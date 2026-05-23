MeitY Internship 2026: कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! केंद्र सरकारच्या ‘MeitY’ मंत्रालयासोबत काम करत कमवा ₹३०,००० मानधन

Updated On: May 23, 2026 | 03:01 PM IST
सारांश

Digital India MeitY Internship 2026: इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) समर इंटर्नशिप २०२६ ची घोषणा केली आहे. ७ जून २०२६ पूर्वी अर्ज करून २ महिन्यांत ३०,००० रुपये स्टायपेंड कसा मिळवावा? सविस्तर पात्रता येथे वाचा.

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

विस्तार

Digital India MeitY Internship 2026: जर तुम्ही कॉलेजमध्ये शिकत असाल आणि जॉब ट्रेनिंग घेण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक उत्तम संधी आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून (MeitY) एक विशेष समर इंटर्नशिप प्रोग्राम (Summer Internship Program) सुरू करण्यात येत आहे. यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून ७ जून पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. भारत सरकारचा हा पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम असून यासाठी अर्ज कोणी करायचा आणि कसा करायचा याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया..

आवश्यक शैक्षणिक पात्रता:

  • उमेद्वाराने कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यपीठातून किमान ६० टक्के गुणांसह पदवी (Degree) किंवा सर्टिफिकेट कोर्स पूर्ण केलेला असावा.
  • १०+२+४ पॅटर्ननुसार, ज्या विदयार्थ्यांनी इंजिनिअरिंग पूर्ण केली आहे किंवा जे सध्या अंतिम वर्षात शिकत आहेत ते यासाठी पात्र असतील.
  • १०+२+५ जे विद्यार्थी इंटिग्रेटेड किंवा ड्युअल डिग्री कोर्स पूर्ण करणार आहेत ते याला अर्ज करू शकतात. यासोबत डिप्लोमा आणि सर्टिफिकेट धारक विद्यार्थी यासाठी पात्र मानले जातात.

रिक्त जागांचा तपशील:

  • प्रोग्राम मॅनेजमेंट (Program Management) – ५ जागा
  • अवेअरनेस अँड कम्युनिकेशन (Awareness & Communication) – २ जागा
  • टेक्नॉलॉची मॅनेजमेंट (Technology Management) – २ जागा
  • कॅपॅसिटी बिल्डिंग (Capacity Building) – २ जागा
  • प्रोजेक्ट अप्रेजल (Project Appraisal) – २ जागा
स्टायपेंड आणि कालावधी:

MeitY च्या समर इंटर्नशिप प्रोग्राम अंतर्गत वरील जागांसाठी २ महिने इंटर्नशिप असेल. यामध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना एकूण ३०,००० रू स्टायपेंड दिले जाईल. या इंटर्नशिपची सुरुवात जुलै ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान होण्याची शक्यता आहे.

MeitY Internship: अर्ज कसा करावा?

  •  सर्वप्रथम अधिकृत लिंकवरुन गुगल फॉर्म (Meity Internship Programme 2026) डाऊनलोड करा.
  •  त्या फॉर्ममध्ये तुमच्या संबंधित आवश्यक तपशील अचूक भरा.
  •  सर्व माहिती भरल्यानंतर तुमचा अद्यायावत सीव्ही अपलोड करा.
  • आपल्या कॉलजचे एनओसी (NOC – No Objection Certificate) प्रमाणपत्र देखील अपलोड करा, शेवटी फॉर्म सबमिट करा.
  • या इंटर्नशिपला तुमची निवड झाल्यास तुमच्या अधिकृत इमेल आयडीवर माहिती दिली जाईल अधिक माहितीसाठी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशनच्या (Digital India Corporation)  अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
Published On: May 23, 2026 | 03:00 PM

