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CM Devendra Fadnavis NEET :’नीट’ यूजी पुनर्परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी काय दिले आदेश? पहा एका क्लिकवर..

Updated On: Jun 06, 2026 | 02:40 PM IST
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सारांश

CM Devendra Fadnavis On NEET Re-Exam 2026: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २१ जून रोजी होणाऱ्या नीट पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. पुणे आणि लातूर केंद्रांवर विशेष लक्ष ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

CM Devendra Fadnavis NEET instructions : राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET)च्या पुनर्परीक्षेबाबत आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश देले आहेत.  येत्या २१ जून रोजी होणाऱ्या नीट यूजी पुनर्परीक्षा राज्याभरात पूर्ण पारदर्शक, सुरक्षा आणि सुरळीत व्यवस्थेसह पार पाडली जावी, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना कोणत्याही त्रासा्ला सामोरे जावे लागू नये असे म्हटले आहे.

एका बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, परीक्षा प्रक्रियेची निष्पक्षता टिकवून ठेवणे ही सर्व संबंधित विभागांची जबाबदारी आहे. परीक्षा केंद्रावर सुरक्षा व्यवस्थेत कोणतीही त्रुटी राहता कामा नये आणि प्रत्येक स्तरावर देखरेख मजबूत केली जावी, यासाठी त्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची व्यवस्था पूर्णपणे सक्रिय ठेवण्यास आणि कोणतेही गैरप्रकार घडू नयेत म्हणून यासाठी सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यास सांगितले आहे.

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त्यांनी विशेषतः सर्व परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेऱ्यांची व्यवस्था पूर्णपणे सक्रिय ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच सायबर सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यावर भर देत ते म्हणाले की, कोणत्याही प्रकारची तांत्रिक बिघाड किंवा ऑनलाइन गैरप्रकार रोखण्यासाठी आवश्यक पावले आधीच उचलली जावीत.

प्रक्रिया कडकपणे लागू केली जावी

ते पुढे म्हणाले की परीक्षा केंद्रावर उमेद्वारांची ओळख पटण्यासाठी (व्हेरिफिकेशन) प्रक्रिया अत्यंत कडकपणे लागू केली पाहिजे. परीक्षेची विश्वसनीयता टिकवून ठेवण्यासाठी सुरक्षा मानकांचे काटेकोरपणे पालन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच त्यांनी सोशल मीडियावर चुकीच्या अफवा पसरवण्याऐवजी अचूक माहिती शेअर करण्याचे आवाहन सर्वांना केले आहे.

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या बैठकीत त्यांनी पुणे आणि लातूर येथील परीक्षा केंद्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले, कारण दरवर्षी या दोन्ही भागातून मोठ्या संख्येने विद्यार्थी नीट परीक्षा देण्यासाठी येतात. येथे अतिरिक्त व्यवस्था आणि देखरेख सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून परीक्षेदरम्यान कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ होणार नाही.

सर्व आवश्यक सुविधांची उपलब्धता

मुख्यमंत्र्यांनी हे देखील सांगितले की, विद्यार्थ्यांसाठी सर्व आवश्यक सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चत केली जावी.  परीक्षा केद्रांवर पिण्याचे पाणी, बसण्याची व्यवस्था, सुरक्षा, वेैद्यकीय मदत आणि आणि इतर मुलभूत सुविधांची पुरेशी व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. जेणेकरून उमेद्वार कोणत्याही अडचणीशिवाय परीक्षा देऊ शकतील.

Web Title: Neet ug re exam 2026 cm devendra fadnavis instructions pune latur marathi

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Published On: Jun 06, 2026 | 02:40 PM

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