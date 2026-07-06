Under 19: राहुल द्रविडच्या मुलाने पेटवली लंका, एकदिवसीय सामन्यात T20 चा खेळ, ठरला सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू

Anvay Dravid KSCA Awards: वडीलांप्रमाणेच मुलाचाही जलवा! राहुल द्रविडच्या मुलाने ६ सामन्यात ४५९ धावा करत मिळवला विशेष सन्मान
भारतीय संघाची सुरुवात खराब
भारतीय १९ वर्षांखालील संघ श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर आहे. दोन्ही संघांमध्ये तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळली जात आहे. दुसरा एकदिवसीय सामना आज, ६ जुलै रोजी हंबनटोटा येथे खेळला गेला. भारताचा कर्णधार यशवर्धन चौहानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताने अवघ्या ११ धावांत दोन फलंदाज गमावले. या भागीदारीनंतर व्ही. के. विनीत आणि कुशाग्र ओझा यांच्यात ६७ धावांची भागीदारी झाली. यामुळे भारताला सामन्यात टिकून राहण्याची संधी मिळाली.
अन्वय द्रविडने ८७ धावा केल्या
सतत विकेट पडत असताना, भारताने २०० धावांचा टप्पा ओलांडला तर ते नशिबानेच ठरेल असे वाटत होते. पण अन्वय द्रविडच्या मनात वेगळेच विचार होते. पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला येऊन त्याने ६७ चेंडूंमध्ये ८७ धावा केल्या, ज्यात ९ चौकार आणि १ षटकाराचा समावेश होता. अन्वयच्या फलंदाजीने भारताला गती दिली, ज्यामुळे २८५ धावांचा टप्पा गाठणे शक्य झाले.
दोन्ही भावांची अप्रतिम कामगिरी
अन्वय द्रविडचा मोठा भाऊ, समित द्रविड, देखील क्रिकेटच्या मैदानावर उत्कृष्ट कामगिरी करत आहे. काही दिवसांपूर्वी, महाराजा ट्रॉफी केएससीएस टी२० लीगमध्ये कल्याणी बंगळूरू संघाकडून खेळताना त्याने आपल्या स्फोटक फलंदाजीचे प्रदर्शन केले. हुबळी टायगर्सविरुद्ध त्याने २३ चेंडूंमध्ये ६ चौकारांसह ३२ धावा केल्या. त्यानंतर, बंगळूरू ब्लास्टर्सविरुद्ध त्याने ४० धावा केल्या आणि दोन फलंदाजांना बाद केले. दोन्ही भावांची फलंदाजी पाहता, असे दिसते की ते आपल्या वडिलांचा वारसा पुढे नेण्यास सज्ज आहेत.
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