  • Chandrapur Crime Bloody End To A Petty Dispute In Warora 65 Year Old Mediator Murdered With A Stone

Chandrapur Crime: वरोऱ्यात किरकोळ वादातून रक्तरंजित शेवट; मध्यस्थी करणाऱ्या 65 वर्षीय वृद्धाची दगडाने हत्या

वरोरा तालुक्यातील शेगाव बु. येथे मजुरांच्या किरकोळ वादात मध्यस्थी करणाऱ्या 65 वर्षीय विश्वनाथ कांबळी यांची दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी आरोपीला एका तासात अटक केली.

Updated On: May 14, 2026 | 02:57 PM
crime ( फोटो सौजन्य - social media)
  • नालेसफाईच्या कामावरून दोन मजुरांमध्ये वाद झाला.
  • मध्यस्थी करणाऱ्या विश्वनाथ कांबळी यांच्यावर आरोपीने दगडाने हल्ला केला.
  • शेगाव पोलिसांनी आरोपीला अवघ्या एका तासात अटक केली.
चंद्रपूर: वरोरा तालुक्यातील शेगाव बु. परिसरात मंगळवारी सकाळी रक्ताचा थरार पाहायला मिळाला असून एका किरकोळ वादाचे पर्यावसान थेट हत्येत झाल्याने संपूर्ण जिल्हा हादरला आहे. शेगाव येथील आष्टा बायपास रोडवर सकाळी आठ वाजेच्या सुमारास नालेसफाईचे काम सुरू असताना दोन मजुरांमध्ये शुल्लक कारणावरून जुंपली. हा वाद सोडवण्यासाठी स्थानिक रहिवासी विश्वनाथ परसराम कांबळी (६५) हे मध्यस्थी करायला गेले असता, वादाने अंध झालेल्या आरोपीने त्यांच्यावरच हल्ला चढवला.

काय घडलं नेमकं?

नागपूर जिल्ह्यातील दहेगाव जोशी येथील रहिवासी असलेल्या महेंद्र रमेश भुरे (३६) या आरोपीने विश्वनाथ कांबळी यांच्या डोक्यावर दगडाने सपासप वार करून त्यांना जागीच ठार केले. या भीषण घटनेनंतर आरोपीने घटनास्थळावरून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र उपस्थित जमावाने त्याचा पाठलाग सुरू केला आणि तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली. शेगाव पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून अत्यंत वेगाने चक्रे हलवली आणि अवघ्या एका तासाच्या आत आरोपी महेंद्र भुरे याला बेड्या ठोकल्या.

या घटनेमुळे गावात भीतीचे वातावरण असून स्थानिक कंत्राटदारांच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, नालेसफाईचा हा ठेका एका माजी ग्रामपंचायत सदस्याच्या जवळच्या व्यक्तीला देण्यात आला असून संबंधित ठेकेदाराकडे बाहेरून आलेल्या मजुरांच्या ओळखीचा कोणताही ठोस पुरावा किंवा माहिती उपलब्ध नव्हती. ठेकेदाराला यासंदर्भात विचारणा केली असता त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांची ओळख न पटवता त्यांना गावात कामावर ठेवणे किती घातक ठरू शकते, याचा प्रत्यय या घटनेने आला आहे.

शेगाव पोलीस स्टेशन अंतर्गत तब्बल १०२ गावांची जबाबदारी असून अपुऱ्या पोलीस बळामुळे गुन्हेगारीवर अंकुश लावण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने येथे तातडीने कर्मचारी वाढवावेत, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. घटनेची माहिती मिळताच चिमूर येथील फॉरेन्सिक टीम आणि चंद्रपूर स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक दाखल झाले असून त्यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी वरोरा उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आला असून पुढील तपास ठाणेदार योगेंद्रसिंग यादव यांच्या मार्गदर्शनात पोलीस करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत व्यक्तीचे नाव काय होते?

    Ans: मृत व्यक्तीचे नाव विश्वनाथ परसराम कांबळी होते.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना वरोरा तालुक्यातील शेगाव बु. परिसरात घडली.

  • Que: आरोपीला किती वेळात अटक करण्यात आली?

    Ans: पोलिसांनी आरोपीला एका तासाच्या आत अटक केली.

Published On: May 14, 2026 | 02:57 PM

