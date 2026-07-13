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शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कापूस लागवडीसाठी सरकारकडून मिळणार तब्बल ‘इतकी’ मदत; जाणून घ्या कोण करु शकतं अर्ज?

Updated On: Jul 13, 2026 | 05:26 PM IST
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सारांश

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून एक अतिशय दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. कापसाच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने प्रति हेक्टर तब्बल ₹१४,००० ची इनपुट सबसिडी/मदत (Input Help) देण्याची घोषणा केली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी!
  • कापूस लागवडीसाठी सरकारकडून मदत
  • जाणून घ्या कोण करु शकतं अर्ज?
कापूस, खरीप हंगामातील प्रमुख व्यापारी पिकांपैकी एक आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी, प्रति हेक्टर मदत दिली जात आहे. या मदतीसाठी अर्ज १० जुलै २०२६ पासून i-Khedut पोर्टलवर सुरू झाले आहेत. या उपक्रमाचा फायदा केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही, तर सर्वात मोठ्या रोजगारदात्यांपैकी एक असलेल्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रालाही होण्याची अपेक्षा आहे. नेमका कोण घेऊ शकतं फायदा? कोण ठरेल पात्र?

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कोणत्या शेतकऱ्यांना फायदा होणार?

केंद्र सरकारने २०२६-२७ ते २०३०-३१ या वर्षांसाठी ‘कापूस उत्पादकता अभियान’ सुरू केले आहे. आता, या अभियानांतर्गत गुजरात सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. या केंद्र सरकारच्या अभियानांतर्गत यावर्षी गुजरातसाठी १३४.८० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील २१ प्रमुख कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमधील १,००,००० हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र या योजनेअंतर्गत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.

शेतकऱ्यांना किती आर्थिक मदत मिळेल?

मिळालेल्या माहितीनुसार, क्लोजर स्पेसिंग टेक्नॉलॉजी अंतर्गत ९० सेंमी × ३० सेंमी अंतरावर कापसाची पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर १४,००० रुपयांची निविष्ठा मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, एकात्मिक पीक व्यवस्थापन ICM पद्धतीनुसार ९० सेंमी × ६० सेंमी अंतर राखून कापसाची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ७,५०० रुपयांची मदत मिळेल. यामध्ये ही गोष्ट लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे की एक शेतकरी एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त दोन हेक्टर क्षेत्रासाठी या योजनेचा लाभ घेऊ शकेल.

लाभ कसा मिळवावा?

योजना गुजरात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आहे. लाभ मिळवण्यासाठी, शेतकऱ्यांनी शासन-प्रमाणित कापसाच्या जाती किंवा मान्यताप्राप्त बीटी कापूस बियाणे वापरणे आवश्यक आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे शेतकरी ओळखपत्राची संपूर्ण नोंदणी असणे देखील आवश्यक आहे. पात्र शेतकरी i-Khedut पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया १० जुलै २०२६ रोजी सुरू झाली. कापूस लागवडीला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा सरकारचा प्रयत्न आहे, ज्यामुळे वस्त्रोद्योगाचे आयात केलेल्या कापसावरील अवलंबित्वही कमी होईल.

Govt Survey : राशनपासून कपड्यांपर्यंत… तुम्ही कुठे, किती पैसे खर्च करता? खर्चाचा हिशोब ठेवणार सरकार? केली मोठी घोषणा

Web Title: Big news for farmers government provide financial assistance for cotton cultivation

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Published On: Jul 13, 2026 | 05:26 PM

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