Digital India MeitY Internship 2026: जर तुम्ही कॉलेजमध्ये शिकत असाल आणि जॉब ट्रेनिंग घेण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक उत्तम संधी आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून (MeitY) एक विशेष समर इंटर्नशिप प्रोग्राम (Summer Internship Program) सुरू करण्यात येत आहे. यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून ७ जून पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. भारत सरकारचा हा पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम असून यासाठी अर्ज कोणी करायचा आणि कसा करायचा याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया..
स्टायपेंड आणि कालावधी:
MeitY च्या समर इंटर्नशिप प्रोग्राम अंतर्गत वरील जागांसाठी २ महिने इंटर्नशिप असेल. यामध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना एकूण ३०,००० रू स्टायपेंड दिले जाईल. या इंटर्नशिपची सुरुवात जुलै ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान होण्याची शक्यता आहे.