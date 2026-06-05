JEE Advanced 2026 निकालानंतर मोठा धक्का! 1.79 लाख विद्यार्थ्यांचा वैयक्तिक डेटा झाला लीक

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या पोस्टमध्ये लिहिण्यात आले की, जेईई अॅडव्हान्स्ड २०२६ च्या निकाल प्रणालीशी जोडलेले एक सार्वजनिक क्लाउड स्टोरेज अशा प्रकारे कॉन्फिगर केले होते की, पडताळणीशिवाय त्यात प्रवेश करणे शक्य होते. या पोस्टनुसार, लीक झालेल्या स्टोरेजमध्ये अंदाजे १,७९,६०० निकालांच्या नोंदी आणि अंदाजे १,८७,३०० प्रवेशपत्रांच्या पीडीएफ होत्या. या प्रकरणात सायबर सुरक्षा संशोधकांनी असाही दावा केली की, या डेटात उमेदवारांची नावे आणि मोबाईल नंबर यांचा समावेश होता.
या आठवड्यात निकाल जाहीर
आयआयटी रुरकीने या आठवड्याच्या सुरुवातीला जेईई अॅडव्हान्स्ड 2026 चा निकाल जाहीर केला. ही परीक्षा आयआयटीमधील पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाचे माध्यम आहे. डेटावरील परिणामाचा कालावधी आणि उमेदवारांना सूचित केले जाईल की नाही, याबाबत आयआयटी रुरकीने अद्याप स्वतंत्र निवेदन जारी केलेले नाही.
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समस्या कळवल्याबद्दल आभार
आयआयटी रुडकीने या प्रकरणावर एका पोस्टमध्ये, ही समस्या कळवल्याबद्दल संशोधकांचे आभार मानले आणि ही समस्या क्लाउड स्टोरेज डिव्हाइसशी संबंधित असल्याचे सांगितले. संस्थेने सांगितले की, ही समस्या प्राधान्याने दुरुस्त केली जात आहे. आयआयटी रुडकीने पुढे सांगितले की, सिस्टीमवरील डेटा केवळ वाचण्यायोग्य होता, त्यामुळे त्यात कोणताही बदल होण्याची शक्यता नव्हती. आम्ही तुमच्या जबाबदार आणि नैतिक वर्तनाची प्रशंसा करतो.
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