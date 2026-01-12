National Youth Day 2026: स्वामी विवेकाननंद जयंतीला का साजरा केला जातो राष्ट्रीय युवा दिन, वाचा उद्दिष्ट आणि इतिहास

स्वामी विवेकानंद यांचे विचार आणि मूल्य हे नेहमीच तरूणांना प्रोत्साहन देणारे ठरले आहे आणि म्हणूनच हा दिवस राष्ट्रीय युवा दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. देशाच्या विकासात तरूणांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि यासाठीच या दिवसाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे
हा दिवस १९८५ मध्ये सुरू झाला
हा दिवस साजरा करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट स्वामी विवेकानंदांचे विचार, मूल्ये आणि आदर्शांना प्रोत्साहन देणे आहे. या दिवसाला भारत सरकारने १९८४ मध्ये मान्यता दिली. तेव्हापासून, १२ जानेवारी हा स्वामी विवेकानंदांचा जन्मदिवस दरवर्षी राष्ट्रीय युवा दिन म्हणून साजरा केला जातो.
Swami Vivekananda Jayanti 2026: माता कालीचा साक्षात्कार आणि स्वामी विवेकानंदांचे जीवनपरिवर्तन
राष्ट्रीय युवा दिनाचा उद्देश
हा दिवस तरुणांना आत्मविश्वास, ऊर्जा आणि जबाबदारीचा संदेश देतो. भारत सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट स्वामी विवेकानंदांच्या आदर्शांद्वारे तरुणांना राष्ट्राच्या विकासाशी जोडणे आहे.
राष्ट्रीय युवा दिन दरवर्षी १२ जानेवारी रोजी स्वामी विवेकानंदांच्या जयंती दिवशी साजरा केला जातो. २०२६ मध्ये, तो सोमवारी येतो. इतिहास: १९८४ मध्ये, भारत सरकारने स्वामी विवेकानंदांची जयंती राष्ट्रीय युवा दिन म्हणून घोषित केली, जो १९८५ पासून साजरा केला जात आहे. त्याचा उद्देश तरुणांना त्यांच्या विचारांनी प्रेरित करणे आणि राष्ट्र उभारणीत योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे.
स्वामी विवेकानंदांचा त्यांचा इतिहास
स्वामी विवेकानंदांचा जन्म १२ जानेवारी १८६३ रोजी कोलकाता येथे झाला. त्यांचे बालपणीचे नाव नरेंद्रनाथ दत्त होते. त्यांच्या वडिलांचे नाव विश्वनाथ दत्त आणि आईचे नाव भुवनेश्वरी देवी होते. त्यांचे वडील विश्वनाथ दत्त हे कलकत्ता उच्च न्यायालयात एक प्रसिद्ध वकील होते. नरेंद्र बालपणापासूनच एक हुशार मुलगा होता. त्यांना देवी सरस्वतीचा आशीर्वाद मिळाला होता. स्वामीजींना देवावर खूप प्रेम होते. १८६९ मध्ये, वयाच्या १६ व्या वर्षी, स्वामीजींनी कलकत्ता विद्यापीठाची प्रवेश परीक्षा दिली आणि या परीक्षेत ते यशस्वी झाले.
त्यानंतर, त्यांनी त्याच विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केली. या काळात त्यांची भेट परमहंस महाराजांशी झाली. त्यानंतर स्वामीजी ब्राह्मो समाजात सामील झाले. १८९३ मध्ये अमेरिकेतील शिकागो येथे झालेल्या धार्मिक परिषदेत स्वामीजींनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. या परिषदेतील स्वामीजींच्या भाषणाचे जगभरात कौतुक झाले. यामुळे भारताला एक नवीन ओळख मिळाली. ४ जुलै १९०२ रोजी बेलूर येथील रामकृष्ण मठात ध्यानस्थ अवस्थेत महासमाधी घेऊन स्वामीजी पंचतत्वांमध्ये विलीन झाले.
उठा! जागे व्हा आणि ध्येय साध्य..! स्वामी विवेकानंदांचे ‘हे’ प्रेरणादायी विचार जीवन आनंदाने जगण्यासाठी देतील बळ