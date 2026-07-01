Electronics Recruitment: AI मुळे नोकरी जाण्याची भीती? ‘या’ कंपनीकडून ५ हजार रोजगारांची मोठी घोषणा!

Plantd Electronics Recruitment: आजच्या काळात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर वेगाने वाढत आहे. यामुळे येत्या काळात नोकऱ्या कमी होतील असा विचार करून अनेक जण चिंतेत आहेत. मात्र, याच दरम्यान नोकरीच्या शोधात असलेल्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ‘प्लांटेड’ (Plantd) नावाची कंपनी आता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात आपला व्यवसाय वाढवण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीच्या या निर्णयामुळे सुमारे ५,००० लोकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे.
Plantd ही एक अशी कंपनी आहे, जी आधी ‘इंजिनिअर्ड वूड’ म्हणजेच लाकडापासून बनवलेली उत्पादने तयार करत असे. आता ही कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातही काम सुरू करणार आहे. याद्वारे मोबाईल, लॅपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV), ड्रोन आणि वैद्यकीय उपकरणांमध्ये (Medical Devices) वापरले जाणारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स तयार केले जातील. कंपनी आपला पहिला प्लांट मुंबईत उभारणार आहे. यामुळे या भागात नोकरीच्या अनेक नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
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सध्या कंपनीने अधिकृत भरती प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. मात्र, जेव्हा व्हेकन्सी (जागा) निघतील, तेव्हा उमेदवार कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (Website) किंवा जॉब पोर्टलवर जाऊन अर्ज करू शकतील. भरती कधी सुरू होणार, किती पदे असणार आणि कोण-कोण अर्ज करू शकणार, याची सविस्तर माहिती कंपनी नंतर जाहीर करेल.
ओळखपत्र (Aadhaar Card / PAN Card)
१० वी आणि १२ वीची मार्कशीट
ITI, डिप्लोमा किंवा ग्रॅज्युएशनची पदवी (पदानुसार आवश्यक असल्यास)
पासपोर्ट साईज फोटो
अपडेटेड रिझ्युमे (Resume)
अनुभव प्रमाणपत्र (Experience Certificate – असल्यास)
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या भरतीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राशी संबंधित उमेदवारांना जास्त संधी मिळू शकते. याशिवाय मशीन ऑपरेटर, तंत्रज्ञ आणि इंजिनिअर यांसारख्या पदांवर भरती होण्याची शक्यता आहे. जर तुमचे शिक्षण या क्षेत्रात झाले असेल किंवा तुम्हाला कामाचा अनुभव असेल, तर ही तुमच्यासाठी एक उत्तम संधी ठरू शकते.
या भरतीशी संबंधित पुढील माहितीसाठी उमेदवारांनी कंपनीचे अधिकृत संकेतस्थळ आणि जॉब पोर्टल्स वेळोवेळी तपासत राहावे. भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यावर अर्जाची तारीख, पदांची माहिती आणि आवश्यक सूचना तेथेच प्रसिद्ध केल्या जातील.