Meta Layoffs: मेटा (Meta) कंपनीमध्ये नुकत्याच झालेल्या मोठ्या प्रमाणावरील कर्मचारी कपातींनंतर मेटा कंपनीचे प्रमुख मार्क जुगरबर्ग यांनी कर्मचाऱ्यांना एक महत्त्वाचा निर्णय दिलेला आहे. मिळालेल्या वृत्तानुसार, जुकरबर्ग यांनी कंपनीच्या अंतर्गत मेमो (Internal Memo) मध्ये स्पष्ट केले आहे की, या वर्षात आता कंपनी पातळीवर आणखी मोठ्या कपातीची शक्यता नाही.
मेटा कंपनीने एकूण कर्मचारी संख्येच्या सुमारे १० टक्के भागावर पुनर्रचना (Restructuring) प्रक्रिया सुरू केली असताना जुकरबर्ग यांचे हे वक्तव्य समोर येत आहे. यंदा कंपनीने हजारो कर्मचाऱ्यांना पदावरून हटवण्याबरोबरच आपल्या अनेक विभागात मोठे बदल केले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मेटा कंपनीने आतापर्यंत सुमारे ८,००० नोकऱ्यांमध्ये कपात केली आहे आणि यातील ६,००० रिक्त पदे न भरण्याचे ठरवले आहे. तसेच दुसरीकडे कंपनी आपल्या सुमारे ७,००० कर्मचाऱ्यांना एआयशी संबंधित नवीन भूमिकांमध्ये स्थलांतरित (Transfer) करण्याची तयारी करत आहे.
जुकरबर्ग यांनी कर्मचाऱ्यांना सांगितले आहे की, एआयचा काळ तंत्रज्ञान विश्वासाठी महत्त्वाचा आहे. ज्या कंपन्या यामध्ये अग्रेसर ठरतील, त्या येणाऱ्या पिढीसाठी दिशादर्शक होतील. एआय हे आजच्या काळातील सर्वात प्रभावशाली तंत्रज्ञानापैकी एक आहे.
त्यांनी आपल्या मेसेजमध्ये मान्य केले की, कंपनी कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधण्याच्या बाबतीत तितकी स्पष्ट राहू शकली नाही, जितकी असायला हवी होती. यासोबतच ज्या कर्मचाऱ्यांनी नोकरी गमावली त्यांच्या योगदानाबद्दल जुकरबर्गने कृतज्ञता व्यक्त केली.
मेटाव्यतिरिक्त इतरही अनेक नामांकित टेक (तंत्रज्ञान) कंपन्या ‘एआय’ आधारित बदलांमुळे त्यांच्या कामाच्या रचनेत बदल करत आहेत. गेल्या काही महिन्यात अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांवरील खर्च कमी करून ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’चा (Artificial Intelligence) वर अधिक गुंतवणूक करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात करत आहेत. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये आपल्या नोकरीबाबत चिंता देखील वाढताना दिसत आहे.