026 | 03:59 PM
NEET UG Result: ‘नीट’मध्ये ५०० पेक्षा कमी गुण मिळालेत? तरीही पूर्ण होऊ शकते डॉक्टरांचे स्वप्न; जाणून घ्या पर्याय

NEET UG Result: ‘नीट’मध्ये ५०० पेक्षा कमी गुण मिळालेत? तरीही पूर्ण होऊ शकते डॉक्टरांचे स्वप्न; जाणून घ्या पर्याय

Jul 21, 2026 | 03:51 PM
Raj Thackeray: ‘हे सरकार मानसिक रुग्ण, त्यांनाच हॉस्पिटलात भरती करा’; जंतर-मंतरवरील लाठीमारावर राज ठाकरे आक्रमक

Raj Thackeray: ‘हे सरकार मानसिक रुग्ण, त्यांनाच हॉस्पिटलात भरती करा’; जंतर-मंतरवरील लाठीमारावर राज ठाकरे आक्रमक

Jul 21, 2026 | 03:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा