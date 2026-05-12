Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Senior Health Care Tips After 60 Stay Safe And Fit In Old Age Lifestyle News In Marathi

साठीनंतर शरीर साथ देत नाही? मग रोजच्या जीवनात करा ‘हे’ छोटे बदल

Senior Health Tips : वयाची ६० वर्षे ओलांडल्यानंतर शरीराची ताकद आणि लवचिकता कमी होऊ लागते. त्यामुळे या वयात आरोग्याची विशेष काळजी घेणे आणि दैनंदिन सवयींमध्ये छोटे बदल करणे अत्यंत गरजेचे ठरते.

Updated On: May 12, 2026 | 03:43 PM
साठीनंतर शरीर साथ देत नाही? मग रोजच्या जीवनात करा ‘हे’ छोटे बदल

(फोटो सौजन्य: istock)

Follow Us:
Follow Us:
  • सकाळी उठल्यानंतर लगेच चालू नका; काही मिनिटे बसून शरीर स्थिर होऊ द्या.
  • बाथरूममध्ये घसरण टाळण्यासाठी रबर चटई आणि आधाराचा वापर करा.
  • हलका व्यायाम, औषधांची योग्य काळजी आणि सुरक्षित हालचालींमुळे वाढत्या वयात आरोग्य चांगले राहते.
मन उत्साही असू शकते पण वयाची ६० वर्षे ओलांडल्यानंतर शरीर पूर्वीसारखे मजबूत आणि चपळ राहत नाही. या वयात शरीराची झीज होत असते ज्यामुळे हाडे आणि सांधे कमकुवत होतात. म्हणून, मनाच्या प्रभावाखाली येण्याऐवजी, शरीरानुसार काम करणे फायद्याचे ठरते. वय वाढल की आरोग्याची काळजी घेणं देखील वाढायला हवं. आज आपण या लेखात काही सोप्या सवयी जाणून घेणार आहोत ज्यांचा अवलंब करुन तुम्ही वाढत्या वयासोबतच आपल्या जीवनात काही महत्त्वपूर्ण करणे फार गरजेचे ठरते. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

Recipe : उरलेल्या शिळ्या चपात्या फेकायच्या कशाला, त्यापासून बनवा हेल्दी आणि टेस्टी ‘व्हेज टॅको’

“मी करेन’ यात अडकू नका

फसवणूक तेव्हाच होते जेव्हा मनाला वाटते की ‘मी करेन’ आणि शरीर ते करताना ‘चुकते. परिणामी अपघात आणि शारीरिक नुकसान होते. हे नुकसान फ्रैक्चरपासून डोक्याला दुखापत पर्यंत असू शकते. म्हणून शरीराचे ऐका.

उठल्याबरोबर चालायला सुरुवात करू नका

सकाळी उठताच बेडवरून उठू नका कारण डोळे उघडतात पण शरीरातील रक्तप्रवाह आणि नसा पूर्णपणे जागृत स्थितीत नसतात. म्हणून काही मिनिटे बेडवर बसा. जेव्हा तुम्ही पूर्णपणे जागृत असता तेव्हा उठा.

घसरू नये म्हणून चटई वापरा

नेहमी स्टूलवर बसून आंघोळ करा. घसरू नये म्हणून बाथरूमच्या फरशीवर रवर चटई ठेवा. ओल्या हातांनी कधीही टाइल्सच्या भिंतीचा आधार घेऊ नका. तुम्ही घसरून पडू शकता.

उभे राहून कपडे घालू नका

उभे राहून कधीही अंडरवेअर, पायजमा किंवा पैट घालू नका. भिंतीचा आधार घ्या किंवा बसून त्यांचे पाय त्यांच्या पायात घाला. नंतर उभे राहून ते घाला नाहीतर तुम्ही पडू शकता.

Hair Care Tips: १० रुपयांमध्ये केस होतील चमकदार आणि काळेभोर! घरीच सोप्या पद्धतीमध्ये तयार करा नॅचरल रिठा शाम्पू

‘या’ गोष्टींची देखील काळजी घ्या

  • दैनंदिन गरजेच्या वस्तू एका निश्चित ठिकाणी ठेवा जेणेकरून त्या सहज उचलता येतील.
  • रोज घ्यायच्या असलेल्या औषधांना प्लास्टिक प्लॅनरमध्ये ठेवा. प्लॅनरमधून औषध घेणे तुम्हाला चुकणार नाही.
  • पायऱ्या चढताना किया उतरताना रेलिंगचा आधार घ्या, विशेषतः ऑटोमेटिक पायऱ्यावर.
  • सकाळी पार्कमध्ये जाण्याची सवय सोडू नका. छोटे व्यायाम देखील करत रहा. शरीराची लवचिकता टिकून राहील,
  • जर घरात लहान मुले असतील तर त्यांच्यासोबत जास्त वेळ घालवा पण त्यांच्यावर चिडू नका, त्यांना प्रेमाने शिकवा.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Senior health care tips after 60 stay safe and fit in old age lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 10:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

40 व्या वर्षीही 206 हाडं राहतील मजबूत, देशी पदार्थांची यादी ठेवले हाड हेल्दी; तज्जांची List
1

40 व्या वर्षीही 206 हाडं राहतील मजबूत, देशी पदार्थांची यादी ठेवले हाड हेल्दी; तज्जांची List

Hantavirus outbreak 2026 : हंताव्हायरसचा महाभयंकर विळखा! रुग्णांची संख्या 11 वर ; WHO ने लागू केले 42 दिवसांचे ‘हे’ कडक निर्बंध
2

Hantavirus outbreak 2026 : हंताव्हायरसचा महाभयंकर विळखा! रुग्णांची संख्या 11 वर ; WHO ने लागू केले 42 दिवसांचे ‘हे’ कडक निर्बंध

१०० किलो वजनातून फिटनेस आयकॉनपर्यंत, प्रतीक यादवने लठ्ठपणाला कसे हरवले? जाणून घ्या परफेक्ट डाएट प्लॅन
3

१०० किलो वजनातून फिटनेस आयकॉनपर्यंत, प्रतीक यादवने लठ्ठपणाला कसे हरवले? जाणून घ्या परफेक्ट डाएट प्लॅन

जागतिक ब्लड प्रेशर दिन 2026: डोकेदुखीपासून छातीत दुखण्यापर्यंत; उच्च रक्तदाबाची लक्षणे ओळखा आणि वेलेटी स्वतःला वाचवा
4

जागतिक ब्लड प्रेशर दिन 2026: डोकेदुखीपासून छातीत दुखण्यापर्यंत; उच्च रक्तदाबाची लक्षणे ओळखा आणि वेलेटी स्वतःला वाचवा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

May 14, 2026 | 12:30 AM
KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

May 14, 2026 | 12:24 AM
Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 10:11 PM
Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

May 13, 2026 | 09:59 PM
Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

May 13, 2026 | 09:39 PM
Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

May 13, 2026 | 09:30 PM
Solapur ZP अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur ZP अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM