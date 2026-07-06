सोमवार, 6 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Rahul Dravid Son Anvay Dravid Smashed 87 Runs In 67 Balls Vs Sri Lanka Under 19 Team

Under 19: राहुल द्रविडच्या मुलाने पेटवली लंका, एकदिवसीय सामन्यात T20 चा खेळ, ठरला सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू

Updated On: Jul 06, 2026 | 03:38 PM IST
जाहिरात
सारांश

अन्वय द्रविडने श्रीलंकेविरुद्ध भारतीय १९ वर्षांखालील संघाकडून खेळताना ८७ धावा केल्या. तो आपल्या संघासाठी सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडूही ठरला. अन्वयने श्रीलंकेचे धाबे दणाणून सोडले

अन्वय द्रविडची कमालीची कामगिरी (फोटो सौजन्य - SLC)

अन्वय द्रविडची कमालीची कामगिरी (फोटो सौजन्य - SLC)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अन्वय द्रविडची श्रीलंकेविरूद्ध कामगिरी 
  • ६७ बॉल्समध्ये ८७ रन्स 
  • एकदिवसीय सामन्यात केल्या धावा 
भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी दिग्गज खेळाडू राहुल द्रविड यांचे दोन्ही पुत्र क्रिकेट विश्वात आपली छाप पाडण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी, समित द्रविडने केएससीए लीगमध्ये आपल्या प्रभावी फलंदाजीचे प्रदर्शन केले. आता, भारतीय १९ वर्षांखालील संघाकडून खेळणाऱ्या अन्वय द्रविडने श्रीलंकेविरुद्ध ८७ धावा केल्या. तो आपल्या संघासाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाजही होता. त्याच्या या खेळीमुळे टीम इंडियाला २८५ धावांपर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली, ज्यामुळे अन्वय सर्वत्र चर्चेत आला आहे.

Anvay Dravid KSCA Awards: वडीलांप्रमाणेच मुलाचाही जलवा! राहुल द्रविडच्या मुलाने ६ सामन्यात ४५९ धावा करत मिळवला विशेष सन्मान

भारतीय संघाची सुरुवात खराब 

भारतीय १९ वर्षांखालील संघ श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर आहे. दोन्ही संघांमध्ये तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळली जात आहे. दुसरा एकदिवसीय सामना आज, ६ जुलै रोजी हंबनटोटा येथे खेळला गेला. भारताचा कर्णधार यशवर्धन चौहानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताने अवघ्या ११ धावांत दोन फलंदाज गमावले. या भागीदारीनंतर व्ही. के. विनीत आणि कुशाग्र ओझा यांच्यात ६७ धावांची भागीदारी झाली. यामुळे भारताला सामन्यात टिकून राहण्याची संधी मिळाली.

अन्वय द्रविडने ८७ धावा केल्या

सतत विकेट पडत असताना, भारताने २०० धावांचा टप्पा ओलांडला तर ते नशिबानेच ठरेल असे वाटत होते. पण अन्वय द्रविडच्या मनात वेगळेच विचार होते. पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला येऊन त्याने ६७ चेंडूंमध्ये ८७ धावा केल्या, ज्यात ९ चौकार आणि १ षटकाराचा समावेश होता. अन्वयच्या फलंदाजीने भारताला गती दिली, ज्यामुळे २८५ धावांचा टप्पा गाठणे शक्य झाले.

दोन्ही भावांची अप्रतिम कामगिरी

अन्वय द्रविडचा मोठा भाऊ, समित द्रविड, देखील क्रिकेटच्या मैदानावर उत्कृष्ट कामगिरी करत आहे. काही दिवसांपूर्वी, महाराजा ट्रॉफी केएससीएस टी२० लीगमध्ये कल्याणी बंगळूरू संघाकडून खेळताना त्याने आपल्या स्फोटक फलंदाजीचे प्रदर्शन केले. हुबळी टायगर्सविरुद्ध त्याने २३ चेंडूंमध्ये ६ चौकारांसह ३२ धावा केल्या. त्यानंतर, बंगळूरू ब्लास्टर्सविरुद्ध त्याने ४० धावा केल्या आणि दोन फलंदाजांना बाद केले. दोन्ही भावांची फलंदाजी पाहता, असे दिसते की ते आपल्या वडिलांचा वारसा पुढे नेण्यास सज्ज आहेत.

IND vs SL: श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारताचा अंडर-१९ संघ जाहीर, राहुल द्रविडच्या मुलाची टीम इंडियात एन्ट्री; कधी अन केव्हा होणार सामने?

Web Title: Rahul dravid son anvay dravid smashed 87 runs in 67 balls vs sri lanka under 19 team

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 06, 2026 | 03:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ENG W vs AUS W: कांगारूंचा पुन्हा एकदा महाधमाका! ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडला ७ विकेट्सने चिरडले; सातव्यांदा पटकावले विश्वविजेतेपद
1

ENG W vs AUS W: कांगारूंचा पुन्हा एकदा महाधमाका! ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडला ७ विकेट्सने चिरडले; सातव्यांदा पटकावले विश्वविजेतेपद

विरोधी संघांची झोप उडणार! ‘या’ दोन मोठ्या दौऱ्यांसाठी Jasprit Bumrah सज्ज; मैदानात उतरताच सुरू केला सराव
2

विरोधी संघांची झोप उडणार! ‘या’ दोन मोठ्या दौऱ्यांसाठी Jasprit Bumrah सज्ज; मैदानात उतरताच सुरू केला सराव

ENG W vs AUS W Final: महिला टी-२० विश्वचषक फायनलमध्य ‘या’ स्टार खेळाडूंवर असेल सर्वांची नजर; एकट्या जीवावर बदलू शकतात सामना
3

ENG W vs AUS W Final: महिला टी-२० विश्वचषक फायनलमध्य ‘या’ स्टार खेळाडूंवर असेल सर्वांची नजर; एकट्या जीवावर बदलू शकतात सामना

IND A vs SL A 2nd Test: भारताचा एकतर्फी विजय; श्रीलंकेचा घरच्या मैदानावर 10 विकेट्सने धुव्वा, सुदर्शन-ब्रार ठरले हिरो
4

IND A vs SL A 2nd Test: भारताचा एकतर्फी विजय; श्रीलंकेचा घरच्या मैदानावर 10 विकेट्सने धुव्वा, सुदर्शन-ब्रार ठरले हिरो

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Under 19: राहुल द्रविडच्या मुलाने पेटवली लंका, एकदिवसीय सामन्यात T20 चा खेळ, ठरला सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू

Under 19: राहुल द्रविडच्या मुलाने पेटवली लंका, एकदिवसीय सामन्यात T20 चा खेळ, ठरला सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू

Jul 06, 2026 | 03:38 PM
साफ रया उतरली! ‘अरे चांगलं तर चाललंय…’; भारताचा पराभव अन् Suryakumar Yadav चा ‘तो’ टोमणा व्हायरल

साफ रया उतरली! ‘अरे चांगलं तर चाललंय…’; भारताचा पराभव अन् Suryakumar Yadav चा ‘तो’ टोमणा व्हायरल

Jul 06, 2026 | 03:36 PM
Kolhapur Crime: संतापजनक! सात नराधमनी केला शाळकरी मुलीवर अत्याचार; अश्लील व्हिडीओ…

Kolhapur Crime: संतापजनक! सात नराधमनी केला शाळकरी मुलीवर अत्याचार; अश्लील व्हिडीओ…

Jul 06, 2026 | 03:36 PM
Sea Routes: रशियाचा Black Sea, तर होर्मुझ इराणचा; पाहा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या 7 सागरी मार्गांवर कोणत्या महासत्तांचे नियंत्रण?

Sea Routes: रशियाचा Black Sea, तर होर्मुझ इराणचा; पाहा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या 7 सागरी मार्गांवर कोणत्या महासत्तांचे नियंत्रण?

Jul 06, 2026 | 03:28 PM
Wimbledon 2026: मोठा उलटफेर! ओसाकाचा सुपर शो; नंबर-1 सबालेंकाचा पराभव, सिनर सलग पाचव्यांदा क्वार्टर फायनलमध्ये

Wimbledon 2026: मोठा उलटफेर! ओसाकाचा सुपर शो; नंबर-1 सबालेंकाचा पराभव, सिनर सलग पाचव्यांदा क्वार्टर फायनलमध्ये

Jul 06, 2026 | 03:28 PM
फडणवीसांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा; ‘त्या’ घटनेवरुन हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी

फडणवीसांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा; ‘त्या’ घटनेवरुन हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी

Jul 06, 2026 | 03:27 PM
Petrol-Diesel Prices : पुढचे काही दिवस महत्त्वाचे… पेट्रोल- डिझेलच्या दरांबाबत मोठी बातमी, 10 दिवसांत बदलणार चित्र?

Petrol-Diesel Prices : पुढचे काही दिवस महत्त्वाचे… पेट्रोल- डिझेलच्या दरांबाबत मोठी बातमी, 10 दिवसांत बदलणार चित्र?

Jul 06, 2026 | 03:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा