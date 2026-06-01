Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Jee Advanced Topper 2026 Shubham Kumar Air 1 Bihar Kota Allen Success Story

JEE Advanced Topper 2026: बिहारच्या शुभम कुमारने पटकावला देशात पहिला क्रमांक; काय आहे त्याचे सक्सेस सिक्रेट?

Updated On: Jun 01, 2026 | 10:23 AM IST
जाहिरात
सारांश

JEE Advanced Topper 2026: जेईई ॲडव्हांस्ड २०२६ चा निकाल जाहीर झाला असून बिहारच्या शुभम कुमारने देशात ३६० पैकी ३३० गुण मिळवून पहिला क्रमांक पटकावला आहे. एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातून येत त्याने हा टप्पा कसा गाठला? आता त्याला कोणत्या आयआयटीमध्ये प्रवेश घ्यायचा आहे? जाणून घ्या शुभमची यशोगाथा.

JEE TOPPER

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

JEE Advanced Topper 2026:अखेर जेईई ॲडव्हांस्ड २०२६ची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपली आहे. आयआयटी रुरकीने १७ मे २०२६ रोजी आयोजित केलेल्या जेईई ॲडव्हांस्ड परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. या परीक्षेसाठी एकूण १,८७,३८९ उमेद्वारांनी नोंदणी केली होती, ज्यापैकी ५६,८८० उमेद्वार परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत. ऑल इंडिया रँकमध्ये पहिला क्रमांक मिळवून ते जेईई ॲडव्हांस्ड २०२६ चे टॉपर बनले आहेत. संपूर्ण भारतात अव्वल आलेल्या शुभमने जेईई मेनमध्येही १०० पर्सेटाईल गुणांसह टॉपर्सच्या यादीत आपले नाव नोंदवले आहे. जेईई ॲडव्हांस्डचे टॉपर शुभम कुमार कोण आहेत? ते कुठले रहीवासी आहेत? त्यांच्या कुटुंबात कोण कोण आहेत? पहिली रंँक मिळवणाऱ्या शुभमचे माता-पिता काय करतात? शुभमला कोणत्या आयआयटी संस्थेत प्रवेश घ्यायचा आहे? चला जाणून घेऊया ..

कौटुंबिक पार्श्वभूमी

जेईई ॲडव्हांस्ड परीक्षा २०२६ मध्ये ऑल इंडिया रंँक मिळवणारे शुभम हे बिहारमधील गया येथील रहिवासी आहेत. या परीक्षेत त्यांनी ३६० पैकी ३३० गुण मिळवून संपूर्ण भारतात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. शुभम हे एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातील असून ते त्यांचे वडील, आई, आजोबा आणि बहीण श्रेया कुमारी यांसोबत राहतात. त्यांची बहीण इंजिनीअरिंगची तयारी करत असून ती आपल्या भावाच्या यशाने अत्त्यंत आनंदित आहे. त्यांच्या वडिलांचे हार्डवेअरचे दुकान असून आई गृहीणी आहे.

JEE Advanced Result 2026: आज सकाळी १० वाजता निकाल; तुमची रँक कशी तपासणार?

आयआयटी दिल्ली झोनमधून परीक्षा देणाऱ्या शुभम यांना आयआयटी बॉम्बेमध्ये (IIT Bombay) प्रवेश घ्यायचा असून तिथून ते कॉम्प्युटर सायन्सचे शिक्षण घेणार आहेत. या संस्थेत प्रवेशामागचे मुख्य कारण म्हणचे येथून पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देश विदेशातील नामांकित आयटी कंपन्याकडून उत्कृष्ट सॅलरी पॅकेजची (नोकरीची) संधी मिळते.

कोण आहेत जेईई ॲडव्हांस्ड २०२६ चे टॉपर शुभम कुमार?

शुभम कुमार जेईईच्या तयारीसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून कोटा राजस्थान येथे राहत होते. येथे कोचिंग क्लास लावण्यासोबतच ते दररोज ८ तास स्वतः अभ्यास (सेल्फ स्टडी) करायचे.  इयत्ता ११ वी मध्ये त्यांनी एलन (Allen)मधून ऑनलाईन क्लास घेतले होते, त्यानंतर १२ वी मध्ये त्यांनी एलनच्या कोटा सेंटरमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष शिक्षण घेतले. ते रोज सकाळी ६ तासांच्या  ३ क्लासमध्ये उपस्थित रहायचे. अभ्यासात लहानपणापासूनच हुशार असणाऱ्या शुभम यांना आयआयटी बॉम्बेमधून बी.टेक कॉम्प्युटर सायन्स इंजिनीअरिंगची पदवी घ्यायची आहे.

National Teachers Award:शिक्षण मंत्रालयाकडून ‘राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२६’ ची घोषणा; जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रता निकष

Web Title: Jee advanced topper 2026 shubham kumar air 1 bihar kota allen success story

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 10:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

JEE Advanced Result 2026: आज सकाळी १० वाजता निकाल; तुमची रँक कशी तपासणार?
1

JEE Advanced Result 2026: आज सकाळी १० वाजता निकाल; तुमची रँक कशी तपासणार?

JEE NEET Merger : जेईई आणि नीट परीक्षा कायमच्या बंद होणार? केंद्र सरकार ‘वन नेशन वन एक्झाम’ मॉडेल कधी लागू करणार?
2

JEE NEET Merger : जेईई आणि नीट परीक्षा कायमच्या बंद होणार? केंद्र सरकार ‘वन नेशन वन एक्झाम’ मॉडेल कधी लागू करणार?

JEE Advanced Answer Key: जेईई ॲडव्हान्स्ड २०२६ ची आन्सर की जाहीर; जाणून घ्या उत्तरतालिका डाऊनलोडची सोपी पद्धत!
3

JEE Advanced Answer Key: जेईई ॲडव्हान्स्ड २०२६ ची आन्सर की जाहीर; जाणून घ्या उत्तरतालिका डाऊनलोडची सोपी पद्धत!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
JEE Advanced Topper 2026: बिहारच्या शुभम कुमारने पटकावला देशात पहिला क्रमांक; काय आहे त्याचे सक्सेस सिक्रेट?

JEE Advanced Topper 2026: बिहारच्या शुभम कुमारने पटकावला देशात पहिला क्रमांक; काय आहे त्याचे सक्सेस सिक्रेट?

Jun 01, 2026 | 10:23 AM
Meta ला टक्कर देण्यासाठी बाजारात येतोय Apple Smart Glasses, लाँचपूर्वीच लीक झाली माहिती

Meta ला टक्कर देण्यासाठी बाजारात येतोय Apple Smart Glasses, लाँचपूर्वीच लीक झाली माहिती

Jun 01, 2026 | 10:20 AM
Jalna Accident: झाडावर आदळली कार, क्षणात पेटली आग; चालकाला बाहेर पडण्याचीही संधी मिळाली नाही

Jalna Accident: झाडावर आदळली कार, क्षणात पेटली आग; चालकाला बाहेर पडण्याचीही संधी मिळाली नाही

Jun 01, 2026 | 10:14 AM
”१० मिनिटांतच बायकोला म्हणालो…”, रणवीर-दीपिकाच्या लग्नाच्या रिसेप्शनमधून सिद्धार्थ जाधव का लगेच निघाला? स्वतःच सांगितलं कारण

”१० मिनिटांतच बायकोला म्हणालो…”, रणवीर-दीपिकाच्या लग्नाच्या रिसेप्शनमधून सिद्धार्थ जाधव का लगेच निघाला? स्वतःच सांगितलं कारण

Jun 01, 2026 | 09:55 AM
Vidhan Parishad Election: ठाणे एकनाथ शिंदेंची मोठी खेळी; विधान परिषदेसाठी रवींद्र फाटक यांना शिवसेनेची उमेदवारी

Vidhan Parishad Election: ठाणे एकनाथ शिंदेंची मोठी खेळी; विधान परिषदेसाठी रवींद्र फाटक यांना शिवसेनेची उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 09:53 AM
Hair Care Tips: पातळ केसांना मिळेल भरपूर पोषण! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच बनवा हेअर सीरम

Hair Care Tips: पातळ केसांना मिळेल भरपूर पोषण! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच बनवा हेअर सीरम

Jun 01, 2026 | 09:45 AM
Dream Meaning: स्वप्नात साप दिसणे, चावणे किंवा पाठलाग करताना दिसण्याचा नेमका काय आहे अर्थ

Dream Meaning: स्वप्नात साप दिसणे, चावणे किंवा पाठलाग करताना दिसण्याचा नेमका काय आहे अर्थ

Jun 01, 2026 | 09:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM