Hair Care Tips: पातळ केसांना मिळेल भरपूर पोषण! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच बनवा हेअर सीरम

हल्ली लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं कायमच केसांच्या असंख्य समस्या उद्भवू लागतात. केस गळणे, केस तुटणे, केसांमध्ये वाढलेला कोंडा तर काहीवेळा टाळूवर वाढलेल्या इन्फेक्शनमुळे केसांच्या समस्या वाढत जातात. केस पातळ आणि कमकुवत झाल्यानंतर केसांची वाढ पूर्णपणे थांबते आणि लवकर नवीन केस येत नाहीत. केसांच्या समस्या वाढल्यानंतर सर्वच महिला कायमच बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या हेअर केअर प्रॉडक्टचा आणि हेअर ट्रीटमेंट करून घेतात. पण यामुळे केस काहीकाळच अतिशय सुंदर आणि चमकदार दिसतात. पण कालांतराने केसांच्या समस्या पुन्हा एकदा वाढण्याची जास्त शक्यता असते. जीवनशैलीतील बदल, मानसिक तणाव आणि पोषक घटकांची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर केसांच्या समस्या खूपच वाढत जातात. या सर्व समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी या पदार्थांचा वापर करून घरीच हेअर सीरम बनवू शकता. हे सीरम केसांच्या मुळांना भरपूर पोषण देईल.(फोटो सौजन्य – istock)
केस चमकदार आणि लांबलचक दिसण्यासाठी महिलांसह पुरुषसुद्धा कायमच महागड्या प्रॉडक्टचा वापर करतात. पण यामुळे केसांची गुणवत्ता सुधारत नाही. केसांना मजबूत ठेवण्यासाठी आतून पोषण देणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. केस गळणे किंवा वारंवार टाळूवर टाळूवर इन्फेक्शन होत असेल तर हा हेअर सीरम नक्की वापरून पहा. यासाठी तुम्ही काळीमिरी, रोजमेरी आणि मेथी दाणे इत्यादी पदार्थ लागतील. स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेले पदार्थ केसांच्या मुळांना आतून पोषण देण्यास मदत करतात. यामुळे केसांची नैसर्गिक चमक कायम टिकून राहते आणि केस मुळांपासून निघून येत नाहीत.
हेअर सीरम स्प्रे तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम टोपात पाणी गरम करण्यासाठी ठेवा. पाण्याला उकळी आल्यानंतर काळीमिरी, रोजमेरी आणि मेथी दाणे घालून टोपातील पाणी अर्धा होईपर्यंत उकळी काढून घ्या. पाण्याला उकळी आल्यानंतर गॅस बंद करून पाणी थंड करण्यासाठी ठेवा. त्यानंतर तयार केलेले पाणी गाळून स्प्रे बॉटलमध्ये भरून ठेवा. हेअर स्प्रे सकाळी उठल्यानंतर नियमित केसांच्या मुळांवर मारल्यास केसांच्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल. तसेच प्रत्येक तीन आठवड्यानंतर हेअर स्प्रे नवीन तयार करावा. ३ महिने नियमित केसांच्या मुळांवर स्वयंपाक घरात नैसर्गिक पदार्थांपासून बनवलेला हेअर स्प्रे मारल्यास केस मजबूत आणि चमकदार होतील.
केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर कायमच बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या हेअर केअरचा वापर करण्याऐवजी घरगुती पदार्थांचा वापर करावा. यामुळे केसांना भरपूर पोषण मिळते. केसांना नैसर्गिक स्प्रे लावण्यासोबतच आहारात बदल करणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. यामुळे केसांच्या मुळांना आवश्यक पोषण मिळते आणि केस स्वच्छ होतात. केसांच्या वाढीसाठी आणि केसांना पोषण देण्यासाठी बाजारात अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे हेअर सीरम आणि हेअर केअर उपलब्ध आहेत, पण त्याऐवजी घरगुती पदार्थांचा वापर करून बनवलेले हेअर स्प्रे किंवा हेअर सीरम वापरावे.