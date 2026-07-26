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MEA Advisories: Black Seaमध्ये क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनी तांडव; 5 भारतीय खलाशांच्या मृत्यूनंतर परराष्ट्र मंत्रालयाकडून मोठी ऍक्शन

Updated On: Jul 26, 2026 | 03:23 PM IST
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सारांश

Black Sea: काळ्या समुद्रातील वाढता धोका आणि पाच भारतीय खलाशांच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने एक सूचना जारी केली आहे. भारताने खलाशांना सतर्क राहण्याचा आणि काम स्वीकारण्यापूर्वी सुरक्षिततेची तपासणी करण्याचा सल्ला दिला आहे.

black sea crisis indian seafarers death mea issues safety advisory 2026

Black Sea मध्ये क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनी तांडव; ५ भारतीय खलाशांच्या मृत्यूनंतर केंद्र सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये, परराष्ट्र मंत्रालयाकडून मोठी अ‍ॅडव्हायझरी जारी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ५ भारतीय खलाशांचा मृत्यू
  • परराष्ट्र मंत्रालयाची (MEA) गंभीर चेतावणी
  • नोकरीपूर्वी सुरक्षेची पडताळणी अनिवार्य

रशिया आणि युक्रेन (Russia and Ukraine war) यांच्यात सुरू असलेल्या घनघोर युद्धाची झळ आता आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या व्यापारी जहाजांना आणि तेथे कार्यरत असलेल्या भारतीय खलाशांना बसू लागली आहे. काळ्या समुद्रातील (Black Sea) सुरक्षा परिस्थिती अत्यंत स्फोटक आणि गंभीर बनली असून, गेल्या काही महिन्यांत व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करून करण्यात आलेल्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांमध्ये तब्बल ५ भारतीय खलाशांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या प्राणघातक घटनांनंतर भारत सरकार आणि परराष्ट्र मंत्रालय (Ministry of External Affairs) अत्यंत सतर्क झाले असून, रविवारी (२६ जुलै २०२६) काळ्या समुद्राच्या हद्दीत काम करणाऱ्या किंवा तेथे जाण्याच्या तयारीत असलेल्या सर्व भारतीय नागरिकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा सल्लागार सूचना (Travel and Safety Advisory) जारी करण्यात आली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, एप्रिल २०२६ पासून काळ्या समुद्रातील व्यापारी जहाजांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या मार्गावर क्षेपणास्त्रे आणि स्फोटक ड्रोन्सचे सावट पसरले आहे. व्यापारी जहाजे ही कोणत्याही लष्करी संघर्षाचा भाग नसतानाही, या युद्धात ती आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडत आहेत. भारताने या हल्ल्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला असून निष्पाप नागरी खलाशांच्या सुरक्षेबाबत जागतिक स्तरावर आणि संबंधित देशांकडे तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

नोकरी स्वीकारण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टींची करा खातरजमा

परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने काळ्या समुद्राच्या प्रदेशात किंवा त्या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांवर नोकरी शोधणाऱ्या भारतीय नागरिकांना अत्यंत सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही जहाजावर काम स्वीकारण्यापूर्वी खलाशांनी तिथल्या सुरक्षेचे काटेकोर मूल्यांकन केले पाहिजे. नोकरी देणारी एजन्सी (Recruitment Agency), कंपनी किंवा जहाज चालकाकडून खालील गोष्टींची सविस्तर माहिती घेणे आता बंधनकारक मानले जावे:

  • प्रस्तावित मार्ग आणि बंदरे: जहाज कोणत्या मार्गाने प्रवास करणार आहे आणि ते कोणत्या बंदरांवर थांबणार आहे, याची पूर्वकल्पना असावी.
  • सुरक्षा आणि विमा संरक्षण: जहाजावर पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था आहे का आणि आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार आपत्कालीन विमा संरक्षण उपलब्ध आहे का?
  • वैद्यकीय आणि आपत्कालीन मदत: दुर्दैवाने काही दुर्घटना घडल्यास आपत्कालीन स्थलांतर (Evacuation), वैद्यकीय उपचार, मायदेशी परत आणण्याची सोय (Repatriation) आणि योग्य नुकसानभरपाईची करारात तरतूद असावी.

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कुटुंबाशी संपर्क आणि डीजीएमएच्या (DGMA) सूचनांचे पालन

परराष्ट्र मंत्रालयाने सर्व खलाशांना आपल्या प्रवासाचे वेळापत्रक आणि जहाजाची माहिती आपल्या कुटुंबासोबत सातत्याने शेअर करण्याचे आणि त्यांच्या नियमित संपर्कात राहण्याचे आवाहन केले आहे. याशिवाय, भारत सरकारच्या बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सागरी प्रशासन महासंचालनालयाने (DGMA) २३ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या तातडीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि सुरक्षेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

credit – social media and Twitter

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आणीबाणीच्या प्रसंगी ‘या’ क्रमांकांवर साधा संपर्क

युद्धग्रस्त भागात किंवा काळ्या समुद्राच्या हद्दीत अडकलेल्या कोणत्याही भारतीय नागरिकाला तातडीने मदत हवी असल्यास, संबंधित भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारने खालील आपत्कालीन हेल्पलाइन क्रमांक जाहीर केले आहेत:

  • रशियातील भारतीय दूतावास (Moscow): +7 9652773414
  • युक्रेनमधील भारतीय दूतावास (Kyiv): +38 0933559958

जागतिक व्यापारी जहाजांवर काम करणाऱ्या एकूण खलाशांपैकी १० टक्क्यांहून अधिक योगदान भारतीय खलाशांचे आहे. त्यामुळे युद्धजन्य परिस्थितीत भारतीय नागरिकांचे रक्षण करणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असून, नागरिकांनी स्वतःहून कोणताही धोका पत्करू नये, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.

Web Title: Black sea crisis indian seafarers death mea issues safety advisory 2026

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Published On: Jul 26, 2026 | 03:00 PM

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