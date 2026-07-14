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वॅक्सिंग करायला भीती वाटते? मग तुरटीचा वापर करून घरीच बनवा नॅचरल हेअर रिमूव्हर, केस होतील गायब

Updated On: Jul 14, 2026 | 09:50 AM IST
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सारांश

शरीरावर नको असलेले अनावश्यक केस काढण्यासाठी वॅक्सिंग न करता घरगुती उपाय करावेत. यामुळे त्वचेला कोणतीही हानी पोहचत नाही आणि केस निघून जातात. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

वॅक्सिंग करायला भीती वाटते? मग तुरटीचा वापर करून घरीच बनवा नॅचरल हेअर रिमूव्हर, केस होतील गायब

वॅक्सिंग करायला भीती वाटते? मग तुरटीचा वापर करून घरीच बनवा नॅचरल हेअर रिमूव्हर, केस होतील गायब

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विस्तार

सर्वच महिलांना आपली त्वचा कायमच सुंदर आणि स्वच्छ हवी असते. चेहऱ्यावर किंवा शरीरावर असलेले अनावश्यक केस कोणालाही नको असतात. हेच अनावश्यक केस काढण्यासाठी महिला पार्लरमध्ये जाऊन दर महिन्याला महागडी वॅक्सिंग, थ्रेडींग किंवा इतर वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट करून घेतात. याशिवाय बाजारात उपलब्ध असलेल्या केमिकल हायड्रेटड हेअर रिमूव्हर क्रीम्सचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. पण या क्रीम कालांतराने त्वचेचे गंभीर नुकसान करतात. वॅक्सिंग करताना होणाऱ्या वेदना आणि शेविंगमुळे येणारे कडक केस महिलांना खूप जास्त त्रस्त करतात, तर काहींना वॅक्सिंग करण्याची भीती वाटते. शरीरावर असलेले केस त्वचेचे रक्षण करतात, पण काहीवेळा त्वचेच्या सौंदर्य कमी झाल्यामुळे शरीरावरील अनावश्यक केस काढून टाकले जातात.(फोटो सौजन्य – istock)

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नको असलेले केस काढून टाकण्यासाठी प्रामुख्याने वॅक्सिंग केले जाते. वॅक्सिंग करताना गरमगरम वॅक्स हातांवर लावल्यामुळे काहीवेळा चटका बसण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे घाबरून महिला वॅक्सिंग करत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला घरच्या घरी तुरटीचा वापर करून वॅक्सिंग करण्याची सोपी पद्धत सांगणार आहोत. या पद्धतीने त्वचेवर वॅक्सिंग केल्यास केस निघून येण्यासोबतच डेड स्किन सुद्धा गायब होईल आणि त्वचा स्वच्छ दिसेल. तुरटीचा वापर करून बनवलेला नॅचरल हेअर रिमूव्हर साबण चेहऱ्यावरील केसांची ग्रोथ हळूहळू करतो. याशिवाय त्वचेचा नुकसान होत नाही. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

साहित्य:

  • तुरटी
  • गुलाब पाणी
  • साबण बेस
  • लिंबाच्या सालीची पावडर
  • तांदळाचे पीठ
  • बदाम तेल

कृती:

सर्वप्रथम वाटीमध्ये गुलाब पाणी घेऊन त्यात तुरटीचा तुकडा भिजत ठेवा. खूप जास्त प्रमाणात गुलाब पाणी घेऊ नये. गुलाब पाण्यात तुरटी पूर्णपणे विरघळल्यानंतर त्यात लिंबाच्या सालीची पावडर घालून मिक्स करा. त्यानंतर काहीवेळ झाकण मारून तसेच ठेवून द्या. गरम पाण्याच्या वाफेवर साबण बेस पूर्णपणे वितळवून घ्या. त्यानंतर त्यात तुरटीचे मिश्रण ओतून चमचाभर तांदळाचे पीठ, बदाम तेल घालून व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण साबण मोल्ड मध्ये टाकून २ ते ३ तास सेट होण्यासाठी ठेवा. त्यानंतर साबण तयार होईल.

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तयार केलेला साबण नैसर्गिक उपाय असल्यामुळे हळूहळू शरीरावर परिणाम करेल. तुमच्या शरीरावर खूप जास्त घनदाट केस असतील तर सगळ्यात आधी केस शेविंग करून काढा. त्यानंतर रोज अंघोळ करताना साबणाचा वापर करावा. यामुळे केसांची वाढ होणार नाही आणि त्वचेला कोणतेही नुकसान पोहचणार नाही. तुरटीमधील नैसर्गिक गुणधर्म केसांच्या मुळांना कमकुवत, ज्यामुळे नवीन केसांची झपाट्याने वाढ होत नाही. पण साबण वापरण्याआधी चेहरा किंवा शरीरावर वापरण्यापूर्वी हातावर वापरून पॅच टेस्ट करून घ्यावी.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Afraid of waxing make a natural hair remover at home using alum it will make the hair vanish

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Published On: Jul 14, 2026 | 09:50 AM

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