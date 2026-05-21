MEXT Scholarship: जपानमध्ये मोफत शिक्षण घेण्याचे स्वप्न आता होणार पूर्ण! जाणून घ्या ‘एमईएक्सटी’ स्कॉलरशिपची निवड प्रक्रिया..

MEXT Scholarship २०२७: जपान सरकार भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी एमईएक्सटी (MEXT) स्कॉलरशिप २०२७ घेऊन आले आहे. यामध्ये संपूर्ण शिक्षण शुल्क माफी, राहण्याचा खर्च आणि विमानाचे तिकीट मोफत मिळणार आहे. पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया येथे वाचा.

Updated On: May 21, 2026 | 03:04 PM
MEXT Scholarship २०२७: जर तुम्ही परदेशात शिक्षण घेण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी एक सुवर्णसंधी आहे.जपान सरकारकडून परदेशी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी एमईएक्सटी (MEXT) स्कॉलरशिप २०२७ दिली जाते. चला तर मग जाणून घेऊया या स्कॉलरशिपबद्दल सविस्तर…

एमईएक्सटी स्कॉलरशिप २०२७ साठी पात्रता (Eligibility) काय आहे?

एमईएक्सटी स्कॉलरशिपला अर्ज करणाऱ्या उमेद्वारांसाठी काही मुख्य पत्रता निकष ठरवण्यात आले आहेत. यामध्ये अर्ज करणारी व्यक्ती भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, उमेद्वाराकडे मास्टर्स किंवा डॉक्टरेट प्रोग्राममध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असावी. यासोबतच प्रत्येक कॅटेगरीसाठी वयोमर्यादा आणि भाषेची आवश्यकता वेगवेगळी आहे. त्यानुसार जपानी किंवा इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे स्कॉलरशिपला अर्ज करण्यापूर्वी उमेद्वारांनी एमईएक्सटीची अधिकृत वेबसाइट काळजीपूर्वक वाचावी.

एमईएक्सटी स्कॉलरशिपचे फायदे

  • एमईएक्सटी स्कॉलरशिप जपानमधील शिक्षणासाठी आर्थिक मदत पुरवते.
  • येथे विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी आणि खाण्यापिण्यासाठी मासिक भत्ता पुरवला जातो.
  • बहुतांश प्रोग्राममध्ये संपूर्ण शिक्षण शुल्क माफ केली जाते.
  • भारतातून जपानला जाण्यायेण्यासाठी इकॉनॉमी क्लास विमानाचे तिकिट दिले जाते.
  • काही विशिष्ट प्रोग्राम्समध्ये संशोधनासंबंधित अतिरिक्त भत्ता दिला जातो.
एमईएक्सटी स्कॉलरशिप २०२७ साठी अर्ज कसा करावा?

  • एमईएक्सटी शिफारस: यामध्ये उमेद्वाराला प्रथम जपानी विद्यापीठातील एखाद्या प्राध्यापकाशी किंवा रिसर्ज सुपरवायझरशी संपर्क साधून त्यांची मंजूरी मिळवावी लागते.
  • एम्बेसीची शिफारस: यामध्ये अर्ज थेट जपान एम्बेसी किंवा कौन्सिलच्या माध्यमातून केला जातो.
  • जपानमधील स्थानिक भरती: यामध्ये जे उमेद्वार हे आधीपासूनच जपानचे रहिवासी आहेत, त्यांना या संशोधनासाठी अर्ज करता येतो.

एमईएक्सटी स्कॉलरशिप २०२७ च्या अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे

  • शैक्षणिक ट्रान्सक्रिप्ट (Academic Transcripts) आणि पदवी प्रमाणपत्र (Degree Certificate).
  • रिसर्च प्रपोजल (संशोधन प्रस्ताव).
  • बायोडाटा (Biodata).
  • शिफारस पत्र (Recommendation Letters).
  • भाषा नैपुण्य प्रमाणपत्र (Language Proficiency Certificate).
एमईएक्सटी स्कॉलरशिप २०२७ ची निवड प्रक्रिया

एमईएक्सटी स्कॉलरशिप २०२७ ची निवड प्रक्रिया अनेक टप्प्यात पास पडते. यामध्ये सर्वप्रथम उमेद्वारांने पाठवलेल्या कागदपत्रांची (Documents) पडताळणी केली जाते. त्यानंतर पात्र उमेद्वारांची मुलाखत (Interview) घेतली जाते. ज्यामध्ये त्यांची योग्यता, रिसर्च प्लॅन आणि तयारी पाहिली जाते.

