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JEE Advanced 2026 निकालानंतर मोठा धक्का! 1.79 लाख विद्यार्थ्यांचा वैयक्तिक डेटा झाला लीक

Updated On: Jun 05, 2026 | 11:31 AM IST
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सारांश

JEE Advanced 2026 चा निकाल जाहीर झाल्यानंतर मोठ्या डेटा लीकचा प्रकार समोर आला आहे. अहवालांनुसार, हजारो विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक माहितीसंबंधी डेटा सार्वजनिकपणे उपलब्ध झाल्याचा दावा करण्यात आला असून IIT रुडकीनेही क्लाउड स्टोरेज

JEE Advanced 2026 निकालानंतर मोठा धक्का! 1.79 लाख विद्यार्थ्यांचा वैयक्तिक डेटा झाला लीक

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • JEE Advanced 2026 शी संबंधित सुमारे 1.79 लाख विद्यार्थ्यांचा डेटा उघड झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
  • क्लाउड स्टोरेजच्या चुकीच्या कॉन्फिगरेशनमुळे ही समस्या निर्माण झाल्याचे IIT रुडकीने स्पष्ट केले.
  • प्रकरण समोर आल्यानंतर संस्थेने तातडीने त्रुटी दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे सांगितले आहे.
नुकत्याच झालेल्या नीट पेपरफुटीवरून निर्माण झालेला वाद शमला नव्हता तोच, आता जेईई अॅडव्हान्स्ड २०२६ चा निकाल जाहीर झाल्यानंतर, पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांचा वैयक्तिक डेटा लीक झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. आयआयटी रुडकीनेही आपल्या पोर्टलवरून उमेदवारांच्या नोंदी आणि प्रवेशपत्रांशी संबंधित डेटा लीक झाल्याचे मान्य केले आहे. आयआयटी रुडकीच्या म्हणण्यानुसार, ही समस्या क्लाउड स्टोरेजच्या कॉन्फिगरेशनशी संबंधित होती आणि ती दुरुस्त करण्यासाठी कारवाई जेव्हा पोस्ट केली तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले.

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या पोस्टमध्ये लिहिण्यात आले की, जेईई अॅडव्हान्स्ड २०२६ च्या निकाल प्रणालीशी जोडलेले एक सार्वजनिक क्लाउड स्टोरेज अशा प्रकारे कॉन्फिगर केले होते की, पडताळणीशिवाय त्यात प्रवेश करणे शक्य होते. या पोस्टनुसार, लीक झालेल्या स्टोरेजमध्ये अंदाजे १,७९,६०० निकालांच्या नोंदी आणि अंदाजे १,८७,३०० प्रवेशपत्रांच्या पीडीएफ होत्या. या प्रकरणात सायबर सुरक्षा संशोधकांनी असाही दावा केली की, या डेटात उमेदवारांची नावे आणि मोबाईल नंबर यांचा समावेश होता.

या आठवड्यात निकाल जाहीर

आयआयटी रुरकीने या आठवड्याच्या सुरुवातीला जेईई अॅडव्हान्स्ड 2026 चा निकाल जाहीर केला. ही परीक्षा आयआयटीमधील पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाचे माध्यम आहे. डेटावरील परिणामाचा कालावधी आणि उमेदवारांना सूचित केले जाईल की नाही, याबाबत आयआयटी रुरकीने अद्याप स्वतंत्र निवेदन जारी केलेले नाही.

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समस्या कळवल्याबद्दल आभार

आयआयटी रुडकीने या प्रकरणावर एका पोस्टमध्ये, ही समस्या कळवल्याबद्दल संशोधकांचे आभार मानले आणि ही समस्या क्लाउड स्टोरेज डिव्हाइसशी संबंधित असल्याचे सांगितले. संस्थेने सांगितले की, ही समस्या प्राधान्याने दुरुस्त केली जात आहे. आयआयटी रुडकीने पुढे सांगितले की, सिस्टीमवरील डेटा केवळ वाचण्यायोग्य होता, त्यामुळे त्यात कोणताही बदल होण्याची शक्यता नव्हती. आम्ही तुमच्या जबाबदार आणि नैतिक वर्तनाची प्रशंसा करतो.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Jee advanced 2026 data leak iit roorkee cloud storage issue

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Published On: Jun 05, 2026 | 11:31 AM

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