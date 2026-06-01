Meta ला टक्कर देण्यासाठी बाजारात येतोय Apple Smart Glasses, लाँचपूर्वीच लीक झाली माहिती

अॅप्पल स्मार्ट ग्लासेसचे डिझाइन कसे असेल?
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, अॅप्पलच्या स्मार्ट ग्लासेसमध्ये अंडाकृती कॅमेरे असतील आणि ते अनेक अनोख्या रंगांमध्ये व वेगवेगळ्या फ्रेम शैलींमध्ये उपलब्ध असतील. कंपनीचा विश्वास आहे की स्मार्ट ग्लासेस एक आरोग्य उपकरण म्हणून आपले स्थान निर्माण करतील आणि त्यात ऑगमेंटेड रिॲलिटी तंत्रज्ञानाचाही समावेश असेल, ज्यामुळे लोकांची दृष्टी सुधारेल. तथापि, या संपूर्ण प्रक्रियेला अनेक वर्षे लागू शकतात. अॅप्पल या ग्लासेससाठी लागणाऱ्या प्लास्टिक फ्रेम्स कंपनी स्वतःच तयार करेल. कंपनी आपल्या पहिल्या पिढीच्या स्मार्टग्लासेससाठी मोठ्या आयताकृती फ्रेम्स, पातळ आयताकृती डिझाइन, मोठ्या गोलाकार फ्रेम्स आणि लहान गोलाकार फ्रेम डिझाइनची चाचणी करत आहे.
टिम कुक यांच्यासाठी स्मार्टग्लासेसला सर्वोच्च प्राधान्य
अॅप्पलचे सीईओ टिम कुक यांच्यासाठी स्मार्टग्लासेसला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. कंपनीला हे स्मार्टग्लासेस सिरी आणि अॅप्पल इंटेलिजन्ससाठी एक नवीन हार्डवेअर प्लॅटफॉर्म म्हणून वापरायचे आहेत. यामुळे अॅप्पलला आयवेअर मार्केटमध्ये आपले स्थान मजबूत करण्यास मदत होईल.
अॅप्पल स्मार्टग्लासेसमध्ये कोणती वैशिष्ट्ये असतील?
अॅप्पलच्या पहिल्या पिढीच्या स्मार्टग्लासेसमध्ये अत्याधुनिक वैशिष्ट्यांऐवजी मूलभूत वैशिष्ट्ये असतील. ते अंगभूत कॅमेरा, मायक्रोफोन आणि स्पीकरसह लाँच होतील. यामध्ये सिरी इंटरॅक्शन, म्युझिक प्लेबॅक, नोटिफिकेशन्स आणि टर्न-बाय-टर्न वॉकिंग डायरेक्शन्स यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश अपेक्षित आहे. दुसऱ्या पिढीच्या मॉडेलमध्ये डिस्प्ले असू शकतो. अमेरिकेत, या अॅप्पल उत्पादनाची किंमत $200-500 (अंदाजे १७,००० ते ५१,००० रुपये) दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. भारतात, किंमत थोडी जास्त असू शकते.
स्मार्टग्लासेस सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढत आहे
अलीकडच्या काळात स्मार्टग्लासेस सेगमेंटमधील स्पर्धा झपाट्याने वाढली आहे. या क्षेत्रात मेटाचे वर्चस्व कायम आहे, तर गूगल, सॅमसंग, अॅप्पल आणि नथिंगसारख्या इतर कंपन्या आता प्रवेश करण्याची तयारी करत आहेत. येत्या काही महिन्यांत अनेक नवीन स्मार्ट ग्लासेस बाजारात येणार आहेत.
