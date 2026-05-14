Web Series Review : सस्पेन्स… थ्रिल… मनोरंजन! फक्त गुन्हेगार नाही, प्रेक्षकांचे लक्ष कैद करणारा ‘Detective Dhananjay’

‘Detective Dhananjay: Rahasyajaal’ या Web Series च्या सुरुवातीला झालेली दोन गूढ खून आणि त्यामागचा तपास दाखवला जातो. तपास जसजसा पुढे सरकतो, तसतसा एका मोठ्या हिरे तस्करी रॅकेटचे धागेदोरे समोर येऊ लागतात. मग आपल्या बुद्धिमत्तेच्या कौशल्यावर गुन्हेगार कशा शोधला जातो? हे पाहणे फार महत्वाचे ठरते. एकंदरीत, ही संपूर्ण सिरीज गुन्ह्यांमागील गुन्हेगाराची मानसिकता, स्वार्थ आणि मानवी भावनांचा देखील अभ्यास करते.
‘Detective Dhananjay: Rahasyajaal’ या Web Series मध्ये दोन वेगळ्या मानवी स्वभावाचे मुख्य पात्र दाखवण्यात आले आहे. Adinath Kothare यांनी डिटेक्टिव्ह धनंजय हे पात्र साकारले आहे. या पत्राचा स्वभाव अगदी शांत आणि बारकाईने निरीक्षण करणारा तसेच बुद्धिमान दाखवण्यात आले आहे. तर अभिनेता Pushkaraj Chirputkar ने ‘छोटू’ नावाचे पात्र साकारले आहे. Chhotu ला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सायबर तपासात पारंगत दाखवण्यात आले आहे. त्याने डिटेक्टिव्ह धनंजयला दिलेली सोबत या कथेला आधुनिक रंग देते.
लेखक Girish Joshi आणि दिग्दर्शक Shrirang Godbole यांनी पारंपरिक रहस्यकथांचा गाभा कायम ठेवत त्याला डिजिटल युगाची झलक दिली आहे. त्यामुळे जुन्या आणि नव्या पिढीतील प्रेक्षकांना ही मालिका सहज जोडून घेते. ७ भागांच्या या मालिकेत काही ट्विस्ट आधीच ओळखू येतात आणि काही प्रसंगांमध्ये संथपणा जाणवतो. तरीसुद्धा दर्जेदार मराठी सस्पेन्स आणि तपासकथांच्या चाहत्यांसाठी “डिटेक्टिव्ह धनंजय: रहस्यजाळ” हा एक उत्तम पर्याय ठरतो.
टीप – कथेची मांडणी थोडी विस्कळीत वाटते. सुरुवातीचे काही भाग खूप लांबलेले वाटतात आणि शेवटचा भाग सगळी माहिती एकत्र कोंबल्यासारखा वाटतो. हे Balance राखले असते तर सीरिजचा प्रभाव वाढला असता.