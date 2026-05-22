Kumbh Mela 2026: ‘धार्मिक की राजकीय अजेंडा?’ कृष्णा नदीकाठी लघु कुंभमेळ्याला विरोध; प्रदूषण आणि कोट्यवधींच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह

विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे अध्यक्ष कॉ. धनाजी गुरव, सरचिटणीस डॉ. जालिंदर घिगे, प्रवक्ते कॉ. अविनाश कदम व विजय मांडके यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, वाई ही धर्मसुधारकांची परंपरा असलेली भूमी असून येथे बाहेरून येऊन कर्मकांडांचा प्रचार करणे योग्य नाही. लघु कुंभमेळ्यामुळे कृष्णा नदीचे प्रदूषण होणार नाही याची खात्री संयोजकांनी द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
या मेळ्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होणार असल्याचा दावा करत संघटनेने त्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. महाप्रसाद, साधुसंतांची व्यवस्था, निवास, दक्षिणा, मिरवणुका, सोशल मीडिया प्रचार आदींसाठी होणारा खर्च वाया जाणारा असून त्यातून बेरोजगारी किंवा विकासाचे कोणतेही प्रश्न सुटणार नाहीत, असे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
लघु कुंभमेळ्याच्या काळात वाईतील मंडई व मासेविक्री बंद राहणार असल्याने शेतकरी व व्यावसायिकांचे नुकसान होणार असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. जागतिक मंदी, इंधन व गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर अशा धार्मिक आयोजनांवर होणारा मोठा खर्च टाळावा, अशी मागणी विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीने केली आहे.
कुंभमेळ्यादरम्यान २१ मे रोजी भूमिपूजन व छावणी प्रवेश, २२ मे रोजी धर्मध्वजा आरोहण, २३ मे रोजी विष्णूयाग व सार्वजनिक हवन, २४ मे रोजी हिंदू महासभा व दीप प्रज्वलन, तर २५ मे रोजी नागा संन्यासींचे पावन स्नान, भव्य रथ शोभायात्रा आणि महिला कलश शोभायात्रा आयोजित करण्यात आली आहे.
या सोहळ्यासाठी अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष श्रीमहंत रवींद्रपुरीजी महाराज यांच्यासह विविध पीठाधीश्वर उपस्थित राहणार आहेत. तसेच मंत्री, खासदार, आमदार आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवरही या धार्मिक सोहळ्यास उपस्थित राहणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. दरम्यान, कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कृष्णा नदीत पुरेसे पाणी सोडण्याची मागणी भाविकांकडून करण्यात येत आहे.
