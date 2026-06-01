बैलजोडी अन् श्वानासह उभारले वडिलांचे देखणे स्मारक; रमेश बुदगुडे यांच्या पितृप्रेमाची राज्यभर चर्चा

भोर : आजच्या आधुनिक आणि गतिमान युगात जुन्या पिढीची संस्कृती, मूल्ये आणि संस्कारांचा विसर पडत चालल्याचे चित्र अनेकदा पाहायला मिळते. क्षुल्लक कारणांवरून वृद्ध आई-वडिलांना वृद्धाश्रमाची वाट दाखवणाऱ्यांची संख्या वाढत असतानाच, दुसरीकडे पितृप्रेमाचा आणि कृतज्ञतेचा एक अनोखा अन् आदर्श वस्तुपाठ भोर तालुक्यातील भाबवडी गावात पाहायला मिळाला आहे. येथील सुपुत्र रमेश बुदगुडे यांनी आपले दिवंगत वडील ज्ञानोबा बुदगुडे यांच्या स्मृती चिरंतन ठेवण्यासाठी घरासमोरच एक अत्यंत देखणे आणि भावूक करणारे स्मारक उभारले आहे.
वडिलांचा हाच खडतर प्रवास, त्यांनी घेतलेले कष्ट आणि त्यांच्या आठवणी पुढच्या पिढीला प्रेरणा देत राहाव्यात, यासाठी रमेश बुदगुडे यांनी एक आगळा- वेगळा निर्णय घेतला. त्यांनी केवळ वडिलांचाच पुतळा न उभारता, वडिलांच्या पूर्णाकृती मूर्तीसोबतच त्यांच्या शेतीची शान असलेली ‘सर्जा – राजा’ ही बैलजोडी आणि कुटुंबाचे रक्षण करणारा घरातील लाडका इमानदार ‘रॉकी’ नावाचा कुत्रा यांचेही हुबेहूब आणि सुंदर स्मारक तयार केले आहे. हे स्मारक पाहताना ज्ञानोबा शेतात उभे असल्याचाच भास होतो. रमेश बुदगुडे यांचे हे अनोखे पितृप्रेम पाहून अनेक ग्रामस्थांचे डोळे पाणावले असून, संपूर्ण तालुक्यातून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
कष्टाची जाणीव अन् मुक्या प्राण्यांबद्दलची कृतज्ञता
दिवंगत ज्ञानोबा बुदगुडे यांचे शेतीवर आणि मुक्या प्राण्यांवर अफाट प्रेम होते. अत्यंत हलाखीच्या आणि प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी आपल्या लाडक्या ‘सर्जा-राजा’ या बैलजोडीच्या जिवावर अहोरात्र कष्ट केले. याच कष्टाच्या जोरावर त्यांनी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह केला आणि मुलांना उच्च शिक्षण देऊन समाजात मानाचे स्थान मिळवून दिले.
हे सुद्धा वाचा : हडपसरमधील अवैध हातभट्टी दारूवरुन शिवसेना आक्रमक; शेकडो लिटर गावठी दारूचा साठा नष्ट
सामाजिक बांधिलकी जपणारे समाजरत्न
वडिलांचे स्मारक उभारणारे रमेश बुदगुडे हे केवळ कौटुंबिक जबाबदारीपुरते मर्यादित नसून, सामाजिक बांधिलकीचेही भान जपणारे एक संवेदनशील व्यक्तिमत्त्व आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राष्ट्रमाता जिजाऊ राजमाता यांचे विचार समाजातील तरुण पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ते नेहमी अग्रेसर असतात. त्यांच्या याच उल्लेखनीय सामाजिक योगदानाची दखल घेऊन काही दिवसांपूर्वीच मावळतीर्थ राजगडावर आयोजित ऐतिहासिक जिजाऊ जन्मोत्सव सोहळ्यात त्यांना ” छत्रपती शिवाजी महाराज समाजरत्न पुरस्काराने ” सन्मानित करण्यात आले होते. आपल्या वडिलांचे संस्कार आणि शिव-शाहू-फुलेंचा विचार डोळ्यांसमोर ठेवून काम करणाऱ्या रमेश बुदगुडे यांचे हे पाऊल आजच्या पिढीसाठी नक्कीच अंतर्मुख करायला लावणारे आहे.
” माझ्या वडिलांनी अत्यंत गरिबीत मुक्या प्राण्यांच्या साथीने आम्हाला लहानाचे मोठे केले. हे स्मारक केवळ एक पुतळा नसून आमच्या कुटुंबासाठी ते मंदिर आहे. त्यांच्या कष्टाची आणि संस्काराची आठवण आम्हाला दररोज होत राहील, याच भावनेतून हे स्मारक उभारले आहे.” – रमेश बुदगुडे, (पुत्र)