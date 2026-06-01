Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Maharashtra Politics : नाशिकची जागा शिंदेंच्या शिवसेनेच्या वाट्याला, मुख्यमंत्र्यांचा ‘शब्द’ की बंडखोरी पूर्ण होणार?

Updated On: Jun 01, 2026 | 11:41 AM IST
जाहिरात
सारांश

स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघाची जागा शिंदे गटाकडे गेल्यानंतर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. नरेंद्र दराडे यांच्या नावाला मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा असला तरी पक्षातील इतर दिग्गज इच्छुक आणि भाजप-ठाकरे गटाच्या हालचालींमुळे निवडणुकीत चुरस वाढली आहे.

नाशिकची जागा शिंदेंच्या शिवसेनेच्या वाट्याला, मुख्यमंत्र्यांचा 'शब्द' की बंडखोरी पूर्ण होणार ?

नाशिकची जागा शिंदेंच्या शिवसेनेच्या वाट्याला, मुख्यमंत्र्यांचा 'शब्द' की बंडखोरी पूर्ण होणार ?

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नरेंद्र दराडेंना पुन्हा संधी?
  • शिंदे गटाच्या जागेवर इच्छुकांची गर्दी
  • निवडणूक रंगणार
नाशिक : विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघाची जागा महायुतीत अखेर शिवसेना (शिंदे गट) लढवणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, जागा निश्चित होताच राजकीय घडामोडींना प्रचंड वेग आला असून, दोन्ही आघाड्यांमधील अंतर्गत रस्सीखेच आणि समीकरणांचे नवे अंक समोर येत आहेत. शिवसेना प्रवेशावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विद्यमान आमदार नरेंद्र दराडे यांना पुन्हा उमेदवारी देण्याचा दिलेला ‘शब्द’ पाळण्यावर मुख्यमंत्री ठाम आहेत.परंतु, दुसरीकडे शिंदे गटातूनच इतर मातब्बर इच्छुकांनी शड्डू ठोकल्याने आणि भाजप व ठाकरे गट गटाच्या अनपेक्षित हालचालींमुळे ही निवडणूक चुरशीची आणि गुंतागुंतीची बनली आहे.

Vidhan Parishad Election: ठाणे एकनाथ शिंदेंची मोठी खेळी; विधान परिषदेसाठी रवींद्र फाटक यांना शिवसेनेची उमेदवारी

४ जून रोजी असणाऱ्या अर्ज माघारीच्या दिवशीच नाशिकच्या या सत्तेच्या सारीपाटाचे खरे चित्र स्पष्ट होईल. या निवडणुकीत नेहमीच धक्कादायक वळणे पाहायला मिळतात. एकीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दराडे यांना दिलेल्या शब्दामुळे त्यांचे पारडे जड मानले जात असले, तरी स्थानिक पातळीवरील नाराजी आणि विरोध शमवणे हे महायुतीसमोर मोठे आव्हान असेल. ४ जून हा अर्ज माघारीचा शेवट्चा दिवस असून, यादिवशी नाशिकची ही निवडणूक दोन शिवसेनेत (शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट) थेट होणार, की भाजपच्या अंतर्गत बंडखोरीच्या किंवा मैत्रीपूर्ण लढतीच्या मदतीने निवडणुकीचा रंग पूर्णपणे बदलणार, याचा फैसला होणार आहे. तोपर्यंत नाशिकमधील इच्छुकांच्या मुंबई वाऱ्या आणि पडद्यामागच्या गुप्त हालचाली सुरूच राहणार आहेत.

शिंदे सेनेत तिहेरी रस्सीखेंच

महायुतीत नाशिकची जागा शिवसेनेला जाहीर झाल्यानंतर आता या पक्षाकडून आमदार नरेंद्र दराडे, अंजुम कांदे आणि विजय करंजकर यानी अर्ज घेतल्यामुळे पक्षात उमेदवारीसाठी मोठी ओढाताण सुरू आहे. पक्षप्रवेशावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नरेंद्र दराडे यांना उमेदवारीचे आश्वासन दिले होते. या शब्दावर मुख्यमंत्री ठाम राहून दराडे यांच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ टाकतात की ऐनवेळी अंतर्गत गणिते बदलतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

ठाकरे गटाचे मिर्लेकरांच्या दौऱ्याकडे लक्ष

महाविकास आघाडीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने अद्याप आपले पते पूर्णपणे उघड केलेले नाहीत. ठाकरे गटाकडून माजी आमदार वसंत गिते आणि अनिल कदम यांनी उमेदवारी अर्ज घेतले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पक्षाचे संपर्कप्रमुख
रविंद्र मिर्लेकर हे सोमवारी (दि. १) नाशिक दौ-यावर येत असून, ते या दौऱ्यात महाविकास आघाडीची नेमकी काय व्यूहरचना जाहीर करतात आणि ढाकरे गट कोणाला मैदानात उतरवतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे डोळे लागले आहेत.

भाजप ‘युतीधर्म’ पाळणार की बंडखोरी होणार?

या निवडणुकीसाठी भाजपच्या इच्छुकांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून जोरदार तयारी केली होती. जागा शिवसेनेला गेल्याने आता भाजपचे सर्व इच्छुक माधार घेऊन ‘युतीधर्म’ पाळणार की नाशिकमध्ये ‘मैत्रीपूर्ण लढत होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेषत: भाजपचे गणेश गिते यांनी मागील दोन वर्षांपासून मतदारसंघात मोठी तयारी केली होती, पक्षाच्या आदेशामुळे समजा गणेश गितेनी माधार घेतली, तरी त्यांचे बंधू गोकुळ गिते हे अपक्ष म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात कायम राहणार का? या नव्या शक्यतेमुळे महायुतीची धाकधूक वाढली आहे.

कोकणच्या जागेवरून नवा ट्विस्ट ! एकनाथ शिंदे आधी म्हणाले ‘युतीधर्म पाळा’, आता दिल्या अर्ज मागे न घेण्याच्या सूचना

Web Title: Eknath shinde group local body constituency narendra darade candidature political tussle

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 11:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कोकणच्या जागेवरून नवा ट्विस्ट ! एकनाथ शिंदे आधी म्हणाले ‘युतीधर्म पाळा’, आता दिल्या अर्ज मागे न घेण्याच्या सूचना
1

कोकणच्या जागेवरून नवा ट्विस्ट ! एकनाथ शिंदे आधी म्हणाले ‘युतीधर्म पाळा’, आता दिल्या अर्ज मागे न घेण्याच्या सूचना

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी
2

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

महायुतीचा जागावाटपाचा तिढा सुटला ! भाजपला सर्वाधिक ११ जागा तर शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या नशिबात फक्त ‘इतक्याच’ जागा…
3

महायुतीचा जागावाटपाचा तिढा सुटला ! भाजपला सर्वाधिक ११ जागा तर शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या नशिबात फक्त ‘इतक्याच’ जागा…

मंत्री, आमदारांकडून पक्षनिधीसाठी खासदार पार्थ पवार आग्रही; ‘पक्षनिधी द्या, अन्यथा राजीनामा…’
4

मंत्री, आमदारांकडून पक्षनिधीसाठी खासदार पार्थ पवार आग्रही; ‘पक्षनिधी द्या, अन्यथा राजीनामा…’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Thane water cut: मान्सूनपूर्वी ठाणेकरांची चिंता वाढली! ३ जूनला शहरातील अनेक भागांत पाणीपुरवठा बंद

Thane water cut: मान्सूनपूर्वी ठाणेकरांची चिंता वाढली! ३ जूनला शहरातील अनेक भागांत पाणीपुरवठा बंद

Jun 01, 2026 | 01:11 PM
Crude Oil Prices: पेट्रोल होणार आणखी महाग! इस्रायलच्या एका निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत 2 टक्क्यांनी वाढ; लेबनॉनमध्ये युद्ध

Crude Oil Prices: पेट्रोल होणार आणखी महाग! इस्रायलच्या एका निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत 2 टक्क्यांनी वाढ; लेबनॉनमध्ये युद्ध

Jun 01, 2026 | 01:10 PM
CBSE 12th Re-evaluation 2026: १२ वीच्या गुणांवर समाधानी नाही आहात? आजपासून गुण पडताळणीसाठी ‘या’ सोप्या स्टेप्स वापरून करा अर्ज

CBSE 12th Re-evaluation 2026: १२ वीच्या गुणांवर समाधानी नाही आहात? आजपासून गुण पडताळणीसाठी ‘या’ सोप्या स्टेप्स वापरून करा अर्ज

Jun 01, 2026 | 12:55 PM
Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी खरेदी करण्यापूर्वी चेक करा आजचा भाव, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी खरेदी करण्यापूर्वी चेक करा आजचा भाव, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

Jun 01, 2026 | 12:55 PM
RCB Record: रजत पाटीदार IPL च्या इतिहासत ‘ही’ कमाल करणारा पहिला कॅप्टन, रोहित – धोनीही करू शकले नाहीत रेकॉर्ड

RCB Record: रजत पाटीदार IPL च्या इतिहासत ‘ही’ कमाल करणारा पहिला कॅप्टन, रोहित – धोनीही करू शकले नाहीत रेकॉर्ड

Jun 01, 2026 | 12:45 PM
PM Narendra Modi: भाजप संघटना आणि मंत्रिमंडळात अनपेक्षित बदल होणार; अमित शाह, जे.पी. नड्डांच्या उपस्थितीत ‘हायप्रोफाईल’ बैठक

PM Narendra Modi: भाजप संघटना आणि मंत्रिमंडळात अनपेक्षित बदल होणार; अमित शाह, जे.पी. नड्डांच्या उपस्थितीत ‘हायप्रोफाईल’ बैठक

Jun 01, 2026 | 12:42 PM
Social Media Ban : आता ‘या’ देशात सोशल मीडियावर बंदी! वापरल्यास तब्बल 21 कोटींचा दंड, कारण काय?

Social Media Ban : आता ‘या’ देशात सोशल मीडियावर बंदी! वापरल्यास तब्बल 21 कोटींचा दंड, कारण काय?

Jun 01, 2026 | 12:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM