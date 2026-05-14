Web Series Review : सस्पेन्स… थ्रिल… मनोरंजन! फक्त गुन्हेगार नाही, प्रेक्षकांचे लक्ष कैद करणारा ‘Detective Dhananjay’

Web Series Review : Detective Dhananjay: Rahasyajaal ही मराठी मिस्ट्री-थ्रिलर वेब सिरीज सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली असून ZEE5 वर प्रदर्शित करण्यात आली आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 02:57 PM
  • बाबुराव अर्नाळकर यांच्या गाजलेल्या रहस्यकथांना आधुनिक तापशैलीची जोड!
  • दोन गूढ खून आणि त्यामागचा तपास!
  • रहस्यकथांचा गाभा कायम ठेवत त्याला डिजिटल युगाची झलक!
  • दर्जेदार मराठी सस्पेन्स आणि तपासकथांच्या चाहत्यांसाठी “डिटेक्टिव्ह धनंजय: रहस्यजाळ” हा एक उत्तम पर्याय!
Web Series Review : सध्या मराठी सिनेचाहत्यांना ‘Detective Dhananjay: Rahasyajaal’ या Web Series ने वेड लावले आहे. ही मालिका Marathi मिस्ट्री-थ्रिलर असून ZEE5 वर प्रदर्शित करण्यात आली आहे. एकूण 7 भागांमध्ये ही मालिका प्रदर्शित करण्यात आली आहे. चंद्रकांत सखाराम चव्हाण म्हणजेच सुप्रसिद्ध लेखक बाबुराव अर्नाळकर यांच्या गाजलेल्या रहस्यकथांना आधुनिक तापशैलीची जोड या मालिकेत देण्यात आली आहे. या मालिकेत एक वेगळीच रोमांचक दुनिया उभारण्यात आली आहे. ही सिरीज पाहताना, एक मात्र लक्षात येते की कथानकाची गती थोडी मंदावते, मात्र अभिनेता आदिनाथ कोठारे याचा संयमी अभिनय आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवतो. सस्पेन्स थ्रिलरमध्ये संगीताचं महत्त्व मोठं असतं आणि या सीरिजमध्ये BGM ने ते रहस्य टिकवून ठेवले.

‘Detective Dhananjay: Rahasyajaal’ या Web Series च्या सुरुवातीला झालेली दोन गूढ खून आणि त्यामागचा तपास दाखवला जातो. तपास जसजसा पुढे सरकतो, तसतसा एका मोठ्या हिरे तस्करी रॅकेटचे धागेदोरे समोर येऊ लागतात. मग आपल्या बुद्धिमत्तेच्या कौशल्यावर गुन्हेगार कशा शोधला जातो? हे पाहणे फार महत्वाचे ठरते. एकंदरीत, ही संपूर्ण सिरीज गुन्ह्यांमागील गुन्हेगाराची मानसिकता, स्वार्थ आणि मानवी भावनांचा देखील अभ्यास करते.

‘Detective Dhananjay: Rahasyajaal’ या Web Series मध्ये दोन वेगळ्या मानवी स्वभावाचे मुख्य पात्र दाखवण्यात आले आहे. Adinath Kothare यांनी डिटेक्टिव्ह धनंजय हे पात्र साकारले आहे. या पत्राचा स्वभाव अगदी शांत आणि बारकाईने निरीक्षण करणारा तसेच बुद्धिमान दाखवण्यात आले आहे. तर अभिनेता Pushkaraj Chirputkar ने ‘छोटू’ नावाचे पात्र साकारले आहे. Chhotu ला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सायबर तपासात पारंगत दाखवण्यात आले आहे. त्याने डिटेक्टिव्ह धनंजयला दिलेली सोबत या कथेला आधुनिक रंग देते.

लेखक Girish Joshi आणि दिग्दर्शक Shrirang Godbole यांनी पारंपरिक रहस्यकथांचा गाभा कायम ठेवत त्याला डिजिटल युगाची झलक दिली आहे. त्यामुळे जुन्या आणि नव्या पिढीतील प्रेक्षकांना ही मालिका सहज जोडून घेते. ७ भागांच्या या मालिकेत काही ट्विस्ट आधीच ओळखू येतात आणि काही प्रसंगांमध्ये संथपणा जाणवतो. तरीसुद्धा दर्जेदार मराठी सस्पेन्स आणि तपासकथांच्या चाहत्यांसाठी “डिटेक्टिव्ह धनंजय: रहस्यजाळ” हा एक उत्तम पर्याय ठरतो.

टीप – कथेची मांडणी थोडी विस्कळीत वाटते. सुरुवातीचे काही भाग खूप लांबलेले वाटतात आणि शेवटचा भाग सगळी माहिती एकत्र कोंबल्यासारखा वाटतो. हे Balance राखले असते तर सीरिजचा प्रभाव वाढला असता. 

