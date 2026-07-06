सोमवार, 6 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Aicte Engineering Admission Ban College Closure Latest Update Impact On Students

Engineering Admission Ban: AICTE चा मोठा दणका! देशभरातील ५८ कॉलेजेस करण्यात आली बंद; जाणून घ्या नेमका विषय काय?

Updated On: Jul 06, 2026 | 02:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

Engineering Admission Ban 2026: इंजिनीअरिंग आणि तांत्रिक शिक्षण क्षेत्रात अचानक खळबळ का उडाली आहे? विद्यार्थ्यांची घटती संख्या आणि प्राध्यापकांची कमतरता यांमुळे AICTE ने ५८ कॉलेजेस आणि ९५० हून अधिक कोर्सेस बंद करण्याचा निर्णय घेतला. जाणून घ्या काय आहे नेमके प्रकरण

ban

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Engineering Admission Ban 2026: दरवर्षी लाखो विद्यार्थी इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये प्रवेश घेऊन आपल्या करिअरची सुरुवात करण्याचे स्वप्न पाहतात. परंतु, जर एखाद्या कॉलेजमध्ये अचानक नवीन प्रवेश बंद झाले, तर सर्वात पहिला प्रश्न हाच पडतो की, नक्की असे का झाले आणि तेथे आधीपासून शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर याचा काय परिणाम होईल? सध्या अशीच माहिती देशातील इंजिनीअरिंग आणि तांत्रिक शिक्षण क्षेत्रातून समोर आली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये देशभरातील ५८ इंजिनीअरिंग आणि तांत्रिक संस्थांमध्ये नवीन प्रवेश घेण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

परंतु, या कॉलेजांमध्ये आधीपासून शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण अर्ध्यातच सोडावे लागणार नाही. ते निश्चित कालावधीपर्यंत आपले शिक्षण सुरू ठेवू शकतील आणि आपली पदवी पूर्ण करू शकतील. नक्की असे काय घडले की ही कॉलेजेस बंद करण्याची वेळ आली? चला तर मग जाणून घेऊया

देशभरातील ५८ कॉलेजेस का बंद करण्यात आली?

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (AICTE) या संस्थांना ‘प्रोग्रेसिव्ह क्लोजर’ (Progressive Closure) साठी मंजुरी दिली आहे. याचा अर्थ असा की, संबंधित कॉलेजेस नवीन शैक्षणिक वर्षात प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकणार नाहीत; मात्र ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आधीच झाले आहेत, त्यांचे वर्ग आणि परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील. AICTE नुसार, एखाद्या संस्थेला प्रोग्रेसिव्ह क्लोजरची परवानगी मिळण्यामागे  अनेक कारणे आहेत. ज्यामध्ये कॉलेजांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने घटणे, आवश्यक संख्येमध्ये पात्र प्राध्यापक (Faculty) उपलब्ध नसणे, पायाभूत सुविधा आणि इतर शैक्षणिक मानके पूर्ण न करणे, कॉलेज चालवण्याशी संबंधित नियम आणि AICTE च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणाऱ्या घटकांचा समावेश आहे.

Highest Salary IIM: एमबीए पूर्ण करताच थेट कोट्यवधींचे पॅकेज! ‘या’ आयआयएममध्ये प्रवेश मिळताच विद्यार्थ्यांचे नशीब उजळते

या कारणांमुळे अनेक संस्थांनी स्वतःहून बंद होण्याचा पर्याय निवडला, तर काही संस्थांना निर्धारित मानकांवर खरे न उतरल्यामुळे नवीन प्रवेशाची परवानगी मिळाली नाही. या ५८ संस्थांपैकी केवळ ३ संस्था सरकारी अनुदानित आहेत, तर उर्वरित सर्व खाजगी संस्था आहेत. ज्यामध्ये उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील सर्वाधिक म्हणजेच 12-12 शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे.

९५० हून अधिक तांत्रिक कोर्सेसही बंद

केवळ संस्थाच नव्हे, तर २०२५ ते २०२६ दरम्यान संपूर्ण भारतात ९५० हून अधिक इंजिनीअरिंग आणि तांत्रिक कोर्सेस (अभ्यासक्रम) देखील बंद करण्यात आले आहेत. परंतू, जर एखादा विद्यार्थी अशा कॉलेजमध्ये शिकत असेल ज्याला प्रोग्रेसिव्ह क्लोजरची मंजुरी मिळाली आहे, तर त्याने घाबरून जाण्याची गरज नाही. त्याचे शिक्षण नेहमीप्रमाणे सुरू राहील आणि तो त्याच संस्थेतून आपला कोर्स पूर्ण करू शकेल. या निर्णयाचा परिणाम केवळ नवीन विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर होईल.

AI in School Syllabus: शाळांमध्ये AI च्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा! शालेय अभ्यासक्रमात सरकार नेमका काय बदल करतंय?

Web Title: Aicte engineering admission ban college closure latest update impact on students

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 06, 2026 | 02:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मावळमध्ये मुसळधार पावसाचा कहर, जनजीवन विस्कळीत; महामार्ग व रेल्वे वाहतूक ठप्प
1

मावळमध्ये मुसळधार पावसाचा कहर, जनजीवन विस्कळीत; महामार्ग व रेल्वे वाहतूक ठप्प

पुणे पोलिसांचा कडक आदेश; नेमप्लेट लपविणाऱ्या पोलिसांवर होणार ‘ही’ मोठी कारवाई
2

पुणे पोलिसांचा कडक आदेश; नेमप्लेट लपविणाऱ्या पोलिसांवर होणार ‘ही’ मोठी कारवाई

मावळ तालुक्यातील पाटण गावात घरावर दरड कोसळली; कुटुंब ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती
3

मावळ तालुक्यातील पाटण गावात घरावर दरड कोसळली; कुटुंब ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती

Mira Bhayandar News : मिरा-भाईंदरमध्ये भीषण दुर्घटना! २४व्या मजल्यावरून सिमेंट ब्लॉक कोसळला; महिलेसह चार जण जखमी
4

Mira Bhayandar News : मिरा-भाईंदरमध्ये भीषण दुर्घटना! २४व्या मजल्यावरून सिमेंट ब्लॉक कोसळला; महिलेसह चार जण जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Engineering Admission Ban: AICTE चा मोठा दणका! देशभरातील ५८ कॉलेजेस करण्यात आली बंद; जाणून घ्या नेमका विषय काय?

Engineering Admission Ban: AICTE चा मोठा दणका! देशभरातील ५८ कॉलेजेस करण्यात आली बंद; जाणून घ्या नेमका विषय काय?

Jul 06, 2026 | 02:15 PM
राक्षसी बॅटरीसह नव्या Vivo स्मार्टफोनची ग्लोबल मार्केटमध्ये एंट्री! 50MP कॅमेरा अन् मिळणार हे दमदार फीचर्स; जाणून घ्या किंमत

राक्षसी बॅटरीसह नव्या Vivo स्मार्टफोनची ग्लोबल मार्केटमध्ये एंट्री! 50MP कॅमेरा अन् मिळणार हे दमदार फीचर्स; जाणून घ्या किंमत

Jul 06, 2026 | 02:14 PM
Amarnath yatra 2026: तीन दिवसांत 56,000 भाविकांनी घेतले बाबा बर्फानींचे दर्शन; नोंदणी अनिवार्य, प्रशासनाचे स्पष्ट आवाहन

Amarnath yatra 2026: तीन दिवसांत 56,000 भाविकांनी घेतले बाबा बर्फानींचे दर्शन; नोंदणी अनिवार्य, प्रशासनाचे स्पष्ट आवाहन

Jul 06, 2026 | 02:14 PM
हवामान खराब, रेड कार्डचा झटका…!England ने Mexico चे ‘ते’ स्वप्न केले चक्काचूर, Fifa World Cup मध्ये…

हवामान खराब, रेड कार्डचा झटका…!England ने Mexico चे ‘ते’ स्वप्न केले चक्काचूर, Fifa World Cup मध्ये…

Jul 06, 2026 | 02:10 PM
कपड्यांचे दुकान फोडणाऱ्या चोरट्यांना ठोकल्या बेड्या, लष्कर पोलिसांची कारवाई; तब्बल लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

कपड्यांचे दुकान फोडणाऱ्या चोरट्यांना ठोकल्या बेड्या, लष्कर पोलिसांची कारवाई; तब्बल लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

Jul 06, 2026 | 02:08 PM
पुन्हा तोच थरार! अमेरिकन झेंडा घेऊन हवेत उडाला, पण लँडिंगच्या स्कायडायव्हरचा वेळी घात झाला ; VIDEO पाहून उडेल थरकाप

पुन्हा तोच थरार! अमेरिकन झेंडा घेऊन हवेत उडाला, पण लँडिंगच्या स्कायडायव्हरचा वेळी घात झाला ; VIDEO पाहून उडेल थरकाप

Jul 06, 2026 | 02:06 PM
हर आदमी करोडपती! फुटबॉल विश्वचषकात ब्राझीलला हरवणारा Norway पैशांच्या बाबतीतही ‘किंग’, नेमकी कमाई होते कुठून?

हर आदमी करोडपती! फुटबॉल विश्वचषकात ब्राझीलला हरवणारा Norway पैशांच्या बाबतीतही ‘किंग’, नेमकी कमाई होते कुठून?

Jul 06, 2026 | 02:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा