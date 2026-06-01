Iran-Kuwait War: कुवेतमध्ये वाजले युद्धाचे सायरन, इराणचा अचानक भीषण हल्ला; अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांनी इराणचे लष्करी तळ उडवले

Updated On: Jun 01, 2026 | 12:05 PM IST
सारांश

Iran Attack Missile Drone Kuwait : इराणने सोमवारी सकाळी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनद्वारे कुवेतवर अचानक हल्ला केला, ज्यामुळे अमेरिकेच्या लष्कराला आत्मसंरक्षणासाठी प्रत्युत्तर म्हणून हल्ला करावा लागला.

Iran-Kuwait War: कुवेतमध्ये वाजले युद्धाचे सायरन, इराणचा अचानक भीषण हल्ला; अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांनी इराणचे लष्करी तळ उडवले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

विस्तार
  • कुवेतवर भीषण हल्ला
  • अमेरिकेचा महा-प्रतिहल्ला
  • कुवेतची सुरक्षा यंत्रणा हाय-अलर्टवर

Iran Attack on Kuwait June 2026 : मध्य पूर्वेतील (Middle East) भूराजकीय परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली असून एका मोठ्या युद्धाची ठिणगी पडली आहे. सोमवार, १ जून २०२६ रोजी पहाटे, इराणने शेजारील देश कुवेतवर अचानक क्षेपणास्त्रे आणि प्राणघातक ड्रोनचा पाऊस पाडला. या भीषण हल्ल्यानंतर कुवेतच्या मुख्य शहरांमध्ये पहाटेच्या शांततेचा भंग करत युद्धाचे सायरन वाजण्यास सुरुवात झाली. अचानक झालेल्या या बॉम्बहल्ल्यामुळे संपूर्ण कुवेतमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, नागरिक स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी सुरक्षित आश्रयस्थाने, तळघरे आणि बंकर्सच्या दिशेने पळताना दिसले. आखाती देशांमधील हा तणाव आता एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय संघर्षात बदलताना दिसत आहे.

कुवेतची हवाई संरक्षण प्रणाली ॲक्टिव्ह; हवेतच थरार!

कुवेतच्या अधिकृत वृत्तसंस्थेने (KUNA) दिलेल्या माहितीनुसार, इराणच्या या हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी कुवेती लष्कराने आपली अत्याधुनिक हवाई संरक्षण प्रणाली तात्काळ सक्रिय केली. इराणकडून येणारी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन निवासी भागावर पडण्यापूर्वीच हवेत नष्ट करण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. जरी अजूनही कोणत्याही मोठ्या जीवितहानीची अधिकृत घोषणा झालेली नसली, तरी कुवेतच्या सीमावर्ती भागात आणि महत्त्वाच्या लष्करी तळांवर कमालीची गुप्तता आणि हाय-अलर्ट पाळण्यात येत आहे.

अमेरिकेची एन्ट्री; इराणच्या भूमीवर थेट बॉम्बहल्ले!

इराणच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे अमेरिकेचे लष्कर थेट युद्धात उतरले आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) अधिकृतपणे जाहीर केले आहे की, त्यांनी आत्मसंरक्षणासाठी आणि कुवेतच्या संरक्षणासाठी इराणच्या लष्करी तळांवर थेट प्रतिहल्ला सुरू केला आहे. प्रत्यक्षात या वादाची ठिणगी तेव्हा पडली जेव्हा आंतरराष्ट्रीय सागरी हद्दीत उडणारे अमेरिकेचे अत्यंत महागडे MQ-1 ड्रोन इराणने पाडले होते. या घटनेचा बदला घेण्यासाठी आणि कुवेतवरील हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांनी इराणच्या हद्दीत घुसून मोठी कारवाई केली.

गोरुक आणि केशम बेटावरील इराणी रडार तळ उद्ध्वस्त

अमेरिकी लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवार आणि रविवारपासून सुरू असलेल्या या लष्करी कारवाईत इराणच्या मुख्य हवाई संरक्षण यंत्रणा, जमिनीवरील नियंत्रण केंद्रे आणि दोन आत्मघातकी ड्रोन तळांना पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांनी विशेषतः इराणच्या ‘गोरुक’ प्रदेशातील आणि ‘केशम’ बेटावरील (Qeshm Island) रडार केंद्रे आणि ड्रोन नियंत्रण कक्षांवर अचूक बॉम्बहल्ले केले. अमेरिकेने या कारवाईला “मोजके आणि मर्यादित” म्हटले असले, तरी यामुळे इराणच्या लष्करी क्षमतेला मोठा धक्का बसला आहे.

मध्य पूर्वेतील बिघडत चाललेली परिस्थिती आणि जागतिक चिंता

हा हल्ला अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चा पूर्णपणे निष्फळ ठरली आहे. याच काळात इस्रायलने देखील लेबनॉनमधील हिजबुल्लाच्या अड्ड्यांवर हल्ले तीव्र केले आहेत. हा प्रादेशिक संघर्ष जागतिक महायुद्धात बदलू नये म्हणून अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो हे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि लेबनॉनच्या नेतृत्वाशी सतत राजनैतिक चर्चा करत आहेत. परंतु, अमेरिकेचे हल्ले शांत होताच इराणने आपले अत्यंत सुरक्षित मानले जाणारे ‘भूमिगत क्षेपणास्त्र तळ’ (Underground Missile Silos) पुन्हा सक्रिय केले आहेत. इराणच्या या पाऊलामुळे भविष्यात कुवेत आणि आखाती देशांवर आणखी मोठे हल्ले होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून जागतिक तेल पुरवठा आणि अर्थव्यवस्थेवर याचे गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Published On: Jun 01, 2026 | 11:56 AM

Abhijeet Sawant New Look: ट्रेंड सेटर अभिजीत सावंतचा दमदार नवा लूक व्हायरल , सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण; नवीन गाणं की सिनेमा?

Iran-Kuwait War: कुवेतमध्ये वाजले युद्धाचे सायरन, इराणचा अचानक भीषण हल्ला; अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांनी इराणचे लष्करी तळ उडवले

बैलजोडी अन् श्वानासह उभारले वडिलांचे देखणे स्मारक; रमेश बुदगुडे यांच्या पितृप्रेमाची राज्यभर चर्चा

पुन्हा वाढल्या… LPG सिलिंडरच्या किमती दुप्पट; जानेवारीपासून 7 वेळा दरवाढ, जाणून घ्या ताजे दर

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेला मोठा कात्री! ८० लाख महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळली

Maharashtra Politics : नाशिकची जागा शिंदेंच्या शिवसेनेच्या वाट्याला, मुख्यमंत्र्यांचा ‘शब्द’ की बंडखोरी पूर्ण होणार?

पावसाळ्यात लोकल ट्रेनचा प्रवास राहणार सुसाट! रेल्वे मार्गावरील धोकादायक झाडांवर पालिकेची कुऱ्हाड, ६७ फांद्यांची केली छाटणी

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

