JEE Advanced Result 2026: आज सकाळी १० वाजता निकाल; तुमची रँक कशी तपासणार?

निकालासोबतच अंतिम उत्तरतालिका (फायनल आन्सर-की) जाहीर केली जाईल. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करता येईल. जेईई अड्व्हांस्डचा निकाल आयआयटी आणि देशातील इतर नमांकित इंजिनियरिंग संस्थांमधील प्रवेशासाठी महत्त्वाचा मानला जातो.
जेईईच्या अधिकृत वेबसाइटवर जेईई ॲडव्हांस्ड २०२६ चा निकाल आज सकाळी १०:०० वाजता (१ जून) घोषित केला जाईल. उमेद्वारांना आपला स्कोरकार्ड पाहण्यासाठी रोल नंबर, जन्मतारीख आणि नोंदणीकृत मोबाईल नंबरची आवश्यकता असेल.
या स्कोरकार्डमध्ये भौतिकशास्त्र (फिजिक्स), रसायनशास्त्र (केमिस्ट्री) आणि मॅथ्समध्ये मिळालेले गुण, एकूण गुण, क्वालिफाइंग स्टेटस, कॉमन रँक लिस्टमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी उमेद्वारांना विषयनिहाय आणि एकूण दोन्ही कट ऑफचे निकष पूर्ण करावे लागतील.
निकाल जाहीर झाल्यानंतर जोसा (JoSAA) कौन्सिलिंग २०२६ ची प्रक्रिया देखील सुरू होईल. यशस्वी उमेद्वारांना जोसा पोर्टलवर नोंदणी करून आपल्या पसंतीची संस्था आणि कोर्स निवडावा लागेल.
तसेच केवळ जेईई ॲडव्हांस्ड क्वालिफाय करणे म्हणजे आयआयटी प्रवेशाची हमी नसते. जागांचे वाटप, उमेद्वारांची रँक, प्रवर्ग, जागांची उपलब्धता आणि त्यांनी दिलेले पसंतीक्रम यावर अवलंबून असेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी निकालासोबतच कौन्सिलिंग प्रक्रियेची तयारी वेळेत पूर्ण करावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
