Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Thin Hair Will Get Plenty Of Nourishment Make Hair Serum At Home Using These Kitchen Ingredients

Hair Care Tips: पातळ केसांना मिळेल भरपूर पोषण! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच बनवा हेअर सीरम

Updated On: Jun 01, 2026 | 09:45 AM IST
जाहिरात
सारांश

केसांच्या वाढत्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी कायमच केमिकल ट्रीटमेंट करण्याऐवजी घरगुती उपाय करून पाहावेत. घरगुती उपाय केल्यामुळे केसांच्या मुळांना पोषण मिळते आणि केस चमकदार सुंदर होतात.

पातळ केसांना मिळेल भरपूर पोषण! स्वयंपाक घरातील 'या' पदार्थांचा वापर करून घरीच बनवा हेअर सीरम

पातळ केसांना मिळेल भरपूर पोषण! स्वयंपाक घरातील 'या' पदार्थांचा वापर करून घरीच बनवा हेअर सीरम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

हल्ली लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं कायमच केसांच्या असंख्य समस्या उद्भवू लागतात. केस गळणे, केस तुटणे, केसांमध्ये वाढलेला कोंडा तर काहीवेळा टाळूवर वाढलेल्या इन्फेक्शनमुळे केसांच्या समस्या वाढत जातात. केस पातळ आणि कमकुवत झाल्यानंतर केसांची वाढ पूर्णपणे थांबते आणि लवकर नवीन केस येत नाहीत. केसांच्या समस्या वाढल्यानंतर सर्वच महिला कायमच बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या हेअर केअर प्रॉडक्टचा आणि हेअर ट्रीटमेंट करून घेतात. पण यामुळे केस काहीकाळच अतिशय सुंदर आणि चमकदार दिसतात. पण कालांतराने केसांच्या समस्या पुन्हा एकदा वाढण्याची जास्त शक्यता असते. जीवनशैलीतील बदल, मानसिक तणाव आणि पोषक घटकांची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर केसांच्या समस्या खूपच वाढत जातात. या सर्व समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी या पदार्थांचा वापर करून घरीच हेअर सीरम बनवू शकता. हे सीरम केसांच्या मुळांना भरपूर पोषण देईल.(फोटो सौजन्य – istock)

Pimples Before Periods: मासिक पाळी येण्याच्या आठवडाभर आधी चेहऱ्यावर पिंपल्स का येतात? जाणून घ्या यामागील गंभीर कारणे

केस चमकदार आणि लांबलचक दिसण्यासाठी महिलांसह पुरुषसुद्धा कायमच महागड्या प्रॉडक्टचा वापर करतात. पण यामुळे केसांची गुणवत्ता सुधारत नाही. केसांना मजबूत ठेवण्यासाठी आतून पोषण देणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. केस गळणे किंवा वारंवार टाळूवर टाळूवर इन्फेक्शन होत असेल तर हा हेअर सीरम नक्की वापरून पहा. यासाठी तुम्ही काळीमिरी, रोजमेरी आणि मेथी दाणे इत्यादी पदार्थ लागतील. स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेले पदार्थ केसांच्या मुळांना आतून पोषण देण्यास मदत करतात. यामुळे केसांची नैसर्गिक चमक कायम टिकून राहते आणि केस मुळांपासून निघून येत नाहीत.

हेअर सीरम स्प्रे तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम टोपात पाणी गरम करण्यासाठी ठेवा. पाण्याला उकळी आल्यानंतर काळीमिरी, रोजमेरी आणि मेथी दाणे घालून टोपातील पाणी अर्धा होईपर्यंत उकळी काढून घ्या. पाण्याला उकळी आल्यानंतर गॅस बंद करून पाणी थंड करण्यासाठी ठेवा. त्यानंतर तयार केलेले पाणी गाळून स्प्रे बॉटलमध्ये भरून ठेवा. हेअर स्प्रे सकाळी उठल्यानंतर नियमित केसांच्या मुळांवर मारल्यास केसांच्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल. तसेच प्रत्येक तीन आठवड्यानंतर हेअर स्प्रे नवीन तयार करावा. ३ महिने नियमित केसांच्या मुळांवर स्वयंपाक घरात नैसर्गिक पदार्थांपासून बनवलेला हेअर स्प्रे मारल्यास केस मजबूत आणि चमकदार होतील.

केसांमध्ये वाढलेल्या कोंड्यामुळे टाळूवर सतत खाज येते? मग ‘या’ पद्धतीने करा ताकाचा वापर, कोंडा होईल पूर्णपणे नाहीसा

केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर कायमच बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या हेअर केअरचा वापर करण्याऐवजी घरगुती पदार्थांचा वापर करावा. यामुळे केसांना भरपूर पोषण मिळते. केसांना नैसर्गिक स्प्रे लावण्यासोबतच आहारात बदल करणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. यामुळे केसांच्या मुळांना आवश्यक पोषण मिळते आणि केस स्वच्छ होतात. केसांच्या वाढीसाठी आणि केसांना पोषण देण्यासाठी बाजारात अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे हेअर सीरम आणि हेअर केअर उपलब्ध आहेत, पण त्याऐवजी घरगुती पदार्थांचा वापर करून बनवलेले हेअर स्प्रे किंवा हेअर सीरम वापरावे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Thin hair will get plenty of nourishment make hair serum at home using these kitchen ingredients

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 09:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

केसांमध्ये वाढलेल्या कोंड्यामुळे टाळूवर सतत खाज येते? मग ‘या’ पद्धतीने करा ताकाचा वापर, कोंडा होईल पूर्णपणे नाहीसा
1

केसांमध्ये वाढलेल्या कोंड्यामुळे टाळूवर सतत खाज येते? मग ‘या’ पद्धतीने करा ताकाचा वापर, कोंडा होईल पूर्णपणे नाहीसा

Constipation: बाथरूमध्ये अर्धा तास बसून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? पोट साफ होण्यासाठी करून पहा ‘हे’ घरगुती उपाय
2

Constipation: बाथरूमध्ये अर्धा तास बसून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? पोट साफ होण्यासाठी करून पहा ‘हे’ घरगुती उपाय

घामामुळे शरीरात प्रचंड थकवा वाढला आहे? अंघोळीच्या पाण्यात मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, सुधारेल शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य
3

घामामुळे शरीरात प्रचंड थकवा वाढला आहे? अंघोळीच्या पाण्यात मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, सुधारेल शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य

पांढऱ्या केसांवर येईल नैसर्गिक काळा रंग! मेहेंदी भिजवताना मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, महागड्या पार्लर ट्रीटमेंट करणे कायमचे जाल विसरून
4

पांढऱ्या केसांवर येईल नैसर्गिक काळा रंग! मेहेंदी भिजवताना मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, महागड्या पार्लर ट्रीटमेंट करणे कायमचे जाल विसरून

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hair Care Tips: पातळ केसांना मिळेल भरपूर पोषण! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच बनवा हेअर सीरम

Hair Care Tips: पातळ केसांना मिळेल भरपूर पोषण! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच बनवा हेअर सीरम

Jun 01, 2026 | 09:45 AM
Dream Meaning: स्वप्नात साप दिसणे, चावणे किंवा पाठलाग करताना दिसण्याचा नेमका काय आहे अर्थ

Dream Meaning: स्वप्नात साप दिसणे, चावणे किंवा पाठलाग करताना दिसण्याचा नेमका काय आहे अर्थ

Jun 01, 2026 | 09:40 AM
JEE Advanced Result 2026: आज सकाळी १० वाजता निकाल; तुमची रँक कशी तपासणार?

JEE Advanced Result 2026: आज सकाळी १० वाजता निकाल; तुमची रँक कशी तपासणार?

Jun 01, 2026 | 09:24 AM
Masoud Pezeshkian: सत्तेच्या भिंती हादरल्या! इराणच्या राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांचा राजीनामा; समोर आले धक्कादायक वास्तव

Masoud Pezeshkian: सत्तेच्या भिंती हादरल्या! इराणच्या राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांचा राजीनामा; समोर आले धक्कादायक वास्तव

Jun 01, 2026 | 09:20 AM
Mumbai-Pune Expressway Accident :मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर भीषण अपघात; दोन जणांचा जागीच मृत्यू, मिसिंग लिंक दोन तास बंद

Mumbai-Pune Expressway Accident :मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर भीषण अपघात; दोन जणांचा जागीच मृत्यू, मिसिंग लिंक दोन तास बंद

Jun 01, 2026 | 09:17 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: आयपीएल फायनलनंतर गुजरात टायटन्सच्या बसला भीषण आग 

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: आयपीएल फायनलनंतर गुजरात टायटन्सच्या बसला भीषण आग 

Jun 01, 2026 | 09:01 AM
June Festival List 2026: जून महिन्यात वटपौर्णिमा आणि निर्जला एकादशी कधी आहे जाणून घ्या सण उत्सवांची यादी

June Festival List 2026: जून महिन्यात वटपौर्णिमा आणि निर्जला एकादशी कधी आहे जाणून घ्या सण उत्सवांची यादी

Jun 01, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM