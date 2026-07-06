Sultan Movie: 10 वर्षांनंतर समोर आलं ‘सुलतान’चं रहस्य; Salman Khanने अवघ्या 15 मिनिटांत चित्रपटासाठी दिला होता होकार

बॉलिवूडमध्ये अनेक सुपरहिट चित्रपट आले, पण काही चित्रपट असे असतात जे काळाच्या ओघातही प्रेक्षकांच्या मनात तितकेच जिवंत राहतात. Sultan हा त्यापैकीच एक. 2016 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी यश मिळवत क्रीडा-आधारित चित्रपटांची व्याख्याच बदलून टाकली. आता या चित्रपटाला 10 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त दिग्दर्शक अली अब्बास जफर यांनी अनेक रंजक आठवणींना उजाळा दिला आहे.
अली अब्बास जफर यांच्या मते, ‘सुलतान’ची कथा लिहितानाच त्यांच्या डोळ्यासमोर फक्त सलमान खान याचाच चेहरा होता. त्यांनी ही कथा आदित्य चोप्रा यांना ऐकवल्यानंतर त्यांचाही निर्णय तोच होता. त्यामुळे एक गोष्ट निश्चित झाली होती—सलमान खानने होकार दिला तरच ‘सुलतान’ बनणार, अन्यथा हा प्रकल्प पुढे जाणारच नव्हता.
दिग्दर्शकांनी सांगितले की, कथा ऐकल्यानंतर सलमान खान यांनी विचार करण्यासाठी वेळही घेतला नाही. अवघ्या 15 मिनिटांत त्यांनी चित्रपटासाठी होकार दिला आणि त्यानंतर सुलतान अली खानच्या भूमिकेसाठी स्वतःला पूर्णपणे झोकून दिले. कुस्तीपटूसारखी शरीरयष्टी मिळवण्यासाठी त्यांनी कठोर प्रशिक्षण घेतले आणि अनेक महिन्यांची मेहनत घेतली.
चित्रपटातील एका भावनिक दृश्याची आठवण सांगताना अली अब्बास जफर म्हणाले की, त्या प्रसंगाचे चित्रीकरण करताना सलमान खान यांनी एकाच टेकमध्ये संपूर्ण सीन पूर्ण केला. त्यांच्या अभिनयामुळे सेटवर उपस्थित अनेक जण भावूक झाले होते. हा प्रसंग आजही त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात खास आठवणींपैकी एक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
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हरियाणातील काल्पनिक कुस्तीपटू सुलतान अली खानच्या आयुष्यावर आधारित हा चित्रपट केवळ कुस्तीवर आधारित नव्हता, तर यश, नातेसंबंध, अपयश आणि पुन्हा उभे राहण्याची प्रेरणादायी कहाणीही होती. त्यामुळेच प्रेक्षकांनी या चित्रपटाला भरभरून प्रतिसाद दिला.
जगभरात 600 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई करणाऱ्या ‘सुलतान’ने त्या काळातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या हिंदी चित्रपटांमध्ये स्थान मिळवले. चित्रपटातील ‘जग घूमेया’, ‘बेबी को बेस पसंद है’, ‘440 व्होल्ट’, ‘बुल्लैया’, ‘टुक टुक’ आणि ‘सुलतान’ हे टायटल साँग आजही संगीतप्रेमींच्या प्लेलिस्टमध्ये कायम आहेत.
दहा वर्षांनंतरही ‘सुलतान’ची लोकप्रियता कमी झालेली नाही. सलमान खानचा दमदार अभिनय, प्रभावी कथा आणि भावनिक मांडणीमुळे हा चित्रपट आजही बॉलिवूडच्या सर्वोत्कृष्ट स्पोर्ट्स ड्रामांपैकी एक मानला जातो.
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