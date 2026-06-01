Iran-Kuwait War: कुवेतमध्ये वाजले युद्धाचे सायरन, इराणचा अचानक भीषण हल्ला; अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांनी इराणचे लष्करी तळ उडवले

Iran Attack on Kuwait June 2026 : मध्य पूर्वेतील (Middle East) भूराजकीय परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली असून एका मोठ्या युद्धाची ठिणगी पडली आहे. सोमवार, १ जून २०२६ रोजी पहाटे, इराणने शेजारील देश कुवेतवर अचानक क्षेपणास्त्रे आणि प्राणघातक ड्रोनचा पाऊस पाडला. या भीषण हल्ल्यानंतर कुवेतच्या मुख्य शहरांमध्ये पहाटेच्या शांततेचा भंग करत युद्धाचे सायरन वाजण्यास सुरुवात झाली. अचानक झालेल्या या बॉम्बहल्ल्यामुळे संपूर्ण कुवेतमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, नागरिक स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी सुरक्षित आश्रयस्थाने, तळघरे आणि बंकर्सच्या दिशेने पळताना दिसले. आखाती देशांमधील हा तणाव आता एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय संघर्षात बदलताना दिसत आहे.
कुवेतच्या अधिकृत वृत्तसंस्थेने (KUNA) दिलेल्या माहितीनुसार, इराणच्या या हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी कुवेती लष्कराने आपली अत्याधुनिक हवाई संरक्षण प्रणाली तात्काळ सक्रिय केली. इराणकडून येणारी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन निवासी भागावर पडण्यापूर्वीच हवेत नष्ट करण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. जरी अजूनही कोणत्याही मोठ्या जीवितहानीची अधिकृत घोषणा झालेली नसली, तरी कुवेतच्या सीमावर्ती भागात आणि महत्त्वाच्या लष्करी तळांवर कमालीची गुप्तता आणि हाय-अलर्ट पाळण्यात येत आहे.
इराणच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे अमेरिकेचे लष्कर थेट युद्धात उतरले आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) अधिकृतपणे जाहीर केले आहे की, त्यांनी आत्मसंरक्षणासाठी आणि कुवेतच्या संरक्षणासाठी इराणच्या लष्करी तळांवर थेट प्रतिहल्ला सुरू केला आहे. प्रत्यक्षात या वादाची ठिणगी तेव्हा पडली जेव्हा आंतरराष्ट्रीय सागरी हद्दीत उडणारे अमेरिकेचे अत्यंत महागडे MQ-1 ड्रोन इराणने पाडले होते. या घटनेचा बदला घेण्यासाठी आणि कुवेतवरील हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांनी इराणच्या हद्दीत घुसून मोठी कारवाई केली.
अमेरिकी लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवार आणि रविवारपासून सुरू असलेल्या या लष्करी कारवाईत इराणच्या मुख्य हवाई संरक्षण यंत्रणा, जमिनीवरील नियंत्रण केंद्रे आणि दोन आत्मघातकी ड्रोन तळांना पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांनी विशेषतः इराणच्या ‘गोरुक’ प्रदेशातील आणि ‘केशम’ बेटावरील (Qeshm Island) रडार केंद्रे आणि ड्रोन नियंत्रण कक्षांवर अचूक बॉम्बहल्ले केले. अमेरिकेने या कारवाईला “मोजके आणि मर्यादित” म्हटले असले, तरी यामुळे इराणच्या लष्करी क्षमतेला मोठा धक्का बसला आहे.
The Kuwaiti Army says its forces have engaged a hostile missile and drone attack, as the IRGC says it attacked the airbase from which it claims U.S. forces launched a strike on a communication tower on Sirik Island in southern Iran, warning of additional attacks if U.S. strikes… https://t.co/X0Ij2ZPKqP pic.twitter.com/mGkaZvRyPC — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) June 1, 2026
credit – social media and Twitter
हा हल्ला अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चा पूर्णपणे निष्फळ ठरली आहे. याच काळात इस्रायलने देखील लेबनॉनमधील हिजबुल्लाच्या अड्ड्यांवर हल्ले तीव्र केले आहेत. हा प्रादेशिक संघर्ष जागतिक महायुद्धात बदलू नये म्हणून अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो हे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि लेबनॉनच्या नेतृत्वाशी सतत राजनैतिक चर्चा करत आहेत. परंतु, अमेरिकेचे हल्ले शांत होताच इराणने आपले अत्यंत सुरक्षित मानले जाणारे ‘भूमिगत क्षेपणास्त्र तळ’ (Underground Missile Silos) पुन्हा सक्रिय केले आहेत. इराणच्या या पाऊलामुळे भविष्यात कुवेत आणि आखाती देशांवर आणखी मोठे हल्ले होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून जागतिक तेल पुरवठा आणि अर्थव्यवस्थेवर याचे गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.