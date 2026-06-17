बुधवार, 17 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Ncert Class 9 Textbook Madhurima Dancing Girl Photo Controversy Marathi News

NCERT Book Controversy: ९ वीच्या नव्या पुस्तकात सिंधू संस्कृतीतील ‘Dancing Girl’ चा फोटो बदलला; धड झाकल्याने तज्ज्ञांचा आक्षेप

Updated On: Jun 17, 2026 | 02:59 PM IST
जाहिरात
सारांश

NCERT च्या इयत्ता ९ वीच्या 'मधुरिमा' या पुस्तकात सिंधू संस्कृतीतील प्रसिद्ध 'Dancing Girl' चा फोटो बदलण्यात आला आहे. यावरून इतिहासकारांमध्ये चर्चा रंगली आहे.

dancing girl

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

NCERT Controversy: राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (NCERT) इयत्ता नववीच्या नव्या पाठ्यपुस्तकात सिंधू संस्कृतीतील प्रसिद्ध ‘डांसिंग गर्ल’ (Dancing Girl) या मूर्तीचा बदललेला फोटो छापण्यात आल्याने इतिहासकार आणि शिक्षण तज्ज्ञांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. भारतीय उपखंडातील सर्वात प्रसिद्ध पुरातत्वीय शोधांपैकी एक मानली जाणारी ही मूर्ती हजारो वर्षांच्या कला वारशाचे एक महत्त्वाचे प्रतीक आहे.

हा फोटो NCERT च्या कला शिक्षणावरील ‘मधुरिमा’ या नव्या पुस्तकात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. पुस्तकातील पहिल्या अध्यायात (‘कलेचा इतिहास’) समाविष्ट असलेल्या या चित्रात प्रसिद्ध कांस्य मूर्तीचे स्वरूप मूळ मूर्तीपेक्षा काहीसे वेगळे दिसत आहे. विशेषतः मूर्तीचा वरील भाग बदललेला असून, याने तज्ज्ञांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

काय आहे ‘डांसिंग गर्ल’ मूर्तीचा इतिहास?

सिंधू संस्कृतीतील मोहनजोदडो येथे सापडलेली ‘डांसिंग गर्ल’ ही मूर्ती सुमारे ४,००० वर्षे जुनी मानली जाते. कांस्य धातूपासून बनवलेली ही एक लहान मूर्ती असून ती आपली कलात्मकता, आत्मविश्वासाने भरलेली मुद्रा आणि उत्कृष्ट शिल्पकलेसाठी जगभर प्रसिद्ध आहे. इतिहास आणि पुरातत्व शास्त्राशी संबंधित पुस्तकांमध्ये ती सहसा त्याच मूळ स्वरूपात प्रकाशित केली जाते, ज्या स्वरूपात ती शोधली गेली होती.

Who is IPS P. Sundarraj: नक्षलवाद्यांचा थरकाप उडवणारे डॅशिंग आयपीएस पी. सुंदरराज कोण आहेत? पहा एका क्लिकवर

मात्र, NCERT च्या नव्या पुस्तकात प्रसिद्ध झालेल्या फोटोमध्ये मूर्तीचा धड (टॉर्सो) हा भाग छायांकित (shaded) किंवा झाकलेला दाखवण्यात आला आहे. मूळ मूर्तीमध्ये दिसणारे शारीरिक तपशील या फोटोमध्ये दिसत नाहीत. यामुळे ही मूर्ती पाहताना तिने जणू एखादा पोशाख परिधान केला आहे, असे भासते.

या बदलावर NCERT चे संचालक काय म्हणाले?

हा बदल समोर आल्यानंतर सोशल मीडिया आणि शैक्षणिक वर्तुळात यावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. ऐतिहासिक आणि पुरातत्वीय वारसा विद्यार्थ्यांना अचूक आणि प्रामाणिक माहिती मिळावी यासाठी त्यांच्या मूळ स्वरूपातच सादर केला पाहिजे, असे मत अनेक इतिहासकारांनी व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे, काहींच्या मते हे केवळ एक कलात्मक सादरीकरण असू शकते आणि याकडे मोठ्या वादाच्या रूपात पाहिले जाऊ नये.

ISRO Recruitment 2026: इस्रोमध्ये वैज्ञानिक संशोधनाची सुवर्णसंधी! अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर..

प्राचीन सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक

NCERT कडून अद्याप या बदलाबाबत कोणतेही सविस्तर अधिकृत स्पष्टीकरण जारी करण्यात आलेले नाही. १९२० च्या दशकात मोहनजोदडो येथे मिळालेली ‘डांसिंग गर्ल’ ही मूर्ती सिंधू संस्कृतीच्या प्रगत कला आणि धातूशिल्प तंत्रज्ञानाचे उत्कृष्ट उदाहरण मानली जाते. आज ही मूर्ती भारत आणि दक्षिण आशियाच्या प्राचीन सांस्कृतिक वारशाचे प्रमुख प्रतीक मानली जाते.

