Bangladesh News : शेख हसीना भावूक; ‘हा तो बांगलादेश राहिला नाही’

५ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत शेख हसीना म्हणाल्या, “गेल्या काही वर्षांत बांगलादेशात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. ज्या बांगलादेशसाठी लाखो लोकांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले, तो हा बांगलादेश नाही. काही वर्षांपासून, काही संघटना विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना हिंसेत कसे बदलायचे यावर काम करत होत्या. संघटित गटांनी सत्तापालट घडवून आणण्यासाठी या हिंसेचा वापर केला.
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शेख हसीना म्हणाल्या, “मी १९८१ मध्ये बांगलादेशला परत आले, तेव्हाही त्यांनी मला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. परत आल्यानंतर मला अनेक वेळा अटक झाली. पण त्यामुळे मी माझ्या मायभूमीत परत येण्यापासून थांबले नाही. मला माझ्या भविष्याची चिंता नाही, मला बांगलादेशच्या भविष्याची चिंता आहे. मला माहित आहे की मी बांगलादेशला गेले तर ते मला अटक करू शकतात, ठार मारू शकतात किंवा तुरुंगात टाकू शकतात, पण मी नक्कीच परत येईन.
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बांगलादेशातील आंदोलनांवर बोलताना शेख हसीना म्हणाल्या, “गेली दोन वर्षे मी माझ्या प्रिय बांगलादेशला संकटातून जाताना पाहिले आहे. हा तो बांगलादेश नाही जो आम्ही निर्माण केला, हा तो बांगलादेश नाही ज्यासाठी १९७१ मध्ये ३० लाख लोकांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले. मला जुलै आणि ऑगस्ट २०२४ च्या वास्तवापासून सुरुवात करायची आहे.
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ते म्हणाले, “हे शांततापूर्ण विद्यार्थी आंदोलन नव्हते. सुरुवातीपासूनच माझ्या सरकारने संवाद, कायदेशीर प्रक्रिया आणि संयमाच्या माध्यमातून हा प्रश्न शांततेने सोडवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सुधारणेच्या नावाखाली काही संघटित गट विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना हिंसक राजकीय शस्त्र बनवण्याचा प्रयत्न करत होते.”