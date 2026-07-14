वॅक्सिंग करायला भीती वाटते? मग तुरटीचा वापर करून घरीच बनवा नॅचरल हेअर रिमूव्हर, केस होतील गायब

सर्वच महिलांना आपली त्वचा कायमच सुंदर आणि स्वच्छ हवी असते. चेहऱ्यावर किंवा शरीरावर असलेले अनावश्यक केस कोणालाही नको असतात. हेच अनावश्यक केस काढण्यासाठी महिला पार्लरमध्ये जाऊन दर महिन्याला महागडी वॅक्सिंग, थ्रेडींग किंवा इतर वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट करून घेतात. याशिवाय बाजारात उपलब्ध असलेल्या केमिकल हायड्रेटड हेअर रिमूव्हर क्रीम्सचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. पण या क्रीम कालांतराने त्वचेचे गंभीर नुकसान करतात. वॅक्सिंग करताना होणाऱ्या वेदना आणि शेविंगमुळे येणारे कडक केस महिलांना खूप जास्त त्रस्त करतात, तर काहींना वॅक्सिंग करण्याची भीती वाटते. शरीरावर असलेले केस त्वचेचे रक्षण करतात, पण काहीवेळा त्वचेच्या सौंदर्य कमी झाल्यामुळे शरीरावरील अनावश्यक केस काढून टाकले जातात.(फोटो सौजन्य – istock)
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नको असलेले केस काढून टाकण्यासाठी प्रामुख्याने वॅक्सिंग केले जाते. वॅक्सिंग करताना गरमगरम वॅक्स हातांवर लावल्यामुळे काहीवेळा चटका बसण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे घाबरून महिला वॅक्सिंग करत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला घरच्या घरी तुरटीचा वापर करून वॅक्सिंग करण्याची सोपी पद्धत सांगणार आहोत. या पद्धतीने त्वचेवर वॅक्सिंग केल्यास केस निघून येण्यासोबतच डेड स्किन सुद्धा गायब होईल आणि त्वचा स्वच्छ दिसेल. तुरटीचा वापर करून बनवलेला नॅचरल हेअर रिमूव्हर साबण चेहऱ्यावरील केसांची ग्रोथ हळूहळू करतो. याशिवाय त्वचेचा नुकसान होत नाही. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.
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तयार केलेला साबण नैसर्गिक उपाय असल्यामुळे हळूहळू शरीरावर परिणाम करेल. तुमच्या शरीरावर खूप जास्त घनदाट केस असतील तर सगळ्यात आधी केस शेविंग करून काढा. त्यानंतर रोज अंघोळ करताना साबणाचा वापर करावा. यामुळे केसांची वाढ होणार नाही आणि त्वचेला कोणतेही नुकसान पोहचणार नाही. तुरटीमधील नैसर्गिक गुणधर्म केसांच्या मुळांना कमकुवत, ज्यामुळे नवीन केसांची झपाट्याने वाढ होत नाही. पण साबण वापरण्याआधी चेहरा किंवा शरीरावर वापरण्यापूर्वी हातावर वापरून पॅच टेस्ट करून घ्यावी.