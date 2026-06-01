Jalna Accident: झाडावर आदळली कार, क्षणात पेटली आग; चालकाला बाहेर पडण्याचीही संधी मिळाली नाही

Updated On: Jun 01, 2026 | 10:14 AM IST
सारांश

जालना जिल्ह्यातील जाफराबाद-चिखली मार्गावर भरधाव कारचे नियंत्रण सुटून ती झाडावर आदळली. धडकेनंतर कारने अचानक पेट घेतल्याने चालक नितिन प्रभाकर गवळी (35) यांचा कारमध्येच जळून मृत्यू झाला. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला असून अपघाताच्या कारणांचा तपास सुरू आहे.

  • जाफराबाद-चिखली मार्गावर कार झाडावर आदळून भीषण अपघात झाला.
  • अपघातानंतर कारला आग लागल्याने चालक नितिन गवळी यांचा जळून मृत्यू झाला.
  • वेगामुळे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याचा प्राथमिक अंदाज; पोलिसांचा तपास सुरू.
जालना: जालना येथून एक अपघाताची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जाफराबाद-चिखली मार्गावर सकाळी भीषण अपघात झाल्याचे समोर आली आहे. एका वेगवान येणाऱ्या कारचे नियंत्रण सुटून कार एका झाडावर आढळली आणि थेट कारने भीषण पेट घेतला. हा अपघात एवढा भीषण होता की कार चालकाला कारमधून बाहेर पाडण्याचीही संधी मिळाली नाही. या भीषण अपघातात कार चालकाचा होरपळून मृत्यू झाला. ही घटना जालना जिल्ह्यातील जाफराबाद-चिखली मार्गावर सकाळी घडली. या घटनेनं परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

कार चालक नितीन प्रभाकर गवळी (वय ३५) असे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. नितिन गवळी आपल्या कारने जाफराबाद-चिखली मार्गावर प्रवास करत होता. रविवारी पहाटे, त्याची गाडी अचानक नियंत्रणाबाहेर गेली आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका झाडावर जोरात जाऊन आदळली. धडक इतकी जोरात होती की, गाडीच्या पुढील भागाचे नुकसान झाले. दुर्घटनेनंतर काही क्षणांतच वाहनाला भीषण आग लागली. आगीचा भडका वाढल्याने कारने पेट घेतला आणि नितीन यांना बाहेर पडता न आल्याने या आगीत होरपळून चालकाचा मृत्यू झाला. तर काही मिनिटांतच कार जाळून पूर्णपणे खाक झाली.

या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांना माहिती मिळताच जाफराबाद पोलिसांच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत घटनेचा पंचनामा केला आणि मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. पोलीस या घटनेचा तपास करत असून या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर भीषण अपघात; दोन जणांचा जागीच मृत्यू, मिसिंग लिंक दोन तास बंद

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर भीषण अपघाताची घडल्याची बातमी समोर आली आहे. खालापूर फूड मॉलजवळ दोन अवजड वाहनांमध्ये जोरदार धडक झाली. या धडकेत दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर मागून आलेल्या अर्टिगा कारने अपघातग्रस्त वाहनाला धडक दिल्याने आणखी दोघेजण जखमी झाले. या अपघातामुळे मुंबईकडे जाणारी मिसिंग लिंक सुमारे दोन तास वाहतुकीसाठी बंद ठेवावी लागली. परिणामी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. ही घटना रविवारी पहाटे घडली.

आता अपघातग्रस्त वाहनं बाजूला घेण्यात आली असून मिसिंग लिंक पुन्हा एकदा वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आलाय. दोन्ही वाहनांचा अक्षरशः चक्काचूर झाला आहे. सुदैवाने या अपघाताने मुंबईहून पुण्याकडे जाणाऱ्या वाहतुकीवर कोणताही परिणाम झाला नाही. मात्र मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक पुन्हा एकदा अपघातावरून चर्चेत आला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघातात मृत्यू झालेल्या चालकाचे नाव काय होते?

    Ans: नितिन प्रभाकर गवळी (वय 35) असे मृत चालकाचे नाव होते.

  • Que: अपघात नेमका कसा झाला?

    Ans: भरधाव कारचे नियंत्रण सुटून ती रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडावर आदळली आणि त्यानंतर कारने पेट घेतला.

  • Que: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून पुढील तपास सुरू केला आहे.

Jalna Accident: झाडावर आदळली कार, क्षणात पेटली आग; चालकाला बाहेर पडण्याचीही संधी मिळाली नाही

