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Paper Leak: नीट पेपर लीक प्रकरणावर अर्थमंत्र्यांचे मोठे वक्तव्य; विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबद्दल नेमकं काय बोलल्या? जाणून घ्या

Updated On: Jul 25, 2026 | 01:16 PM IST
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सारांश

NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक प्रकरणावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रतिक्रिया दिली असून, दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आणि विद्यार्थ्यांचे हित सर्वोच्च असल्याचे आश्वासन दिले आहे.

neet paper leak

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

NEET Paper Leak: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे ‘नीट’ पेपर लीक प्रकरणावरून सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्र सरकार या मुद्द्याकडे अत्यंत गांभीर्याने आणि संवेदनशीलतेने पाहत आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच पेपर लीकसाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर त्वरित आणि कठोर कारवाई केली जाईल, असा विश्वासही त्यांनी दिला.

विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचे कौतुक

यादरम्यान निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, पेपर लीकसारख्या घटना घडल्यानंतरही अनेक विद्यार्थ्यांनी हार मानली नाही. त्यांनी हे आव्हान स्वीकारत आपली तयारी आणखी मजबूत केली आणि पुन्हा झालेल्या परीक्षेत उत्तम कामगिरी केली.
पुन्हा तयारी करण्याची संधी मिळाल्यामुळे आपला परफॉर्मन्स आधीपेक्षाही चांगला झाला, असे अनेक विद्यार्थ्यांनी सांगितले आहे. अशा विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास आणि त्यांची मेहनत खरोखरच प्रेरणादायी आहे.

सरकारने उचलली वेळेत पावले

अर्थमंत्र्यांच्या मते, पेपर लीकची माहिती समोर आल्यानंतर सरकारने तातडीने कारवाई केली. त्यानुसार या प्रकरणातील आरोपींना अटक करण्यात आले. वेळेत पुन्हा परीक्षा आयोजित करण्यात आली. परीक्षेचा निकालही निर्धारित वेळेत जाहीर करण्यात आला. आता विद्यार्थी त्यांच्या योग्यतेच्या आधारे वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये (मेडिकल कॉलेज) प्रवेश घेत आहेत. कोणत्याही प्रामाणिक विद्यार्थ्याचे भविष्य धोक्यात येऊ नये, हे सुनिश्चित करणे हाच सरकारचा उद्देश होता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

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विद्यार्थ्यांचे भविष्य सर्वोच्च प्राधान्य

परीक्षा, पेपर लीक आणि फेरपरीक्षा यांसारखे विषय थेट विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी आणि भविष्याशी जोडलेले असतात. अशा प्रकरणांमध्ये सरकार पूर्ण संवेदनशीलतेने काम करत आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले.
जर सरकारने या विषयावर गांभीर्य दाखवले नसते किंवा कोणतीही कारवाई केली नसती, तर विरोधी पक्षांचे प्रश्न योग्य मानले गेले असते. परंतु, सरकारने पंतप्रधान स्तरावरून यावर प्रतिक्रिया दिली असून, दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले आहे.

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जंतर-मंतरवर निदर्शने सुरूच

दुसरीकडे, नीट पेपर लीक प्रकरणावरून जंतर-मंतरवर विद्यार्थी आणि विविध संघटनांची निदर्शने अद्यापही सुरू आहेत. परीक्षा प्रणालीत सुधारणा करणे, दोषींवर कठोर कारवाई करणे आणि जबाबदारी निश्चित करणे यांसारख्या मागण्या आंदोलक करत आहेत. सरकार आणि आंदोलकांमध्ये संवादाचा सिलसिलाही सुरू आहे. आता सरकार पुढे कोणती पावले उचलते आणि परीक्षा प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी कोणते नवीन निर्णय घेतले जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Nirmala sitharaman statement on neet paper leak controversy

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Published On: Jul 25, 2026 | 01:16 PM

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