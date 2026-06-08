Indian Navy Officer Recruitment 2026: भारतीय नौदलात अधिकारी बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे. भारतीय नौदलाने ‘१०+२ (बीटेक) कॅडेट एंट्री स्कीम’ अंतर्गत जानेवारी २०२७ च्या कोर्ससाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या विषेश एंट्री स्कीमच्या माध्यमातून अविवाहित पुरुष आणि महिला उमेदवारांना भारतीय नौदलाच्या तांत्रिक शाखेत अधिकारी होण्याची संधी मिळणार आहे. तरी इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन १८ जून २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत.
निवड झालेल्या उमेदवारांना चार वर्षाचा बीटेक कोर्स(B.Tech Course) विनामुल्य दिला जाईल. तसेच हे प्रशिक्षण पूर्ण झालयानंतर त्यांना इंडियन नेव्हीमध्ये कायमस्वरूपी कमिशन ऑफिसर म्हणून नियुक्त केले जाईल.
या भरतीमोहिमेअंतर्गत मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अंँड कम्युनिशन इंजिनिअरिग ब्रांचसाठी प्रत्येकी ३० जागा म्हणजेच एकूण ६० जागांसाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे महिला वर्गासाठी प्रत्येक शाखेसाठी ४-४ जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत.
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अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराने मान्यताप्राप्त बोर्डातून १२ वीची परीक्षा फिजिक्स, केमेस्ट्री आणि मॅथ्स PCM या विषयांसह किमान ७० टक्क्यांनी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तर इंग्रजी विषयात किमान ५० टक्के गुण अनिवार्य आहेत.
याशिवाय उमेदवारांनी ‘JEE Main 2026’ ची परीक्षा दिलेली असावी. एसएसबी इंटरव्यूसाठी उमेदवारांची शॉर्टलिस्टिग नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने(NTA) जारी केलेल्या कॉमन रँक लिस्टच्या (CRL) आधारे केली जाईल.
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या भरती प्रक्रियेत कोणतीही लखी परीक्षा घेतली जात नसून JEE Main रँकच्या आधारे कट-ऑफ लिस्ट निश्चत केली जाईल आणि पात्र उमदवारांना एसएसबी(SSB) इंटरव्यूसाठी बोलावले जाईल. इंटरव्यूमधील यशस्वी उमेदवार वैद्यकीय तपासणी आणि कागदपत्र पडताळणी प्रक्रियेला सामोरे जातील. अंतिम गुणवत्ता यादी (मेरिट लिस्ट) ही एसएसबी इंटरव्यू आणि मेडिकल फिटनेसच्या आधारे तयार केली जाईल.