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Dhurandhar 2: भारतात ब्लॉकबस्टर, जपानमध्ये फुस्स! रणवीर सिंहच्या ‘धुरंधर 2’ला पहिल्याच दिवशी अवघे 900 प्रेक्षक

Updated On: Jul 14, 2026 | 02:35 PM IST
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सारांश

Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या 'धुरंधर २'ने भारतात विक्रमी कमाई केली असली तरी जपानमध्ये चित्रपटाला निराशाजनक प्रतिसाद मिळाला. 80 स्क्रीनवर प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाला पहिल्याच दिवशी अवघे 900 प्रेक्षक मिळाले.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Dhurandhar 2: बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंहच्या ‘धुरंधर’ फ्रँचायझीने भारतीय आणि जागतिक बॉक्स ऑफिसवर मोठं यश मिळवलं आहे. या फ्रँचायझीतील दोन्ही चित्रपटांनी मिळून जगभरात ३१०० कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, भारतात विक्रमी यश मिळवल्यानंतर १० जुलै रोजी जपानमध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘धुरंधर २’ला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही.

जपानमध्ये सुमारे ८० स्क्रीनवर प्रदर्शित झालेल्या या बिग-बजेट अॅक्शन चित्रपटाला पहिल्याच दिवशी अवघे ९०० प्रेक्षक मिळाले. प्रदर्शनाच्या दिवशी दुपारी २ वाजेपर्यंत ५७ ठिकाणी केवळ ४४९ तिकिटांची विक्री झाली होती. दिवसअखेर ही संख्या सुमारे ९०० तिकिटांपर्यंत पोहोचली. त्यामुळे चित्रपटाला जपानमधील आठवड्याच्या अखेरीस सर्वाधिक प्रेक्षक मिळवणाऱ्या टॉप २५ चित्रपटांमध्येही स्थान मिळवता आलं नाही.

विशेष म्हणजे, प्रदर्शना आधी मोठ्या प्रमाणावर प्रचार-प्रसार करूनही ‘धुरंधर २’ जपानी प्रेक्षकांना थिएटरमध्ये खेचण्यात अपयशी ठरला. परिणामी, जपानमध्ये सर्वाधिक ओपनिंग मिळवणाऱ्या भारतीय चित्रपटांच्या टॉप १० यादीतही या चित्रपटाला स्थान मिळालेलं नाही. या यादीत ‘आरआरआर’ हा चित्रपट ८,२३० प्रेक्षकांसह अव्वल स्थानावर असून, त्यानंतर ‘साहो’, ‘कल्की २८९८ एडी’, ‘पठाण’, ‘सालार’, ‘जवान’, ‘रंगस्थलम’, ‘देवरा’, ‘बाहुबली २’ आणि ‘टायगर ३’ या चित्रपटांचा समावेश आहे.

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दुसरीकडे, भारतीय बॉक्स ऑफिसवर मात्र ‘धुरंधर २’ने दमदार कामगिरी केली आहे. हा चित्रपट आमिर खानच्या ‘दंगल’नंतर भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरल्याचं सांगितलं जात आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘धुरंधर’चा पहिला भागही सुपरहिट ठरला होता. दोन्ही चित्रपटांनी मिळून ३१०० कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यापैकी ‘धुरंधर २’ने एकट्यानेच १०० दिवसांत १८१३ कोटी रुपयांचा जागतिक गल्ला जमवल्याचं समोर आलं आहे.

आदित्य धर दिग्दर्शित या फ्रँचायझीत रणवीर सिंहसोबत अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा आणि दानिश पंडोर यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. भारतात प्रचंड लोकप्रिय ठरलेल्या या चित्रपटाला जपानमध्ये मात्र अत्यंत थंड प्रतिसाद मिळाल्याने चित्रपटसृष्टीत आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.

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Web Title: Dhurandhar 2 a blockbuster in india but a flop in japan ranveer singhs film draws just 900 viewers on opening day

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Published On: Jul 14, 2026 | 02:35 PM

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