UPSC CSE Prelims Result: केंद्रीय लोकसेवा आयोग लवकरच आपल्या अधिकृत वेबसाईटला सिव्हिल सर्व्हिस एक्झामिनेशन (CSE)प्रीलिम्स परीक्षा २०२६ (UPSC Prelims Result 2026) चा निकाल घोषित करणार आहे. या परिक्षेला बसलेले उमेदवारांना निकाल जाहीर झाल्यानंतर अधिकृत वेबसाइटच्या माध्यमातून तो पाहता येईल. यूपीएससी नागरी सेवा पूर्व परीक्षा (प्रीलिम्स) २४ मे २०२६रोजी आयोजित करण्यात आली होती.
हा निकाल पीडीएफ (PDF) स्वरूपात जारी केला जाईल. ज्यामध्ये पुढील सत्रासाठी पात्र असणाऱ्या उमेदवारांचे रोल नंबर असतील. ते उमेदवार यूपीएससी मुख्य परीक्षा २०२६साठी पात्र ठरतील. ही मुख्य परीक्षा २१ ऑगस्ट २०२६पासून सुरू होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, यूपीएससी जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. काही रिपोर्टनुसार ७ ते १४ जूनच्या दरम्यान हा निकाल लागू शकतो. गेल्या काही वर्षातील आकडेवारी पाहिल्यास यूपीएससी सामान्यता परीक्षेपासून २० ते २५ दिवसांच्या आत निकाल जाहीर करते. वर्ष २०२५ मध्ये परीक्षेच्या १७ दिवसानंतर तर २०२४ मध्ये परीक्षेच्या अवघ्या १४ दिवसांनंतर निकाल जाहीर करण्यात आला होता.
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यूपीएससीच्या पूर्व परीक्षेचा निकाल उमेदवाराच्या सामान्य अध्ययन (General Studies – Paper 1) च्या पेपरमध्ये केलेल्या कामगिरीच्या आधारे तयार केला जातो. ‘सीसॅट'(CSAT – Paper 2)चा पेपर केवळ पात्रता परीक्षा असते. ज्यामध्ये उमेदवारांना किमान ३३ टक्के गुण असणे आवश्यक आहे. अंतिम कट- ऑफ हा सामान्य अध्ययन पेपर-१ चे एकूण गुण, रिक्त पदे आणि उमेदवारांची एकूण कामगिरी यावर आधारित असतो.
1) सर्वात आधी उमेदवाराने यूपीएससीची अधिकृत वेबसाईट upsc.gov.in किंवा upsconline.nic.in वर जावे.
2) त्यानंतर होम पेजवरील ‘Exams’ या पर्यायावर क्लिक करावे.
3) आता ‘Written Exam Result’ हा टॅब ओपन करावा.
4) यानंतर त्याने ‘UPSC Prelims Result 2026’या लिंकवर क्लिक करावे.
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5) आता स्क्रिनवर निकाल दिसताच त्याने पीडीएफ फाईल डाउनलोड करून घ्यावी.
6) पीडीएफ डाउनलोड केल्यानंतर उमदवारांनी ‘Control+F’ चा वापर करून आपला रोल नंबर टाईप करावा.
7) जर तुमचा रोल नंबर या यादीत समाविष्ट असेल तर तुम्ही युपीएससीच्या मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरला आहात.