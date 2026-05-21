MEXT Scholarship २०२७: जर तुम्ही परदेशात शिक्षण घेण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी एक सुवर्णसंधी आहे.जपान सरकारकडून परदेशी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी एमईएक्सटी (MEXT) स्कॉलरशिप २०२७ दिली जाते. चला तर मग जाणून घेऊया या स्कॉलरशिपबद्दल सविस्तर…
एमईएक्सटी स्कॉलरशिपला अर्ज करणाऱ्या उमेद्वारांसाठी काही मुख्य पत्रता निकष ठरवण्यात आले आहेत. यामध्ये अर्ज करणारी व्यक्ती भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, उमेद्वाराकडे मास्टर्स किंवा डॉक्टरेट प्रोग्राममध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असावी. यासोबतच प्रत्येक कॅटेगरीसाठी वयोमर्यादा आणि भाषेची आवश्यकता वेगवेगळी आहे. त्यानुसार जपानी किंवा इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे स्कॉलरशिपला अर्ज करण्यापूर्वी उमेद्वारांनी एमईएक्सटीची अधिकृत वेबसाइट काळजीपूर्वक वाचावी.
एमईएक्सटी स्कॉलरशिप २०२७ ची निवड प्रक्रिया अनेक टप्प्यात पास पडते. यामध्ये सर्वप्रथम उमेद्वारांने पाठवलेल्या कागदपत्रांची (Documents) पडताळणी केली जाते. त्यानंतर पात्र उमेद्वारांची मुलाखत (Interview) घेतली जाते. ज्यामध्ये त्यांची योग्यता, रिसर्च प्लॅन आणि तयारी पाहिली जाते.