साठीनंतर शरीर साथ देत नाही? मग रोजच्या जीवनात करा ‘हे’ छोटे बदल

“मी करेन’ यात अडकू नका
फसवणूक तेव्हाच होते जेव्हा मनाला वाटते की ‘मी करेन’ आणि शरीर ते करताना ‘चुकते. परिणामी अपघात आणि शारीरिक नुकसान होते. हे नुकसान फ्रैक्चरपासून डोक्याला दुखापत पर्यंत असू शकते. म्हणून शरीराचे ऐका.
उठल्याबरोबर चालायला सुरुवात करू नका
सकाळी उठताच बेडवरून उठू नका कारण डोळे उघडतात पण शरीरातील रक्तप्रवाह आणि नसा पूर्णपणे जागृत स्थितीत नसतात. म्हणून काही मिनिटे बेडवर बसा. जेव्हा तुम्ही पूर्णपणे जागृत असता तेव्हा उठा.
घसरू नये म्हणून चटई वापरा
नेहमी स्टूलवर बसून आंघोळ करा. घसरू नये म्हणून बाथरूमच्या फरशीवर रवर चटई ठेवा. ओल्या हातांनी कधीही टाइल्सच्या भिंतीचा आधार घेऊ नका. तुम्ही घसरून पडू शकता.
उभे राहून कपडे घालू नका
उभे राहून कधीही अंडरवेअर, पायजमा किंवा पैट घालू नका. भिंतीचा आधार घ्या किंवा बसून त्यांचे पाय त्यांच्या पायात घाला. नंतर उभे राहून ते घाला नाहीतर तुम्ही पडू शकता.
‘या’ गोष्टींची देखील काळजी घ्या