Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Deepika vs Alia Education:दीपिका की आलिया, कोण आहे जास्त शिकलेलं? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Updated On: May 23, 2026 | 02:07 PM IST
सारांश

Deepika vs Alia Education: बॉलिवूडच्या आघाडीच्या अभिनेत्री दीपिका पदुकोण आणि आलिया भट्ट यांच्याकडे कोणतीही मोठी कॉलेज पदवी नाही. दीपिका १२ वी तर आलिया फक्त १० वी पास का आहे? त्यांच्या शिक्षणाचा रंजक प्रवास येथे वाचा.

dipika and aliya

फोेटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Deepika vs Alia Education: आज बॉलिवूडच्या स्टार अभिनेत्रींमध्ये दीपिका पदुकोण आणि आलिया भट्ट गणल्या जातात. दोघींनीही कठोर परिश्रम आणि उत्कृष्ट अभिनयाच्या जोरावर चाहत्यांच्या मनावर राज्य केले आहे. मात्र एक रंजक गोष्ट म्हणचे या दोघींच्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीसह त्यांचा शिक्षणाचा प्रवास वेगळा राहिला आहे. विशेष म्हणजे या दोघीच्या शिक्षणाचा विषय येतो तेव्हा या दोघींकडे कोणतीही मोठी पदवी नाही. चला तर मग यांच्या शिक्षणाबद्दल जाणून घेऊया..

दीपिका पदुकोणचे १२ पर्यंत शिक्षण पूर्ण

दीपिकाने २०१७ मध्ये हेमा मालिनी यांच्या बायोग्राफी (आत्मचरित्र) लॉन्च दरम्यान आपल्या शिक्षणाबद्दल सांगितले की, खूपच कमी वयात तिला मॉडलिंग क्षेत्रात यश मिळाल्याने ती तिचे शिक्षण पूर्ण करू शकली नाही. तीने १२ पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करून पुढे एक वर्षांचा कोर्स देखील सुरू केला होता. परंतु, दिल्ली आणि मुंबई दरम्यान सतत प्रवास करावा लागत असल्याने ती तो कोर्स पूर्ण करू शकली नाही. त्यानंतर तिने डिस्टन्स एज्युकेशनच्या (दूरस्थ शिक्षण) माध्यमातून पदवी घेण्याचा प्रयत्न केला पण तोही अपूर्णच राहिला.

Air Force Recruitment : भारतीय वायुसेनेत लेखी परीक्षेशिवाय ऑफिसर होण्याची संधी; पात्रता निकष आणि अर्ज प्रक्रिया पहा एका क्लिकवर..

आलिया भट्ट: याकारणामुळे १० वी नंतर सुटली शाळा

आलिया भट्ट्ने मुंबईतील प्रसिद्ध ‘जमनाबाई नरसी स्कूल’ मधून आपले शालेय शिक्षण पूर्ण केले होते. खूपच कमी लोकांना माहित आहे की, आलिया फक्त १० वी पास आहे. ती अभ्यासात बऱ्यापैकी उत्तम होती तिने १० वीच्या परीक्षेत सुमारे ७१ टक्के गुण मिळवले होते. वृत्तानुसार आलियाला लहानपणापासूनच अभिनेत्री बनायचे होते, तिच्या या स्वप्नाला कुटुंबियांकडून ही पाठिंबा होता. याच दरम्यान तिला करण जोहरच्या ‘स्टुडंट ऑफ द इयर’ या चित्रपटाच्या ऑडिशनबद्द्ल माहिती मिळाली. यानंतर तिने अभिनयावर पूर्ण लक्ष केंद्रीत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे तचे शिक्षण १० वी नंतरच थांबले.

पदवी नसली तरी मिळवले जागतिक यश

जर दीपिका आणि आलिया यांच्या शिक्षणाची तुलना केली असता, दीपिकाने १२ पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले आहे तर आलिया केवळ १० वी पास आहे. मात्र, या दोन्ही अभिनेत्रींनी हे सिद्ध करून दाखवले की, यश मिळवण्यासाठी मोठ्या पदवीची नव्हे तर कठोर परीश्रम, कौशल्य आणि समर्पणाची गरज असते. आज यांचा प्रचंड चाहता वर्ग आहे. अनेक लोक त्यांच्या त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यापासून ते शिक्षणापर्यंत प्रत्येक गोष्ट जाणून घेण्यास उत्सुक असतात.

Experiential Learning: वर्गखोलीऐवजी थेट शेतात अभ्यास? भारतातील ‘या’ राज्यातील शाळा शिक्षण पद्धतीत काय मोठा बदल घडवत आहेत?

Web Title: Deepika vs alia education qualification degree success story

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 02:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Experiential Learning: वर्गखोलीऐवजी थेट शेतात अभ्यास? भारतातील ‘या’ राज्यातील शाळा शिक्षण पद्धतीत काय मोठा बदल घडवत आहेत?
1

Experiential Learning: वर्गखोलीऐवजी थेट शेतात अभ्यास? भारतातील ‘या’ राज्यातील शाळा शिक्षण पद्धतीत काय मोठा बदल घडवत आहेत?

Google AI Training: शिक्षकांसाठी गुगलचा नवा मोफत ‘AI’ ट्रेनिंग प्रोग्राम; आता वर्गात Gemini टूलचा वापर कसा होणार?
2

Google AI Training: शिक्षकांसाठी गुगलचा नवा मोफत ‘AI’ ट्रेनिंग प्रोग्राम; आता वर्गात Gemini टूलचा वापर कसा होणार?

Success Story: जेईईमध्ये देशात अव्वल येणारा सुशांत सचदेवा आज ‘OpenAI’ मध्ये संशोधक; वाचा त्याचा थक्क करणारा प्रवास एका क्लिकवर..
3

Success Story: जेईईमध्ये देशात अव्वल येणारा सुशांत सचदेवा आज ‘OpenAI’ मध्ये संशोधक; वाचा त्याचा थक्क करणारा प्रवास एका क्लिकवर..

SSC-HSC Exam: पेपरफुटीला बसणार आळा? दहावी-बारावीच्या परीक्षांसाठी राज्य मंडळाचा ‘हा’ नवा डिजिटल प्रयोग यशस्वी ठरेल का?
4

SSC-HSC Exam: पेपरफुटीला बसणार आळा? दहावी-बारावीच्या परीक्षांसाठी राज्य मंडळाचा ‘हा’ नवा डिजिटल प्रयोग यशस्वी ठरेल का?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Deepika vs Alia Education:दीपिका की आलिया, कोण आहे जास्त शिकलेलं? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Deepika vs Alia Education:दीपिका की आलिया, कोण आहे जास्त शिकलेलं? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 23, 2026 | 02:07 PM
स्मार्टफोन मार्केट हादरलं! नव्या Realme 5G फोनने उडवली सर्वांची झोप… 50MP सोनी कॅमेरा आणि 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

स्मार्टफोन मार्केट हादरलं! नव्या Realme 5G फोनने उडवली सर्वांची झोप… 50MP सोनी कॅमेरा आणि 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

May 23, 2026 | 02:06 PM
Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईत मुलगी बेपत्ता, न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या नातेवाईकांवरच पोलिसांचा गुन्हा

Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईत मुलगी बेपत्ता, न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या नातेवाईकांवरच पोलिसांचा गुन्हा

May 23, 2026 | 02:05 PM
Zee Marathi Serial : ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेचा मुहुर्त ठरला; प्रोमोमध्ये झळकल्या चार अभिनेत्री, ‘या’ तारखेपासून येणार ऑन एअर

Zee Marathi Serial : ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेचा मुहुर्त ठरला; प्रोमोमध्ये झळकल्या चार अभिनेत्री, ‘या’ तारखेपासून येणार ऑन एअर

May 23, 2026 | 01:57 PM
बारामती पोलिसांकडून आंतरराज्यीय गांजा तस्करीचा पर्दाफाश, सात आरोपी जेरबंद; तब्बल…

बारामती पोलिसांकडून आंतरराज्यीय गांजा तस्करीचा पर्दाफाश, सात आरोपी जेरबंद; तब्बल…

May 23, 2026 | 01:52 PM
Cockroach Janta Party: ‘ते आपल्या एका चुकीची वाट पाहत आहेत’; अभिजीत दिपकेंचा नवा व्हिडीओ

Cockroach Janta Party: ‘ते आपल्या एका चुकीची वाट पाहत आहेत’; अभिजीत दिपकेंचा नवा व्हिडीओ

May 23, 2026 | 01:48 PM
Oil Crisis 2026 : जगावर दिवाळखोरीचे सावट! इराण युद्धामुळे 27 देशांची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त; मदतीसाठी वर्ल्ड बँकेसमोर पसरले हात

Oil Crisis 2026 : जगावर दिवाळखोरीचे सावट! इराण युद्धामुळे 27 देशांची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त; मदतीसाठी वर्ल्ड बँकेसमोर पसरले हात

May 23, 2026 | 01:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM