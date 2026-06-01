JoSAA Counselling 2026:जेईई ॲडव्हांस्डच्या निकालानंतर IIT, NIT मध्ये प्रवेशाची सुवर्णसंधी!; ‘या’ स्टेप्सद्वारे करा अर्ज

JoSAA Counselling 2026 :जेईई ॲडव्हांस्ड २०२६ च्या निकाल जाहीर होण्यासोबतच विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशाची (ॲडमिशनची) सर्वात मोठी प्र्क्रिया सुरू झाली आहे. परीक्षेत यशस्वी झालेले उमेद्वार आता जोसा कौन्सिलिंग २०२६ च्या (JoSAA Counselling 2026) माध्यमातून आयआयटी (IIT), एनआयटी (NIT), आयआयआयटी (IIIT) आणि इतर सरकारी तांत्रीक संस्थांमध्ये अर्ज करू शकतील. अशा परिस्थितीत विद्यर्थ्यांना आता योग्य कॉलेज आणि ब्रॅंच निवडण्याची संधी मिळेल. जेईई ॲडव्हांस्ड २०२६ च्या निकालात दिल्ली झोनची उत्कृष्ट कामगिरी दिसून येत आहे. परीक्षेत शुभम कुमार यांनी ३६० पैकी ३३० गुण मिळवून ऑल इंडिया रँक पहिला क्रमांक मिळवला आहे तर मुलींमध्ये महाराष्ट्राच्या आरोही देशपांडे यांनी सर्वोत्तम कामगिरी करत अव्वल स्थान राखले आहे.
आता जेईई ॲडव्हांस्ड २०२६ चा निकाल लागल्यानंतर सर्वांचे लक्ष प्रवेश प्रक्रियेकडे लागले आहे, परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या ‘जोसा’ कौन्सिलिंग हेच असे माध्यम आहे, ज्याद्वारे देशातील प्रमुख इंजिनीअरिंग संस्थामध्ये जागांचे वाटप केले जाईल. याच पद्धतीने विद्यार्थ्यांना त्यांच्या रँकनुसार पसंतीक्रम कॉलेज मिळेल.
जोसाची (JoSAA) कौन्सिलिंग प्रक्रिया २ जूनपासून सुरू होत असून उमेद्वारांना अधिकृत पोर्टलवर जाऊन रजिस्ट्रेशन करावे लागेल आणि त्यानंतरच आपल्या पसंतीक्रमानुसार कॉलेज किंवा ब्रांच निवडता येईल.
स्टेप १: उमेद्वाराने जोसाच्या अधिकृत वेबसाइट
josaa.nic.in वर जावे.
स्टेप २: जेईई मेन किंवा जेईई ॲडव्हांस्डशी (JEE Advanced) संबंधित लॉगिन तपशील (आयडी आणि पासवर्ड) वापरून साइन इन करावे.
स्टेप ३: आपली माहिती आणि आलेले नोटिफिकेशन तपासून घ्यावे.
स्टेप ४: आपल्या पसंतीच्या IIT, NIT, IIIT आणि GFTI संस्था तसेच ब्रांचची निवड करावी.
स्टेप ५: आपल्या पसंतीनुसार चॉईस फिलिंग पूर्ण करावे व नंतर दिलेले पर्याय सेव्ह करावेत.
स्टेप ६: अंतिम मुदतीपूर्वी चॉईस लॉक (Lock) करावे.
स्टेप ७: मॉक सीट अलॉटमेंट आणि सीट अलॉटमेंटच्या निकालाची प्रतीक्षा करावी.
स्टेप ८: जागा मिळाल्यास ‘सीट एक्सेप्टन्स फी’ (Seat Acceptance Fee) जमा करावी आणि ऑनलाईन डॉक्युमे्ंट व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया पूर्ण करावी.
