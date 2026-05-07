Iran US Conflict : अमेरिकेचं सत्य उघड! इराणच्या हल्ल्यात २२८ लष्कीर तळं उद्ध्वस्त? सॅटेलाईट फोटोंमुळे जगभरात खळबळ

Iran US Conflict : इराणशी संघर्षात अमेरिकेचे मोठे नुकसान झाले आहे. एका अहवालानुसार, इराणच्या हल्ल्यात अमेरिकेची २२८ लष्करी तळे उद्ध्वस्त झाली आहेत. सॅटेलाईट फोटोंमुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे.

Updated On: May 07, 2026 | 03:00 PM
  • इराणच्या विनाशकारी हल्ल्यात अमेरिकेचे मोठे नुकसान
  • अमेरिकेची २२८ लष्करी तळे उद्ध्वस्त
  • सॅटेलाइट फोटोंनी उघड केलं सत्य
Iran US Conflict Update : वॉशिंग्टन/तेहरान : अमेरिका इराण तणाव (US Iran Conflict) सध्या निवळताना दिसत आहे. अमेरिकेने इराणविरोधी लष्करी मोहिम थांबवली आहे. इराणला एक शांतता प्रस्ताव पाठवला असून कराराच्या अटी मान्य करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, अद्याप इराणकडून यावर कोणतीही प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. या सर्व घडामोडींदरम्यान एक मोठी माहिती समोर आली आहे. एका रिपोर्टनुसार, इराणच्या हल्ल्यात अमेरिकेचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. याचे काही सॅटेलाईट फोटो समोर आल्याने जगभरात खळबळ उडाली आहे.

वॉशिंग्टन पोस्टने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, इराणने अमेरिकेच्या तब्बल २२८ लष्करी तळांना आणि युद्धसामग्रीला उद्ध्वस्त केले आहे. याचे सॅटेलाईट फोटो वॉशिंग्टन पोस्टने शेअर केले आहेत. इराणने अत्यंत रणनीतिक पद्धतीने अमेरिकेचा कणा मोडला आहे.

नेमकं काय नुकसान झालं?

  • अमेरिकेची सर्वात प्रगत मानली जाणाी पॅट्रियट मिसाइल डिफेन्स सिस्टीम इराणच्या क्षेपणास्त्रांपुढे अपयशी ठरली आहे.
  • कुवेत आणि बहरीन येथील तैनात केलेले सुरक्षा कवचही इराणने भेदून टाकले आहे.
  • याशिवाय जॉर्डन आणि यूएईमधील अमेरिकन रडार यंत्रणा आणि एअर डिफेन्स बॅटरी देखील नष्ट झाली आहे.
  • याशिवाय इराणने अमेरिकेची इंधन भरणारी जहाजे आणि E-3 सेंट्री अवाक्स विमाने उद्ध्वस्त केली आहेत.
  • बहरीन येथील अमेरिकन नौदलाच्या मुख्यालयावरही थेट हल्ला चढण्यात आला होता.
  • रडार केंद्रासह डेटा सेंटर्स, कुलिंग सिस्टीम्स आणि वीज निर्मिती केंद्रांनाही इराणने नष्ट केले आहेत.
  • जॉर्डन आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधील अमेरिकेचे रडार तळ आणि हवाई संरक्षण तोफखाना देखील उद्ध्वस्त झाल्या आहेत.
  • कतारमधील अल उदीद (Al Udeid) हवाई तळावर स्थित रडार केंद्रांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.

माहिती लपवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न?

वॉशिंग्टन पोस्टच्या अहवालानुसार, ट्रम्प सरकार जाणीवपूर्वक नुकसानीचे आकडे कमी सांगत आहे. सैन्याचे मनोबल खचू नये आणि जागतिक स्तरावर नाचक्की होऊ नये यासाठी माहिती लपवली जात आहे. परंतु युद्धात शेकडो सैनिकांनी प्राण गमावले असून अनेकजण गंभीर जखमी झाले आहेत. इराणने केवळ अमेरिकेच्या आर्थिकच नाही, लष्करी सामर्थ्यांचेही मोठे नुकसान केले आहे.

Published On: May 07, 2026 | 02:46 PM