Web Title: Ncert class 9 textbook madhurima dancing girl photo controversy marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 17, 2026 | 02:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गडचिरोलीतील विद्यार्थ्यांना ऑस्ट्रेलियात उच्च शिक्षणाची सुवर्णसंधी; Lloyds Metals कडून कर्टिन विद्यापीठासाठी अर्ज सुरू!
1

गडचिरोलीतील विद्यार्थ्यांना ऑस्ट्रेलियात उच्च शिक्षणाची सुवर्णसंधी; Lloyds Metals कडून कर्टिन विद्यापीठासाठी अर्ज सुरू!

History of UPSC: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा पाया कोणी रोवला? जाणून घ्या कधी झाली पहिल्या परीक्षेची सुरुवात आणि त्याचा रंजक इतिहास
2

History of UPSC: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा पाया कोणी रोवला? जाणून घ्या कधी झाली पहिल्या परीक्षेची सुरुवात आणि त्याचा रंजक इतिहास

Merchant Navy Career: दहावी-बारावीनंतर कसा कराल प्रवेश? जाणून घ्या पात्रता, अभ्यासक्रम आणि संधी
3

Merchant Navy Career: दहावी-बारावीनंतर कसा कराल प्रवेश? जाणून घ्या पात्रता, अभ्यासक्रम आणि संधी

UPSC Prelims Result 2026: नागरी सेवा पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर; १३,३४३ उमेदवार पात्र, मुख्य परीक्षेसाठी पुढे काय करायचं?
4

UPSC Prelims Result 2026: नागरी सेवा पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर; १३,३४३ उमेदवार पात्र, मुख्य परीक्षेसाठी पुढे काय करायचं?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCERT Book Controversy: ९ वीच्या नव्या पुस्तकात सिंधू संस्कृतीतील ‘Dancing Girl’ चा फोटो बदलला; धड झाकल्याने तज्ज्ञांचा आक्षेप

NCERT Book Controversy: ९ वीच्या नव्या पुस्तकात सिंधू संस्कृतीतील ‘Dancing Girl’ चा फोटो बदलला; धड झाकल्याने तज्ज्ञांचा आक्षेप

Jun 17, 2026 | 02:59 PM
Operation Tiger : ‘उद्धव साहेबांच्या शब्दाला किंमत…’; अंबादास दानवेंचं ऑपरेशन टायगरबाबत मोठं विधान

Operation Tiger : ‘उद्धव साहेबांच्या शब्दाला किंमत…’; अंबादास दानवेंचं ऑपरेशन टायगरबाबत मोठं विधान

Jun 17, 2026 | 02:56 PM
Ram Statue Controversy: बांगलादेशात प्रभू श्रीरामांच्या पुतळ्याच्या उभारणीवर बंदी घातल्याने खळबळ; तस्लिमा नसरीनही संतप्त

Ram Statue Controversy: बांगलादेशात प्रभू श्रीरामांच्या पुतळ्याच्या उभारणीवर बंदी घातल्याने खळबळ; तस्लिमा नसरीनही संतप्त

Jun 17, 2026 | 02:48 PM
NEET परीक्षेपूर्वी बंदीच्या निर्णयाविरोधात ‘Telegram’ थेट हायकोर्टात; तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती मंजूर!

NEET परीक्षेपूर्वी बंदीच्या निर्णयाविरोधात ‘Telegram’ थेट हायकोर्टात; तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती मंजूर!

Jun 17, 2026 | 02:45 PM
४ किमी पायपीट करून पाणी आणण्याची वेळ; नळपाणी योजना बंद; कर्जतच्या चाहूचीवाडीत आदिवासींवर पाणीटंचाईचे संकट

४ किमी पायपीट करून पाणी आणण्याची वेळ; नळपाणी योजना बंद; कर्जतच्या चाहूचीवाडीत आदिवासींवर पाणीटंचाईचे संकट

Jun 17, 2026 | 02:42 PM
Nasrapur Crime Update: आरोपीच्या क्रूरतेचा कळस; नसरापूर येथील चिमुकलीच्या शवावरही अत्याचार

Nasrapur Crime Update: आरोपीच्या क्रूरतेचा कळस; नसरापूर येथील चिमुकलीच्या शवावरही अत्याचार

Jun 17, 2026 | 02:41 PM
Rani Lakshmibai Punyatithi: ‘मी माझी झाशी देणार नाही’ म्हणत इंग्रजांविरुद्ध लढणाऱ्या झाशीच्या राणींचे प्रेरणादायी जीवन

Rani Lakshmibai Punyatithi: ‘मी माझी झाशी देणार नाही’ म्हणत इंग्रजांविरुद्ध लढणाऱ्या झाशीच्या राणींचे प्रेरणादायी जीवन

Jun 17, 2026 | 02:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा